Козероги, управляющие временем - Гороскоп дня

О любознательности, чувствительности, необыкновенности и насыщенной жизни рожденных 7 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿

"Говорят, что когда человек становится старым, как я, в его теле все замедляется. Нет, я этому не верю. Это не так. У меня есть своя теория. Не в человеке все замедляется, а жизнь для него замедляется. Все становится как бы затянутым, а когда все движется медленнее, заметить можно гораздо больше. Вам все видно! Все необыкновенное, что происходит вокруг вас, о чем вы даже и не подозревали прежде. Какое чудесное переживание, просто чудесное", — такое наблюдение сделал рожденный сегодня английский натуралист, писатель, основатель Джерсийского зоопарка и Фонда охраны дикой природы, которые сейчас носят его имя, Джеральд Даррелл (фото).

О познавательной и познающей Формуле небес рожденных 7 января расскажем подробнее.

Козероги, рожденные 7 января, часто проявляют интерес к необычным событиям. Очевидно, это связано с тем, что они, как правило, являются неординарными личностями. Благодаря глубокому проникновению в суть предметов они могут видеть многие вещи, недоступные взглядам других.

Рожденный сегодня один из могущественных феодалов Франции Филипп II Смелый своим указом от 1395 года запретил выращивать виноград сорта Гаме и указал на необходимость выращивать сорт Пино-нуар, что является одним из первых в мире примеров установлений требований к качеству продуктов питания и первой известной регламентацией относительно качества вина.

Филипп II также славился любовью к рыцарским забавам, был известным ценителем женской красоты. В одежде стремился к поражающей воображение роскоши. Примером может послужить непременный плюмаж его шляпы, состоявшей из 12 страусиных перьев, двух перьев фазана и двух перьев редких заморских птиц.

Пришедший сегодня в мир Папа Римский Григорий XIII прославил свое имя, введя во всех католических странах разработанный астрономом Христофором Клавиусом григорианский календарь. Причиной реформы было попадание фактического дня весеннего равноденствия на 10 марта, в то время как пасхалия требует брать расчет 21 марта из юлианского календаря. Реформа календаря ликвидировала десятидневное отставание юлианского календаря по отношению к солнечному году.

Свою реформу времени провел и рожденный сегодня канадский инженер сэр Сэндфорд Флеминг. Благодаря ему мир был поделен на часовые пояса. Он также являлся дизайнером первых канадских почтовых марок и создателем железнодорожной сети Канады.

Первый электрический телефон в мире придумал рожденный сегодня немецкий физик и изобретатель Иоганн Филипп Рейс. Идея передачи звука при помощи электричества родилась, когда Рейс изучал органы слуха, и обдумывалась им в течение нескольких лет. В 1860 году Рейс сконструировал первый прототип телефона, способный передавать звук на расстоянии до ста метров. При тестировании телефона в 1865 году в Санкт-Петербурге аппарат смог успешно передать и принять все музыкальные тона и несколько произнесенных слов. Аппарат Рейса стал отправной точкой для дальнейших разработок Белла, Эдисона и Берлинера в этой области.

Сегодня пришел в мир Элиэзер Бен-Йехуда — "отец современного иврита", основатель гебраизма и человек, отдавший всю свою жизнь возрождению иврита в качестве современного разговорного языка, его развитию и обогащению. "Для каждого дела, — утверждал Бен-Йехуда, — нужен только один мудрый и энергичный человек, готовый приложить к нему все силы. И дело пойдет, несмотря ни на какие препятствия… Для каждого новшества, для каждого, даже самого малого, шага на пути прогресса необходим первопроходец, который не знает отступления".

Козерогов, рожденных 7 января, мало чем можно удивить. Любые сенсации они воспринимают спокойно. Иногда создается впечатление, что люди, чей день рождения — 7 января, уже пресытились "чудесами". Но на самом деле они никогда не прекращают учиться у жизни и высоко ценят все предоставляемые ею возможности.

Что же касается их отношения к окружающим, то они твердо знают, что каждый человек, по сути дела, является неотъемлемой частью огромного многообразия природы.

Рожденные 7 января хорошо понимают, насколько мощным может быть влияние подсознания на нашу жизнь. Они способны увидеть связь между самыми, казалось бы, не состыковываемыми явлениями социального и физического порядка и потому воспринимают их как данность.

Люди, чей день рождения — 7 января, очень чувствительны к внешней среде. Они улавливают все — как хорошее, так и плохое. Именно поэтому для них крайне важно оградить себя от раздражающих элементов окружения.

За разработку систем инициирования заряда из взрывчатых веществ и конструкции систем автоматического зажигания для первой советской атомной бомбы рожденному сегодня советскому конструктору Самвелу Кочарянцу был вручен орден Ленина. За разработку первых советских атомных и термоядерных боеприпасов выдающемуся инженеру было дважды присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Герои дня сегодняшнего склонны увидеть необычное даже в самых заурядных, на взгляд других, вещах, поэтому они не всегда осуждают порочные явления. Они считают их неотъемлемой частью жизни, своеобразной обратной стороной "нормального" мира. Однако им стоит хотя бы из соображений практичности придерживаться принятых в обществе образцов поведения. Не стоит также излишне резко высказывать идеи, способные вызвать бурный резонанс.

Более того, рожденные 7 января не должны забывать о том, что далеко не все способны жить такой же насыщенной жизнью, как они. По этой причине рожденным 7 января лучше оставить проявления своей необычности для близких людей, а в качестве друзей, по возможности, выбирать тех, кто разделяет их интересы и обладает философским складом ума.

Сегодня пришел в мир величайший спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, знаменитый советский штангист Василий Алексеев (фото). Настоящий русский богатырь, он оставил самый яркий след в истории тяжелой атлетики: 81 рекорд СССР и 80 мировых рекордов, один из которых (по сумме троеборья) не будет превзойден никогда.

О его ершистом характере ходили легенды, а достижения воспевали в стихах. Именно ему Владимир Высоцкий посвятил строчки своей "Песни о штангисте".

Повержен враг на землю — как красиво!

Но крик "Вес взят" у многих на слуху.

"Вес взят" — прекрасно, но несправедливо,

Ведь я внизу, а штанга наверху.

Рожденный сегодня американский актер Николас Кейдж (фото) несмотря на высокие гонорары в кино регулярно испытывает финансовые затруднения, отчасти связанные с судебными тяжбами с его бывшими женами, отчасти — с необычайно роскошным стилем жизни, избранным актером. Одно время Николас задолжал 14 миллионов долларов государственной казне в виде налогов. А десять лет назад распродал все имеющееся у него имущество по сильно заниженным ценам, чтобы закрыть свои долги.

Все свои основные премии в кино Кейдж получил за главную роль в фильме "Покидая Лас-Вегас". Но и сегодня актер по-прежнему востребован у режиссеров и по-прежнему более чем оригинален в жизни в лучших традициях своей неординарной Формулы небес. Формулой Николаса Кейджа закончим сегодня: "Кто-то пьет или колется, а я сажусь и два часа ношусь со скоростью 160 километров в час, думая только о том, чтобы выжить".

На фото: Николас Кейдж

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"