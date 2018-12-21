Составители планов, не вызывающие улыбку Бога - Гороскоп дня

О способности к долгосрочному планированию и реализации намеченных планов, даре предвидения и любви к надежности рожденных 22 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Для меня уравнение не имеет никакого смысла, если не выражает мысль Бога", — так удивительно точно обозначил суть Формулы небес дня сегодняшнего пришедший в мир 22 декабря индийский математик Сриниваса Рамануджан (фото).

Рожденные в первый день Козерога — мастера всевозможных формул и уравнений. И тем самым они громко заявляют миру главную миссию своего знака — структурировать пространство и время.

Но в рожденных сегодня героях еще сильна энергия знака Стрельца, что заставляет представителей 22 декабря в каждой своей формуле видеть божественную миссию, о чем и сообщает миру выдающийся индийский математик.

Сриванаса Раманудждан не имел специального математического образования, но при этом он получил замечательные результаты в области теории чисел. Его коллега математик Годфри Харди остроумно прокомментировал результаты, сообщенные ему Рамануджаном: "Они должны быть истинными, поскольку если бы они не были истинными, то ни у кого не хватило бы воображения, чтобы изобрести их".

Формулы Раманудждана иногда по-прежнему всплывают в современнейших разделах науки, о которых в его время никто даже не догадывался. Сам Рамануджан говорил, что формулы ему во сне и в молитве внушает индийская богиня Махалакшми. В 2015 году в Великобритании был снят биографический фильм об удивительном математике с символичным названием "Человек, который познал бесконечность".

Самая замечательная черта Козерогов, рожденных 22 декабря, — способность к долгосрочному планированию и реализации намеченных планов. Тема размеренности как в работе, так и в семейной жизни вообще очень актуальна для этих людей.

Обычно люди, чей день рождения — 22 декабря, обладают определенными способностями к предсказаниям, но способности эти, как правило, применяются в основном для точного расчета того, где и кем они будут сами и как сложится их судьба исходя из прошлых заслуг. Все это, между прочим, совсем не значит, что они не способны изменить свой жизненный курс. Скорее это свидетельствует о том, что они прекрасно осознают свои возможности и потребности на определенный период времени, и это дает им возможность соответственно планировать свое время и усилия.

Все свое время и усилия рожденный сегодня российский медик Даниил Самойлович (фото) посвятил созданию науки эпидемиологии в Российской империи. Он также учредил первое на Украине научное медицинское товарищество и первым доказал возможность противочумной прививки.

Тридцать лет своей жизни на юге Франции посвятил изучению насекомых рожденный сегодня французский энтомолог и писатель Жан Анри Фабр. Ученый исследовал жизнь пчел-каменщиц, роющих ос, богомолов, бабочки психеи, гусениц соснового походного шелкопряда и многих других насекомых.

Планомерное трудолюбие героя дня сегодняшнего вызывало восхищение у его коллег. Некоторые исследования ученого длились десятилетиями: например поведение жуков скарабеев он изучал почти сорок лет.

Хотя Фабр писал и о жуках, и о гусеницах бабочек, и о сверчках, и о пчелах, его наибольшие симпатии были на стороне ос. Разгадывание их нравов стало делом жизни Фабра: четыре тома его "Воспоминаний" написаны как раз об осах.

Козероги, рожденные 22 декабря, превыше всего на свете ценят надежность. Герои дня сегодняшнего развиваются медленно, но верно, год за годом создавая и совершенствуя структуру своей жизни.

В силу своей осторожности они совершают обычно гораздо меньше ошибок и терпят гораздо меньше поражений, чем большинство людей. Но если уж на их плечи обрушивается катастрофа (такое случается с ними, возможно, раз или два за всю жизнь), то катастрофа эта серьезная, надолго выбивающая из колеи. Однако спустя некоторое время, потраченное на зализывание ран, они опять возвращаются, чтобы с удивительной непреклонностью продолжить свой путь.

Рожденного сегодня итальянского музыканта Джакомо Пуччини некоторые исследователи называют крупнейшим после Верди оперным композитором. Пуччини остался в истории ярким представителем направления "веризм" в музыке. Этот возникший в конце XIX века в Италии стиль музыки стремился достоверно отобразить социально-психологические конфликты новой национально-исторической действительности.

При жизни творчество Пуччини подвергалось критике со стороны большинства его современников. Например, критик Карло Берсезио так описал свои впечатления от премьеры "Богемы": "Богема" не оставит никакого следа в истории оперного театра. Автору этой оперы следует считать свое произведение ошибкой". Но, обладая даром пророческого планирования, Пуччини своей оперой просто обогнал время. В 2006 году опера "старомодного мелодиста" (так композитора при жизни называли завистники) "Богема" отметила свое 110-летие. Уже во второй половине XX века эта опера заняла место в пятерке самых часто исполняемых и с тех пор из этой пятерки уже не выходила.

Если человеку-Козерогу, рожденному 22 декабря, свойственна амбициозность (что, вообще-то, бывает у таких людей редко), то его продвижение к вершинам карьеры происходит мучительно медленно — в силу явного нежелания как идти на неоправданный, по его мнению, риск, так и принимать неизбежные в некоторых случаях компромиссные решения.

В отношении к работе, да и к жизни в целом у рожденных в этот день есть что-то от ремесленника, получающего наслаждение как от самого процесса труда, так и от его конечного результата. И в этом герои дня чрезвычайно терпеливы.

Однако они способны раздражаться по мелочам в бытовых ситуациях, становясь при этом абсолютно невыносимыми в общении. Но, выплеснув свое недовольство, они быстро успокаиваются.

Выдающимся ремесленником в своей области был рожденный сегодня русский зоолог, популяризатор и организатор охотничьего и рыболовного дела в России Леонид Сабанеев (фото). Он стал автором знаменитого литературного труда "Рыбы России. Жизнь и ловля (уженье) наших пресноводных рыб".

Благодаря гению рожденного сегодня французского бактериолога и иммунолога Камиля Герена человечество получило в начале 1920-х годов противотуберкулезную вакцину БЦЖ. Долгосрочность и надежность формулы данной вакцины зарекомендовали себя уже в течение ста лет, и вакцина по-прежнему остается единственной в мире для профилактики туберкулеза.

Если герои дня сегодняшнего становятся во главе каких-либо организаций и объединений, то для них существует опасность слишком увлечься авторитарными методами управления, что может вызвать резкое недовольство окружающих, особенно членов семьи.

В своем большинстве рожденные 22 декабря обладают скрытным и серьезным характером. Однако если у них появляется повод проявить свое чувство юмора, они выдают его, как говорится, на полную катушку.

Лучшее общество для них — это компания нескольких близких друзей или членов семьи. Будучи по натуре людьми одинокими и нуждающимися в длительных периодах затворничества, они всегда чувствуют себя неуютно на многолюдных сборищах и предпочитают уйти в себя, избавившись таким образом от назойливого внимания общества.

Свою Формулу небес блестяще описала однажды рожденная сегодня замечательная французская актриса и певица Ванесса Паради (фото). Ее размышлением и закончим сегодня нашу Формулу небес для рожденных 22 декабря: "Я стараюсь по-максимуму использовать настоящий момент, но я королева самобичевания, вечно пытаю себя до боли в животе всевозможными "почему я не сделала того, почему не сделала этого". Пытаюсь заглядывать вперед: мне сильно повезло, я могла бы не работать, однако занимаюсь тем, что люблю. Я не имею право на высокомерие. Не смертельно, если я бываю не права, если упускаю что-то или, напротив, делаю, а позже жалею. В такие моменты сомнений и беспокойства я говорю себе: в 80 лет, когда у меня не будет ни одного зуба, что же останется? И отвечаю: это люди, которых я ношу в сердце".

На фото: Ванесса Паради

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