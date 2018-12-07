Мария Стюарт. От трона до плахи - Гороскоп дня

О преданности своему делу, верности семье и друзьям, глубине обязательств и ответственности, огромной энергии и великодушии рожденных 8 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Жизнь настолько далека от правды, что все существование человека основано на молчаливом соглашении не высказывать полной истины", — такое наблюдение озвучил однажды рожденный сегодня лауреат Нобелевской премии по литературе норвежский писатель Бьёрнстьерне Бьёрнсон.

О героях дня сегодняшнего, находящихся в поисках правды и личного счастья, поговорим подробнее.

Бьёрнстьерне Бьёрнсона считают одним из четырех великих норвежских писателей. Остальные три — Генрих Ибсен, Юнас Ли и Александр Хьелланн. Бьёрнсон написал слова норвежского национального гимна "Да, мы любим этот край" и при этом, занимаясь политикой, был обвинен в государственной измене и эмигрировал из Норвегии на длительный срок. При этом, по свидетельству норвежских историков, Бьёрнсон сделал, как никто другой, очень многое для того, чтобы поднять норвежские националистические чувства и быть мирным переговорщиком во время тяжелых для страны внешних противостояний.

"Лучше умереть на пути к свету, чем влачить дни во тьме", — с такой Формулой небес жил и творил замечательный норвежский писатель.

Стрельцы, рожденные 8 декабря, всегда с головой окунаются в собственные начинания. Это касается не только их профессиональной деятельности, но и личной жизни. Дружбе и любви они отдаются целиком, без остатка. Однажды сделав свой выбор, они уже навсегда становятся его пленниками. Проблемы могут возникнуть в отношении глубины их обязательств и ответственности. Если обстоятельства складываются так, что рожденные 8 декабря вынуждены оставить семью или коллектив, они долго и мучительно переживают чувство вины, даже если твердо знают, что ситуация им не подконтрольна.

Однако опыт разочарований, который приходит с годами, учит этих людей оставлять кое-что в резерве (при этом не ущемляя свое великодушие). Они заряжены огромной энергией, однако не всегда им удается направлять ее в нужное русло. Очень часто они посвящают себя заведомо проигрышным проектам.

В личной жизни люди, чей день рождения — 8 декабря, словно магнитом тянутся к деструктивным личностям, а потом они долгие годы приходят в себя после разочарований. И все-таки их редко удовлетворяют "нормальные" отношения. Рожденные 8 декабря словно ищут самых экстравагантных и волнующих партнеров, которые забирают у них всю энергию.

Классической демонстрацией Формулы небес дня сегодняшнего стала жизнь королевы Шотландии и Франции Марии I Стюарт (фото). Ее трагическая судьба, наполненная "литературными" по драматизму поворотами и событиями, привлекла писателей романтической и последующих эпох. Судьба Марии Стюард на протяжении многих веков интересовала не только историков, но и деятелей культуры и искусства.

Была ли виновна королева в убийстве мужа? Насколько истинны "письма из ларца"? Что стало причиной ее падения: страсть и коварный заговор противников Марии или естественный ход шотландской истории? На эти и многие другие вопросы пытались ответить такие писатели, как Лопе де Вега, Томмазо Кампанелла, Фридрих Шиллер и Стефан Цвейг.

По числу исторических и беллетристических биографий, регулярно издаваемых начиная с XVI века, Мария Стюарт не имеет равных себе персоналий в шотландской истории. Романтический образ королевы воодушевил на создание опер "Мария Стюарт" Гаэтано Доницетти и Сергея Слонимского, а также цикла стихотворений "Двадцать сонетов к Марии Стюарт" Иосифа Бродского. Леся Украинка посвятила ей стихотворение "Последняя песня Марии Стюарт".

И женщины, и мужчины, пришедшие в мир сегодня, отличаются сильной привязанностью. Их порывы обладать кем-либо всегда отмечены особой страстностью. Иногда рожденные 8 декабря одержимы такими порывами в попытке уйти от собственных проблем, страхов и беспокойства.

Наиболее развитые люди, чей день рождения — 8 декабря, дают выход своей избыточной энергии, целиком отдаваясь работе. Их необузданный нрав иногда приводит к совершенно фантастическим результатам, и это при том, что рожденные сегодня сами могут вести вполне почтенную и добропорядочную жизнь. Такие люди достойны зависти, поскольку им удается и выразить себя, и воспользоваться плодами собственного труда.

"Из искры возгорится пламя", — этими легендарными строчками ответил рожденный сегодня поэт-декабрист Стрелец Александр Одоевский на стихотворение Александра Пушкина "Во глубине сибирских руд". Способность разжигать пламя — это одна из отличительных особенностей героев дня сегодняшнего, их огненная энергия бывает поистине неисчерпаемая как в личной, так и в общественной жизни.

Для Стрельцов, рожденных 8 декабря, крайне важно воспитывать в себе осторожность и осмотрительность. Если им удается найти объект, достойный их внимания и энергии, их просто можно считать счастливчиками. Но им все-таки стоит уяснить для себя, что друзья, любимые и близкие не всегда способны вернуть им то, что так щедро даруют они сами. Таким образом, им нужно наметить для себя реалистичные ориентиры и стремиться к объективности в отношениях, чтобы сохранить и упрочить их.

Такие более чем реалистичные ориентиры наметил для общественной мысли середины XVIII века французский философ немецкого происхождения Поль Анри Тири Гольбах. Гольбах широко известен как автор многочисленных атеистических произведений, в которых он часто с иронией критиковал как религию вообще, так и имеющих к ней отношение людей. Эти книги прежде всего были направлены против христианства, в частности против Римско-католической церкви.

Основное и наиболее известное сочинение Гольбаха "Система природы, или О законах мира физического и мира духовного" вышло в свет 1770 году. Книга представляет собой наиболее всестороннее обоснование материализма и атеизма той эпохи. Современники называли ее "библией материализма".

Реалистичные репортерские заметки, которые рожденный сегодня писатель Владимир Гиляровский (фото) терпеливо собирал в течение жизни, позволили ему написать его знаменитую книгу "Москва и москвичи". В ней описаны традиции, быт и нравы Москвы второй половины XIX — начала XX столетия. Реалистичны и прямолинейны всегда были и высказывания самого Гиляровского. Писатель с горечью констатировал: "В России две напасти: внизу — власть тьмы, а наверху — тьма власти".

Основоположником мирового кинематографа стал рожденный сегодня французский режиссер Жорж Мельес. Он стал изобретателем первых кинотрюков и пионером кинофантастики. Мельес снял более 500 короткометражных фильмов, самый известный из которых — фильм 1902 года "Путешествие на Луну". Эта картина стала первым научно-фантастическим фильмом в истории кинематографа. Фильм считается одним из безусловных шедевров раннего кинематографа благодаря постановочной изобретательности Мельеса. Он блистательно выдержал ироническую интонацию и наполнил картину спецэффектами, большинство из которых изобрел сам. Хрестоматийную известность приобрел кадр, где снаряд попадает Луне прямо в глаз.

Герои, рожденные 8 декабря, украсили своим стрельцовым активным участием многие сферы жизни и деятельности. В Финляндии рожденный сегодня музыкант Ян Сибелиус признан великим национальным композитором и символом величия страны. Еще при жизни Сибелиус удостоился почестей, которые воздавались лишь немногим художникам. В честь него назывались улицы, парки, фестивали и институты.

Рожденный сегодня вокалист группы The Doors Джим Моррисон (фото) считается одним из самых харизматичных фронтменов в истории рок-музыки. Моррисон известен как своим характерным голосом, так и своеобразностью собственной сценической фигуры, саморазрушительным стилем жизни и своим поэтическим творчеством. Журнал Rolling Stone включил его в список 100 величайших певцов всех времен.

Необыкновенной харизмой в истории театра, кинематографа и музыки запомнились зрителям рожденные сегодня американские актрисы Тери Хэтчер (фото) и Ким Бейсингер (фото), российские актрисы Алиса Фрейндлих (фото) и Марина Голуб, американский актер Максимилиан Шелл, ирландская певица Шинейд О'Конор и американская певица Ники Минаж.

О формуле счастья, так органичной и понятной каждому из героев дня сегодняшнего, однажды очень точно сказала неповторимая и неподражаемая актриса Алиса Фрейндлих. Ее формулой и закончим сегодня: "Счастье — это любить. Хотя если любовь не взаимна, это, конечно, трудно назвать счастьем, но внутри себя это все-таки счастье, потому что гораздо благозвучнее, благотворнее, гораздо важнее любить, а не быть любимой. Быть любимой — хорошо, но любить — это все-таки внутри себя какое-то движение твоего существа".

На фото: Мария I Стюарт

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