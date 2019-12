Джанни Версаче - малиновый символ 90-х - Гороскоп дня

Об огромном запасе душевных сил, требовательности, назидательности и справедливости рожденных 2 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".



"Время летит быстро, мы только искорки, которые желают блеснуть как можно ярче, прежде чем угаснуть на ветру, одежда — это блеск", — так о своей блестящей Формуле небес говорил рожденный сегодня итальянский модельер Джанни Версаче (фото).

О блестящих звездах дня сегодняшнего расскажем подробнее.

Стрельцы, рожденные 2 декабря, обладают поистине огромным запасом душевных сил. Независимо от своей физической комплекции они оказывают мощное воздействие на окружение, чем в немалой степени удивляют людей. Только в натиске рожденные 2 декабря способны блистать. Эффект их присутствия и влияния на происходящее может быть настолько магическим, что невольно создается впечатление, что они — посланцы небес.

"Бритни Спирс (фото) — классический стереотип подростковой королевы рок-н-ролла, ангельский ребенок, который просто должен быть на сцене", — так писала пресса 20 лет назад о восходящей звезде, американской певице Бритни Спирс. Рожденная сегодня певица в 2000 году попала в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсменка продаж своего сингла "Ооps!… I did it again" за первую неделю в истории музыки. Его продажи в первую неделю составили 1 миллион 400 тысяч копий. Одноименный альбом певицы на сегодняшний день уже распродан тиражом в 24 миллиона копий, и он давно стал одним из самых продаваемых альбомов всех времен и народов.

Не меньше чем посланницей с небес воспринимали поклонники по всему миру рожденную сегодня одну из величайших оперных певиц XX века Марию Каллас. "Артистом либо рождаешься, либо нет. И артистом остаешься, даже если в твоем голосе уже меньше огня. Артист — это навсегда", — так писала о себе огненная королева оперной сцены Стрелец Мария Каллас.

Огненной космической сестрой Бритни Спирс и Марии Каллас стала в своем земном воплощении рожденная сегодня канадская певица Нелли Фуртадо. Ее пластинки и синглы разошлись по миру общим тиражом свыше 40 миллионов экземпляров.

Борьба на теннисном корте стала с детства привычным занятием для первой ракетки мира и самой молодой победительницы Открытого чемпионата Франции югославско-американской профессиональной теннисистки Моники Селеш. На ее счету девять персональных побед в турнирах Большого шлема, четыре из которых относятся к Открытому чемпионату Австралии.

Стрельцы, рожденные 2 декабря, требовательны и назидательны — к лучшему или худшему. Базируясь на идеалах добра и чести, они, как правило, справедливы в своих оценках, но в то же время могут проявить свое недовольство, осуждая тех, кто не соответствует их представлениям о порядочности. Менее просвещенные личности по этой причине иногда даже причиняют немалый вред другим, выдвигая заведомо не выполнимые требования. Совершая ошибки, люди, чей день рождения — 2 декабря, до конца остаются убежденными в собственной правоте и лишь по прошествии длительного времени могут признать, что были не правы.

Рожденные 2 декабря не только обнаруживают свой сильный характер, но и ценят его наличие в других людях. Они, безусловно, не из тех безропотных овечек, которые послушно следуют за более сильными лидерами, но могут подчиниться тем, кого признают в этом качестве. Для рожденных в этот день характерна вера в общечеловеческие ценности. Им интересен весь калейдоскоп человеческих эмоций, поступков, мыслей и чувств — от базовых до самых возвышенных. Жизнь — их бог, но жизнь — исполненная веры и смелых поступков.

Немало смелых поступков совершал в своей жизни рожденный сегодня советский и российский политический деятель Александр Яковлев (фото). Именно его по праву называют одним из главных идеологов и архитекторов перестройки. Яковлев принимал активное участие в разработке и реализации экономических и политических реформ в СССР. Прекрасно характеризовала Яковлева одна его фраза, сказанная всем, кто обвинял его в отсутствии патриотизма и частой критике российских реалий: "О любви к Родине не надо кричать. Патриотизм не требует шума. Это, если хотите, в известной мере интимное дело каждого. Любить свою страну — значит видеть ее недостатки и пытаться убедить общество не делать того, чего не надо делать".

Спровоцированные недоброжелателями Стрельцы, рожденные 2 декабря, могут пойти на конфронтацию, но, вообще, агрессивность им чужда. Поскольку люди, чей день рождения — 2 декабря, редко отступают или сдаются, бойцовский дух становится для них едва ли не маниакальной идеей. Нередко герои дня представляют жизнь как борьбу, в которой они просто обязаны одержать победу. Однако цель их борьбы необязательно связана с личным благополучием, гораздо чаще они сражаются за общие идеалы — какими они их себе представляют. Наряду с характером и честностью рожденные сегодня герои также ценят и целостность натуры. Для всех Стрельцов, рожденных 2 декабря, основными жизненными целями являются развитие собственной индивидуальности, поиск и следование своему духовному пути.

Великий итальянский модельер Джанни Версаче утверждал, что никогда не падает, а всегда сражается. Он наградил современную моду сексуальностью и подарил женщинам всего мира возможность раскрыть себя в своих нарядах. Именно Версаче в середине 1980-х годов ввел в моду малиновый пиджак, ставший в начале 1990-х одним из символов понятия "новые русские".

Версаче нравились женщины как форма, которую можно одеть. Женщина для Версаче всегда была богиней. Не удивительно, что именно он впервые в истории моды ввел понятие топ-модели. В жизни великий кутюрье оставался эталоном прекрасных манер, всегда щедрый и великодушный по отношению к людям.

Формулой Джанни Версаче и закончим сегодня: "В жизни и в работе необходимо сохранять терпение, проявлять равное уважение ко всем, с кем вы сталкиваетесь. Независимо от того, на какой ступени социальной лестницы находится тот или иной человек".

На фото: Джанни Версаче

