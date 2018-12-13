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Автор Соломон Соловьев

Стрелы Нострадамуса, летящие в цель - Гороскоп дня

Гороскоп

О скрытности, философском настрое, отличии от других людей и бесстрашии рожденных 14 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Стрелы Нострадамуса, летящие в цель - Гороскоп дня. 395739.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Того, кого сегодня называют пророк, когда-то называли провидцем. Иначе говоря, пророк видит вещи, которые недоступны человеческому разуму", — в этой фразе героя дня сегодняшнего французского астролога, врача, фармацевта и алхимика Мишеля де Нострдама, или Нострадамуса, заложена глубинная суть Формулы небес многих из пришедших в мир сегодня.

Так как Нострадамус всю жизнь составлял различные Формулы небес и вошел в историю человечества своими точными предсказаниями, попробуем и мы составить Формулу небес героев сегодняшнего дня.

Стрельцы, рожденные 14 декабря, зачастую представляются окружающим эксгибиционистами. Однако на самом деле они очень разборчивы в том, когда, как и при каких обстоятельствах выставить на всеобщее обозрение себя или плоды своего труда.

Хотя многие из них — люди общительные и предпочитающие находиться в лучах прожекторов, они тем не менее любят уединяться в собственном мирке, куда разрешен вход лишь очень немногим. Образно можно сказать, что люди, чей день рождения — 14 декабря, живут в доме с зашторенными стенами, которые открывают лишь тогда, когда им этого захочется. Таким образом, чаще всего они разрешают людям увидеть то, что они делают, гораздо реже — о чем они думают, и почти никогда не позволяют узнать себя настоящих. В действительности получается так, что чем больше ты выставляешь на обозрение, тем удобнее скрыть самое сокровенное.

Рожденный 13 декабря, за день до дня рождения Нострадамуса, русский философ Лев Карсавин обсуждал пророчества Нострадамуса в контексте теории всеединства времени и души. По Карсавину, свобода воли человека реализуется в единстве будущего и прошлого, взаимосвязанно с Богом и всем человечеством. Только лишь ограниченность восприятия замыкает наше сознание в узкие рамки времени и пространства. Феномен ясновидения, представленный пророчествами Нострадамуса, важен тем, что свидетельствует в пользу этих философских концепций.

Нострадамус в своих пророчествах опирался исключительно на астрологические расчеты. Благодаря его расчетам циклическая повторяемость событий в истории теперь является темой отдельных исследований, выходящих за рамки собственно исторической науки.

Стрельцы, рожденные 14 декабря, — в высшей степени сложные, глубокие и недоступные для понимания личности. Многие аспекты их жизни (сексуальные наклонности, хобби, привычки и психологические привязанности) имеют довольно необычную и даже странную природу. Их философский настрой также характеризует индивидуальность.

Космический собрат Нострадамуса рожденный сегодня датский астроном, астролог и алхимик Тихо Браге первым в Европе начал проводить систематические и высокоточные астрономические наблюдения, на основании которых впоследствии Кеплер вывел законы движения планет.

Помимо научных изысканий, Браге активно занимался астрологией и алхимией. Многие знатные современники заказывали у него личные гороскопы, большинство из которых оказывалось правдивыми.

Об ученом ходили слухи, что в жизни он представляет собой ясновидящего карлика, который предсказывает будущее, сидя под обеденным столом, а над столом стоит огромный лось, которого Браге сначала приручил, а затем сделал пьяницей. Впрочем и самому астрологу приписывали грех алкоголизма и всяческую связь с магией.

Магическим даром пианистки-виртуоза была наделена польский композитор Мария Шимановская. Ее постоянный поклонник немецкий поэт Иоганн Вольфганг фон Гёте называл Шимановскую "пленительная богиня музыки", а польский поэт Адам Мицкевич называл ее "королевой звуков".

Магическим притяжением отличаются лучшие работы рожденного сегодня французского художника-символиста Пьера Сесиля Пюви де Шаванна. Герой дня сегодняшнего остался в истории живописи одним из наиболее значительных французских символистов, оказавших впоследствии большое влияние на развитие французской живописи в стиле ар-нуво. Пюви де Шаванна своим вторым учителем (после Архипа Куинджи) называл художник-эзотерик Николай Рерих. А русский театральный деятель Сергей Дягилев под сильным влиянием творчества Пюви де Шаванна создал художественную группу "Мир искусства".

Как правило, Стрельцы, чей день рождения — 14 декабря, рано уясняют для себя, что отличаются от других людей. Конфликты с наставниками и теми, кто выше по положению (родителями, учителями), для них не редкость. Кроме того, их неудержимо тянет ко всему необычному. Родители, пытающиеся насильно впихнуть свое чадо в рамки дозволенного, обычно терпят фиаско. Не говоря уже о том, что любые попытки подавления личности в рожденных 14 декабря обозначаются позднее бунтарством, неукротимостью и озлобленностью, которые распространяются уже на весь мир.

Рожденные 14 декабря — смелые люди. Они редко испытывают страх, без колебаний бросаются в самое пекло. Однако для них велик соблазн произвести эффектное впечатление на окружающих таким бесшабашным поведением. Это не всегда ребячество. Зачастую им удается таким образом стимулировать остальных к действию, стать для них примером. Таким образом, они могут стать катализатором перемен как в семье, социальном кругу или в обществе в целом.

Рожденный сегодня создатель боевого искусства айкидо Морихэй Уэсиба известен был в кругу своих единомышленников под именами Основатель или Великий учитель. Формула айкидо состоит из трех иероглифов, и она, как нельзя лучше, раскрывает суть Формулы небес героев 14 декабря. Ай — соединение, гармония; ки — духовная сила; до — путь.

Основной принцип айкидо как системы самообороны — использование силы (ки) противника против него самого. Уэсиба писал в своих мемуарах: "Айки — это не техника, не способ бороться или нанести поражение врагу. Это путь установить мир и сделать человеческие существа единой семьей. Секрет айкидо в том, чтобы слиться в гармонии с движением Вселенной и привести себя в согласие с самой Вселенной. Можно сказать, что айкидо есть способ изгнания демонов не мечом, а искренностью нашего дыхания. Иначе говоря, способ превращения мира демонического ума в мир духа. Такова миссия айкидо".

Главная миссия рожденного сегодня последнего короля Британской империи Георга VI была несомненна в том, что он вырастил и воспитал прекрасную дочь Елизавету, которая на сегодняшний день остается самой долгоживущей и действующей королевой Великобритании.

Своим светлым и магическим образом Георг VI вошел в историю также как символ борьбы Великобритании против нацистской Германии во Второй мировой Войне. Именно благодаря его мудрой внешней политике в альянсе с близким другом и единомышленником премьер-министром Стрельцом Уинстоном Черчиллем Британия вышла из войны с наименьшими для нее потерями.

Царствование Георга ознаменовано также распадом Британской империи и преобразованием ее в Содружество наций. Он был последним императором Индии и последним королем Ирландии.

Вождем авангардистской поэзии называли современники рожденного сегодня замечательного французского поэта Поля Элюара. Поэт при жизни издал более ста поэтических сборников и почти все его стихотворения — попытки передать в лирике видение иного мира, за пределами реальности.

Опережать реальность, раздвигать границы времени и пространства, разговаривать со Вселенной своим индивидуальным языком и совершать проекты, которые необъяснимы обычному разуму — все это и есть Формула небес героев сегодняшнего дня.

И об этой формуле красиво и возвышенно в своих стихах сообщает миру Поль Элюар:

Явились люди в мир, чтобы понять друг друга,

Услышать, и понять, и полюбить.

Их сыновья отцами стать должны.

Их сыновья голодные, нагие,

Должны опять изобрести огонь

И заново людей изобрести.

Природу воссоздать и воссоздать отчизну.

Отчизну всех людей.

Отчизну всех времен.

На фото: Мишель де Нострдам (Нострадамус)

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Стрелы Нострадамуса, летящие в цель - Гороскоп дня
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