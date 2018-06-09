Близнецы, рожденные 9 июня, противоречивы

О талантливости, противоречивости, активности, амбициозности, открытости и целеустремленности рожденных 9 июня под знаком зодиака Близнецы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.
"Талантливо — это когда так, как не должно быть, но когда это здорово", — так однажды написал драматург Александр Вампилов о противоречивости таланта.
Вот в этой фразе заложен сам корень Формулы небес необыкновенно талантливых и противоречивых Близнецов, пришедших сегодня в наш мир.
Рожденные 9 июня —
Противоречий в людях, родившихся 9 июня, обычно невероятно много. В Близнецах, рожденных 9 июня (значительно больше, чем в представителях этого знака других дней), постоянно борются два человека, что и создает двойственность в характере, в поступках и везде, где эти Близнецы живут и работают. Сосуществовать рядом с этими людьми непросто, но чрезвычайно интересно.
Завтра напишем о сексуальной красотке Элизабет Херли. А сегодня, 8 июня, — Джонни Депп.
Джонни Депп, без сомнения, гениальнейший актер, которого любят миллионы людей по всему миру и который подарил мировому кинематографу множество удивительных и запоминающихся персонажей. В 2012 году Джонни Депп был записан в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер, заработав за год 75 миллионов долларов.
Продюсеры в Голливуде часто называют Деппа своим талисманом или "актер — волшебная палочка". Пока ни один фильм с участием актера не провалился в прокате. Более того, фильмы с участием актера побили все рекорды. Они собрали более трех миллиардов долларов в США и более восьми миллиардов долларов в мировом прокате. Наиболее успешными коммерческими проектами с участием актера являются "Пираты Карибского моря", "Алиса в Стране чудес", "Чарли и шоколадная фабрика" и "Турист".
Близнецы, рожденные 9 июня, не только креативные, но и крайне целеустремленны.
Их неиссякаемая фантазия, словно рог изобилия, полна множеством идей. Их ребячество помогает видеть мир колоритней, понимать его глубже, что задает определенный оттенок их творчеству. Переменчивость Близнецов приносит в их искусство новые краски, помогает соединять кусочки частного в одно общее. "Творческие натуры" — именно этим словосочетанием модно описывать людей, появившихся на свет в этот день.
Но талант актера проявился и в его в благотворительной деятельности. В 1991 году актеру поставили диагноз — болезнь Паркинсона, о чем Фокс публично признался через несколько лет и перестал сниматься в кино. И вот уже 20 лет, создав благотворительный фонд своего имени, он занимается поисками лекарств от заболевания. Недавно ему было присвоено звание "почетный доктор" за вклад в исследование болезни. Зная целеустремленность рожденных 9 июня, можно быть уверенным, что найти лекарство от болезни у Майкла Фокса обязательно получится.
Фокс является пятикратным лауреатом премии "Эмми" за его блистательные работы в телесериалах и четырехкратным лауреатом премии "Золотой глобус" за работы в кино.
Таланты Портман не всегда были только актерскими. Она основательно изучала психологию в Гарварде и получила степень бакалавра. Снявшись в фильме "Звездные войны. Эпизод 1", Портман не поехала на премьеру, так как ей необходимо было готовиться к выпускным экзаменам. На вопросы изумленных журналистов она тогда ответила: "Я не волнуюсь, разрушает ли колледж мою карьеру. Я лучше буду образованной, чем кинозвездой". В этом ответе и была вся противоречивая Формула небес рожденной 9 июня.
Сегодня Натали Портман, наверное, самая образованная из всех звезд Голливуда, свободно говорящая на нескольких языках и крайне избирательно подходящая к выбору ролей. Для одной из своих ролей актрисе пришлось обриться налысо. По поводу своей новой стрижки Натали сказала тогда:
"Резкие необратимые перемены всегда интересны, и именно это придало мне смелости".
"Чем больше опасности — тем более славы" — эта крылатая фраза Петра Великого также как нельзя лучше раскрывает противоречивую Формулу небес всех Близнецов, рожденных 9 июня.
Непостоянство, непоседливость, желание заниматься всем и сразу — все это про Близнецов сегодняшнего дня. И, действительно, у Близнецов, родившихся 9 июня, может быть одновременно множество способностей, талантов, а также (что не маловажно!) желаний развиваться в различных областях, сферах деятельности.
Но им не стоит забывать о том, что разносторонность и расторопность — разные вещи. Поэтому порой этим Близнецам стоит сконцентрировать свои силы на одном важном деле, чтобы добиться в нем реального успеха. Чаще всего им мешает их неусидчивость и желание скорее закончить все дела.
Однако революционный характер носили не только технические приспособления музыканта, но и стиль его игры. Он использовал различные приемы игры, начиная от трелей и заканчивая разнообразными последовательностями аккордов. Стиль Леса Пола и по сей день служит примером для сотен гитаристов по всему миру.
Он один из немногих музыкантов, который имеет постоянную экспозицию-выставку в Зале славы рок-н-ролла. В историю музыки Лес Пол вошел также как изобретатель в 1941 году первой в мире электрогитары с цельным корпусом. А уже в 1952 году вместе с компанией Gibson была выпущена электрогитара, получившая его имя "Les Paul", которая стала одной из самых популярных электрогитар среди рок-музыкантов.
Кстати, построенный в 1825 году первый паровоз Стефенсона уцелел до настоящего времени. Он использовался по назначению до 1857 года, а сейчас экспонируется в Дарлингтонском железнодорожном музее. Вот такие реальные дела свершают рожденные 9 июня.
И как же прекрасна все-таки Формула небес! Имея возможность играть на гитарах любых марок, основной гитарой всех туров музыканта была и остается "Gibson Les Paul", разработанная много лет назад его собратом по дню рождения Лесом Полом.
"Ребенок может научить взрослого трем вещам: радоваться без причины, всегда находить себе занятие и настаивать на своем" — вот эта фраза писателя Пауло Коэльо как нельзя лучше подходит к Формуле небес рожденных 9 июня.
Они радуются жизни, они настойчивы и противоречивы, и любое занятие, которое им по душе, они делают ярко и талантливо.
Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:
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