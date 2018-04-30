Тельцы, рожденные 30 апреля, чрезмерно ответственны

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О чрезмерной ответственности и в то же время вседозволенности, о взрывоопасности и одновременно терпимости и других противоречиях рожденных 30 апреля под знаком зодиака Телец рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Филипп Киркоров

По результатам 2017 года рожденный 30 апреля певец Филипп Киркоров занял второе место в рейтинге журнала Forbes среди российских знаменитостей. Его доход составил 7,4 миллиона долларов. Представителю знака Тельца, чем бы он ни занимался, такие показатели всегда дают праздничное настроение. За праздник на сцене, который дарит многие годы трудолюбивый и талантливый исполнитель зрителям, он получает себе праздник на банковском счете — это, возможно, лучшая Формула небес, которую желает себе каждый Телец. Но сегодня у нас лишь рожденные 30 апреля, поэтому поговорим о них поподробнее.

Рожденные 30 апреля — личности яркие, занимающие ответственное положение в обществе, но зачастую они руководствуются желанием оставить ответственный пост и предаться праздной жизни.

Выполняя свой профессиональный долг, рожденные 30 апреля строго следуют предписаниям, не утруждая себя поправками на человеческие слабости, если только это не идет вразрез с интересами дела. Люди, чей день рождения — 30 апреля, — блестящие продюсеры или менеджеры и при этом весьма требовательны не только к подчиненным, но и к себе.

Они всегда, как правило, двигаются против течения, против общепринятых норм и схем. И тот, кто находит в себе смелость признаться в инакомыслии, в конечном счете все-таки добивается успеха, хотя поначалу испытывает определенный дискомфорт и неуверенность в себе.

Андрей Губин

Движение против течения с ранней молодости было творческим кредо для рожденного 30 апреля российского исполнителя Андрея Губина. Из-за систематической непосещаемости занятий он был отчислен с первого курса Государственного музыкального училища имени Гнесиных. И до сих пор Губин так и не получил никакого музыкального образования. Но его песня "Мальчик-бродяга", написанная Губиным в его 14 лет, сделала певца гиперпопулярным и без высшего образования и принесла ему огромные гонорары.

А куда идет, он и сам не знает,

Видно, уж судьба выпала такая.

Может, все же есть мир мечтаний зыбких.

Может, кто-то ждет и его улыбки.



И замечательную улыбку светлого мальчика-Тельца, и его прекрасные добрые песни по-прежнему ждут зрители в разных городах и странах.

Для Тельцов, рожденных 30 апреля, важнейшим приоритетом всегда остается дружеское расположение к себе их окружения —

зрителей,

поклонников,

подчиненных,

коллег по работе.

Однако независимо от должности рожденные сегодня неизменно участливы ко всем, с кем им приходится работать плечом к плечу. Правда за исключением тех, кто не заслуживает уважения; к таковым они относятся с презрением.

Люди, чей день рождения — 30 апреля, испытывают великую потребность в нежности.

Многие из них любят, когда о них заботятся. В определенных ситуациях, предполагающих уединение, они никогда не будут докучать.

Чрезмерная ответственность — это качество, которое присуще практически каждому из рожденных 30 апреля. А ответственные и вдумчивые доктора-Тельцы, рожденные сегодня, — это всегда подарок для пациентов.

Эйген Блейлер

Так, рожденный 30 апреля замечательный швейцарский психиатр-Телец Эйген Блейлер был единственным профессором психиатрии, признавшим важность учения Тельца Зигмунда Фрейда. Такая вот была у них тогда тельцовая солидарность. Свою же формулу реализации Блейлер закрепил в обосновании новой болезни, которой именно он впервые дал название "шизофрения". Основными симптомами шизофрении Блейлер считал формулу "4А": ассоциации (их нарушение), аутизм (аутическое мышление или поведение), аффект (неадекватный) и амбивалентность.

Клод Шеннон

Своей формулой кибернетики украсил наш мир рожденный 30 апреля американский инженер, криптоаналитик и математик Клод Шеннон. Именно этот плодовитый на изобретения Телец считается "отцом информационного века". Шеннон обосновал теорию информации, нашедшую применение в современных высокотехнологичных системах связи. В 1984 году именно Шеннон предложил использовать слово "бит" для обозначения наименьшей единицы информации. Шеннон внес ключевой вклад в теорию вероятности схем, теорию игр, теорию автоматов и теорию систем управления — области наук, входящие в понятие "кибернетика".

Журнал The New Yorker писал о гении Шеннона следующее:

"Шеннон оставил свой след в каждом цифровом устройстве, которым мы пользуемся, в каждом мониторе, в который мы смотрим, во всех средствах цифровой связи. Он один из тех людей, которые меняют мир настолько, что после перемен старый мир становится всеми забыт".

Пытаясь убедить в чем-то рожденных 30 апреля, не следует слишком упорствовать. Как и все быки, они становятся несгибаемыми перед лицом явно выраженной агрессии. С другой стороны, они млеют перед умом и изяществом, даже если видят, что хитрый аргумент имеет целью сбить их с толку. В свою очередь, рожденным 30 апреля стоит опасаться доминирующей в них тенденции подавлять окружающих морально — будь то грозное молчание или прямая угроза.

Ллойд Бэнкс

К прямой угрозе и насилию прибег однажды рожденный 30 апреля Телец — американский репер Ллойд Бэнкс. И разборка, как это нередко бывает у представителей знака Тельца, произошла из-за финансовых недоразумений. В 2010 году у Бэнкса случилась ссора с его промоутером из-за гонорара. В результате Бэнксу и трем его помощникам было предъявлено обвинение в лишении свободы его промоутера при отягчающих обстоятельствах и грабеже. Но успокоившегося Тельца выпустили тогда под залог в 50 тысяч долларов.

О своем окружении Бэнкс говорит четко и конкретно, согласно своей Формуле небес:

"Лучшее, что я могу посоветовать, — двигаться вперед. Будьте уверенными. Выбросите все лишнее, ограничьте свой круг общения. Те, кому вы интересны, будут всегда с вами".

Николай Фоменко

Денежные скандалы не обошли стороной и рожденного 30 апреля российского шоумена и автогонщика Николая Фоменко. Банки долгое время обвиняли артиста в нецелевом использовании кредита в один миллион долларов, взятого им на разработку оригинального спорткара "Маруся", и систематическом несоблюдении выплат по процентам. Но затем друзья Николая выплатили просрочки по его долгам и закрыли проблемы с кредиторами. Теперь все терпеливо ждут спорткар "Маруся", который Фоменко готовит уже более десяти лет.

Ярослав Гашек

Значительно быстрее своего звездного собрата Николая Фоменко производил на свет плоды своего труда рожденный сегодня чешский писатель-сатирик, анархист, драматург, фельетонист, журналист и даже комиссар Красной Армии Ярослав Гашек. Трудолюбию замечательного Тельца удивлялись все вокруг. Гашек стал автором примерно 1500 различных рассказов, фельетонов и прочих произведений, из которых мировую известность получил его неоконченный роман "Похождения бравого солдата Швейка". В 2002 году пражская газета "Деловая Прага" провела опрос среди своих читателей. Вопрос звучал просто: "Какие ассоциации вызывает у вас слово "Чехия"? По итогам, Швейк оказался на третьем месте, уступив только чешскому пиву и хоккейной сборной.

"Не всем же быть умными, — писал Ярослав Гашек. — В виде исключения должны быть также и глупые, потому что если бы все были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом".

Рожденные 30 апреля прекрасно отдают себе отчет в том, что они говорят, и, возможно, это качество делает их невероятно гармоничными представителями своего знака Зодиака. Рожденные сегодня люди часто прислушиваются к своему внутреннему голосу и долго думают, перед тем как принять какое-либо решение. Последовательно развивают в себе терпимость, регулируют свои желания и пытаются контролировать свойственную им вседозволенность в поступках.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 30 апреля

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 2, 5, 17, 28

Февраль: 3, 4, 21, 25

Март: 1, 4, 7, 14, 24

Апрель: 6, 22, 29

Май: 1, 13, 25

Июнь: 2, 4, 13, 18, 24

Июль: 7, 8, 13

Август: 3, 8, 14, 18, 19

Сентябрь: 1, 7, 14, 22

Октябрь: 6, 27, 30

Ноябрь: 4, 12, 28

Декабрь: 1, 2, 12, 27

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