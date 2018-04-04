Рожденные 4 апреля Овны инициативны

Об инициативности и яркости рожденных 4 апреля под знаком зодиака Овен рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.
Так говорили о рожденном 4 апреля выдающемся североирландском гитаристе-виртуозе Гэри Муре многие, кто его знал при жизни.
Людей, рожденных 4 апреля, трудно не заметить при жизни — они действительно источники вдохновения и подражания для окружающих.
В чем же секрет их Формулы небес? Ответ несложный — в их инициативности. Они эту инициативу проявляют везде и во всем. Ведь чтобы вдохновлять кого-то на подвиги, нужно самим быть вдохновленными, а вдохновение без инициативы невозможно.
Рожденным 4 апреля требуется инициатива, чтобы максимально выразить свою яркую индивидуальность.
Возможно, она нужна и для того, чтобы противостоять превратностям судьбы. Обстоятельства зачастую складываются против этих людей — пожалуй, это является следствием неадекватной реакции окружающих на некоторые особенности личности рожденных в этот день, а может, все дело в том, что они сами невольно становятся злейшими врагами самим себе. Как бы то ни было, им приходится бороться за то, чего они хотят.
Когда пытаешься найти яркий литературный образ инициативы для выражения своей индивидуальности невольно приходит на память смелый и решительный юноша Данко из легенды-сказки Максима Горького "Старуха Изергиль". Тот самый Данко, который вырвал из своей груди пылающее сердце, осветил все вокруг и провел людей сквозь темный и непроходимый лес. И после этого умер, и никто не заметил его смерти. И только один человек, видимо, боясь чего-то, наступил на еще пылающее сердце. Оно погасло, но оставило после себя искры, которые мерцают в степи.
"Инициатива наказуема", — эту фразу мы часто слышим в адрес инициативных людей. Но Овны, рожденные 4 апреля, по-другому не живут. И поэтому их жизнь — настоящая борьба и с самими собой, и с обстоятельствами вокруг.
Нередко получается так, что рожденные 4 апреля не могут сразу определить для себя, кто они на этой земле и чего же все-таки ищут. Вот почему настойчивость — еще одно качество, необходимое им для достижения успеха. Рожденные 4 апреля должны не только инициировать проекты, но и демонстрировать способность довести их до успешного финала. Разумеется, рожденным 4 апреля следует контролировать свою чрезмерную активность в том, что касается новых начинаний, поскольку их возможности далеко не безграничны. Но когда активность под контролем, результаты впечатляют.
Рожденные 4 апреля могут следовать абсолютно неверным курсом, но в момент осознания этого они находят в себе мужество признать ошибку и изменить направление, выработать новый план действий и придерживаться его в дальнейшем.
К сожалению, они чересчур упрямы в достижении своих целей (упрямство — типичная черта для большинства представителей знака Овна), и спорить с ними бесполезно, если до конца не понять смысла их намерений. Это может потребовать немало терпения со стороны коллег и партнеров.
В своей профессиональной деятельности рожденные 4 апреля стремятся не только к признанию, но и к высотам. И часто достижение таких целей становится для них наивысшим приоритетом.
Работать с такими людьми — в высшей степени трудная, но и благодатная миссия, поскольку они ясно обозначают цель и объективно оценивают достигнутые результаты. Однако им недостает терпения, когда им приходится по нескольку раз объяснять задачу и видеть, что их не понимают. Вот почему многие из них предпочитают работать в одиночку.
Многие из Овнов, рожденных 4 апреля, предпочитают одиночество и в личной жизни.
Именно таким просветителем был в советское время Николай Иноземцев. Его идеи во многом определили внешнюю политику СССР периода разрядки, внеся в нее понимание необходимости развития конструктивных отношений с Западом, способствовали началу переговорного процесса по контролю и сокращению вооружений.
Курить марихуану маленький Роберт начал в возрасте восьми лет, и это была инициатива его собственного отца — гламурного кинорежиссера Роберта Дауни-старшего. Потом последовали уже более серьезные наркотики и полная творческая и человеческая деградация. Психиатр поставил диагноз "биполярное расстройство", и с таким "букетом" актера, как бы он ни был одарен, в новые фильмы просто не звали. "Многообещающий талант" оказался похоронен, от Дауни ушла его первая жена, забрав сына.
На этом можно было бы поставить печальную точку, но Формула небес решила, что это будет запятая. Актера спасла женщина — продюсер Сьюзен Левин, ставшая впоследствии его женой. И тогда у Дауни был выбор — наркотики или любовь. Любовь победила. В один прекрасный день пара приехала на берег океана и наш герой торжественно высыпал с обрыва все свои запасы наркотиков.
В течение последних нескольких лет Роберт Дауни-младший признается самым высокооплачиваемым актером в мире.
"Я очень благодарен Сьюзен, — говорит о жене актер. — С ней в моей жизни появился порядок: я занимаюсь боевыми искусствами, теннисом, пилатесом, изучаю восточную философию — все это помогает мне контролировать темную сторону моей натуры. Сьюзен живет настоящей жизнью, и чтобы быть рядом с ней, мне тоже надо было научиться жить в реальном мире. А это как раз то, чего я много лет пытался избежать".
История Дауни достаточно типична для рожденных 4 апреля.
Следует подчеркнуть, что рожденные 4 апреля уверенно ориентируются в жизни, когда видят перед собой четко обозначенные ориентиры.
Если же в зрелом возрасте им случится сбиться с верного пути, кто-то из очень близких людей должен раскрыть им на это глаза. Конечно, лучше, если они сами осознают свою ошибку, но иногда это происходит слишком поздно. Таким образом, жизненно важным для этих людей становится наличие верного спутника жизни или же друга, способного дать объективный, серьезный совет.
Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:
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