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Автор Соломон Соловьев

Формула небес Бориса Ельцина - Гороскоп дня

Гороскоп

О наблюдательности, человечности, упорстве, воле, уверенности в себе и гармоничном развитии рожденных 1 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Формула небес Бориса Ельцина - Гороскоп дня. 398168.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Если б человеческую глупость холили и воспитывали веками так же, как ум, может быть, из нее получилось бы нечто необычайно драгоценное", — такое наблюдение сделал рожденный сегодня русский инженер и писатель Евгений Замятин.

О наблюдательной и человечной Формуле небес сегодняшнего дня расскажем подробнее.

Водолеи, рожденные 1 февраля, не отличаются деликатностью, но несмотря на это они гармонично развиты. Недовольные абстрактными решениями, они потрясают других своими идеями. Упорные, волевые и уверенные в себе, эти люди знают, когда правы, и не отступят ни на дюйм. Они морально готовы к различным обстоятельствам и обладают интуицией, позволяющей им обходить любые вопросы, нежелательные для обсуждения. Таким образом несмотря на свою скандальность они умудряются сохранять дружеские отношения с окружающими.

Во время Первой мировой войны молодой писатель Евгений Замятин активно выступал с антивоенных интернационалистических позиций. За это он был привлечен к суду и сослан в Кемь. После Октябрьской революции, с которой писатель связывал немалые надежды, он начинает активно печатать свои повести и рассказы. В 1920 году заканчивает работу над знаковым романом "Мы", с которого начинается расцвет жанра антиутопии в мировой литературе.

Он описывает общество жесткого тоталитарного контроля над личностью и свои представления о развитии и будущем военного коммунизма. По словам самого Замятина, его роман — "это сигнал об опасности, угрожающей человеку, человечеству от гипертрофированной власти машин и власти государства". Пророчески звучат и слова Замятина о трагедии свободы: "Вы только вдумайтесь — тем двум, в раю, был представлен выбор: или счастье без свободы, или свобода без счастья. Третьего не дано. Они, олухи, выбрали свободу. Что же, понятно, потом века тосковали об оковах".

Водолеи, рожденные 1 февраля, энергичны и моложавы, но часто нетерпеливы, как дети. Для рожденных 1 февраля эмоциональные проблемы могут стать бедствием, особенно в юности. Их чувства рассеяны в разные стороны, импульсивны и не поддаются контролю, что неоднократно подводит этих людей.

Наблюдается большая разница между их душевной стойкостью и эмоциональной уязвимостью, и временами кажется, что перед вами два разных человека. До тех пор пока они не приложат максимум усилий, чтобы овладеть внутренними процессами и одержать верх над личной неустроенностью, хотя бы для того, чтобы начать понимать себя, их жизнь будет протекать в суматохе.

"Ну посмотрите, России просто не везет. Петр I не закончил реформу, Екатерина II не закончила реформу, Александр II не закончил реформу, Столыпин не закончил реформу. Я должен закончить реформу", — так, в лучших традициях своей формулы небес, заявлял герой дня сегодняшнего первый всенародно избранный президент России Борис Ельцин. Политик остался в истории как радикальный реформатор общественно-политического и экономического устройства России. Период правления Ельцина ознаменовался противостоянием с Верховным Советом, приватизацией, противостоянием с Компартией, попыткой импичмента в 1993-м и 1999-м годах, началом войны в Чечне, а также дефолтом в 1998 году.

Наиболее просвещенные Водолеи, чей день рождения — 1 февраля, в конечном счете направляют свои разносторонние таланты в конструктивное русло, но это требует времени. Как ни странно, рожденные сегодня иногда бывают настолько нерешительными, что не могут постоять за себя даже там, где от них этого ждут. Другие, наблюдая за ними со стороны, иногда в замешательстве задаются вопросом, почему эти люди так и не достигли высот несмотря на их честолюбие.

В дополнение к душевному состоянию чувственная сторона рожденных 1 февраля требует поддержки и может породить дополнительные проблемы, если выйдет из-под контроля. Из вышеупомянутых качеств формируется личная иерархия этих людей: предпочтение отдается душевности, затем идут чувства, и на третьем месте — эмоции.

Рожденный сегодня французский участник политических обществ и заговоров Луи Огюст Бланки провел в общей сложности почти 37 лет в тюремных заключениях. В молодости был посажен за пропаганду коммунистических идей, затем с оружием в руках участвовал в восстании против установившейся новой монархии. Затем неоднократно осуждался за участие в различных тайных обществах и, наконец, в 1840 году был приговорен к смертной казни, замененной королем на пожизненное заключение.

Помимо Водолеев революционеров и реформаторов, сегодня пришли в мир и пионеры во многих областях. Русский изобретатель Николай Телешов стал автором первого в России проекта самолета и одного из первых в мире проектов реактивного самолета.

Рожденный сегодня американский ученый Грэнвилл Стэнли Холл был пионером американской психологической науки и учителем. Его интересы были сосредоточены на развитии детей (педологии) и эволюционной теории.

Герой дня сегодняшнего российский государственный деятель и инженер испанского происхождения Августин де Бетанкур и Молина стал организатором транспортной системы Российской империи. Он также преобразовал Тульский оружейный завод, построил пушечный литейный дом в Казани, построил здание Экспедиции заготовления государственных бумаг (где им лично придумана большая часть машин), гостиный двор в Нижегородской области, первый мост через реку Неву с обустройством центральной набережной Санкт-Петербурга. Он также принимал участие в постройке Исаакиевского собора.

К сожалению, Водолеи, рожденные 1 февраля, слишком часто пренебрегают интуицией. Однако именно ее следует развивать и на нее надо особенно полагаться. Поскольку интуиция способна укрепить разрозненные связи и сплотить талантливые, но бурные черты в единую личность.

Для рожденных 1 февраля не так важно самообладание, как понимание того, чего они хотят. При решении сложных дел, люди, чей день рождения — 1 февраля, учитывают человеческий фактор, являющийся для них высшей целью. Эти действия влияют на их продвижение вперед — туда, где человечность, понимание душевного состояния являются главными критериями.

Служению людям посвятили свою жизнь и творчество рожденные сегодня: выдающаяся советская балерина Екатерина Максимова, советский и российский фотограф и журналист Юрий Рост, прославленный советский эстрадный певец Лев Лещенко, латвийский скрипач-виртуоз Гидон Кремер, трехкратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира хоккеист Анатолий Фирсов.

О важности человеческого фактора в своей формуле всегда говорил легендарный американский режиссер фильмов в жанре вестерн, единственный в истории мирового кино четырехкратный обладатель премии "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" Джон Форд. Его формулой человеколюбия и закончим сегодня: "Наш век таков, что он гордится машинами, умеющими думать, и побаивается людей, которые пытаются проявить ту же способность".

На фото: Борис Ельцин

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"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы февраль Водолей астролог 1 февраля гороскоп астрология знак Зодиака астропрогноз день рождения Формула небес астропсихоаналитика
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