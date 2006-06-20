Кошмары "жизнерадостных дистрофиков": зачем люди изнуряют себя диетами

Анорексия — это болезнь, вызванная лекарственными веществами, уменьшающими чувство голода. В сочетании с диетой их применяют при ожирении. Сегодня многие хотят стать стройными. Не советуясь с врачами, люди садятся на немыслимые диеты, голодают, изнуряют себя физическими упражнениями, применяют сильнодействующие препараты. Зачастую тело не выдерживает, эндокринная система дает сбой, и начинается процесс превращения человека в "живой труп".

Рост количества аноретиков среди мужчин

Анорексия всегда считалась исключительно женским заболеванием. Но вот уже как 15 лет "добровольные дистрофики" появились и среди мужчин.

Представители сильного пола стали более внимательно следить за своей внешностью и заинтересовались различными диетами с определенными установками в голове: бизнесмен должен выглядеть на все 100, а метросексуал — будить желание и пр.

Сыграла свою отрицательную роль навязчивая реклама, в которой у "жизнерадостных дистрофиков" брюки держатся только за счет трения на бедрах.

Однако дистрофики:

полностью теряют интерес к сексу,

замыкаются в себе,

не общаются с друзьями.

Нормальная самооценка заменяется болезненным страхом стать толстым. В результате они ощущают себя изгоями общества, что еще больше разрушает их и без того болезненную психику.

Похудеть, конечно, трудно. Однако гораздо труднее выйти из состояния дистрофии. Сначала врачи проводят терапию или, проще говоря, учат прислушиваться к желаниям своего организма. Это делается как на физическом, так и на психологическом уровне. Для молодых людей особенно важна семейная терапия. Больной должен понять, что помочь ему можно только тогда, когда он сам захочет этого.

Самое большое количество аноретиков среди мужчин-спортсменов

Яркий пример тому — австрийский лыжник по прыжкам с трамплина Кристиан Мозер. Олимпийский чемпион Зимних игр в Лиллехаммере. Чтобы добиться лучших результатов, он стал сбрасывать вес. При росте 181 см, он потерял аж 12 кг и стал весить 57 килограммов. Физические нагрузки совсем надорвали хрупкое тело и потребовалось срочное медицинское вмешательство.

Сбрасыванием "лишних" килограммов особенно увлекаются боксеры, жокеи, и борцы. Ради удовлетворения тщеславия они всячески издеваются над собой. Они думают: чем легче они будут, тем выше станут их спортивные достижения. В этом состоит их главная ошибка. Иногда даже смертельная.

Мужчина-аноретик

Анорексия всегда считалась исключительно женским заболеванием. Но вот уже как 15 лет добровольные дистрофики появились и среди мужчин

Главный врач клиники "Корсо" доктор Георг Якобс, пишет газета "Абендцайтунг", утверждает, что за последние годы количество дистрофиков увеличилось примерно в восемь раз. При этом главврач рекомендует обратить внимание на методики похудения, применяемые борцами сумо. Последние безо всякого для себя вреда быстро набирают и сбрасывают вес.

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