Как правильно выбрать солнцезащитные очки?

Для того, чтобы защитить глаза от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и придать лицу более совершенную форму, женщине нужны солнцезащитные очки. О том, как правильно их выбирать, рассказывает врач-офтальмолог, консультант московского медицинского центра "Оптикал" Светлана Григорьевна Ершова.

Как Выбрать Очки, Которые Идеально Подойдут Типу Вашего Лица

Влияние ультрафиолета на зрение

Глаза очень чувствительны к различным внешним раздражителям. Едва ли не самыми главными из них являются ультрафиолетовые лучи, активность которых:

значительно возрастает весной

и еще больше усиливается летом.

Их постоянное воздействие на роговицу глаз может спровоцировать:

общее ухудшение зрения

и даже появление ранней катаракты.

Чтобы ничего этого не произошло с вашими глазами, возьмите себе за правило: весной и летом, в солнечные дни, выходя на улицу или садясь за руль автомобиля, всегда надевать солнцезащитные очки.

Благо подобрать подходящую оптику с темными стеклами, в том числе с диоптриями, сейчас не проблема.

Главное — это линзы, а не оправа

Главное в солнцезащитных очках не оправа, как считают некоторые женщины, а линзы. Они должны быть стеклянными. Если линзы изготовлены из пластика, они могут деформироваться под воздействием высокой температуры и любое изображение сквозь такие линзы будет восприниматься искаженно. Обратите внимание на цвет линз — чаще всего коричневый, реже — серый или зеленый.

Чем темнее оттенок любого из этих цветов, тем больше света способны поглотить линзы. Хорошо осмотрите внутренние стороны дужек очков. Обозначения, которые вы обнаружите на одной из них, расскажут, какого цвета линзы и какой процент света они поглощают.

Так, чтобы максимально защитить глаза от ультрафиолетовых лучей ориентируйтесь на данные таблицы:

Цвет линз Пропускная способность "В-15" — это коричневые (от английского brown) линзы пропускают 15% и задерживают 85% света "G-20" — серые (от английского gray) или зеленые (от green) пропускают 20% и задерживают 80% света

Если весной или летом вы собираетесь провести отпуск:

на море

или в горах

выбирайте особые, многофункциональные очки, которые хорошо защищают глаза от солнца в любых условиях. Линзы таких очков могут быть любого цвета, но обязательно должны иметь зеркальное покрытие. Оно очень эффективно отражает особенно яркий, иногда просто слепящий солнечный свет:

у морской воды

или на снежных вершинах гор.

Очки с "зеркальными" линзами можно носить и в городе, даже если солнце не такое уж яркое. Глазам это не повредит.

А вот если вы — заядлая автомобилистка, очки с зеркальным покрытием вам особенно подойдут. Днем они будут отражать бьющее в глаза сквозь лобовое стекло солнце, а ночью — ослепляющий свет фар встречных автомобилей.

Кроме того, обратите внимание на специальные очки для автомобилистов, поляризующие линзы которых не только защищают глаза от:

солнца

и света фар

но и усиливают зрительное восприятие основных "дорожных" цветов — красного, желтого, зеленого.

На бирке, прикрепленной к одной из дужек, должно быть указано, что это именно очки для автомобилистов. Цвет их линз вас смущать не должен — он может быть любым. Поляризующие вещества, включенные в состав стекла для линз, никак не влияют на их цвет.

Особняком во всем многообразии линз для солнцезащитных очков стоят фотохромные — с серебром — линзы, которые в быту принято называть "хамелеонами". Они славятся самой щадящей защитой глаз от света, так как темнеют постепенно, по мере увеличения его яркости. Нагрузка на глаза в этом случае снижена, потому что они защищены ровно настолько, насколько требуется в данный момент. Именно поэтому очки с линзами-"хамелеонами" можно носить весь день, не снимая.

Если вы близоруки или дальнозорки, попробуйте подобрать себе очки с диоптриями, в оправу которых вставлены фотохромные линзы — "хамелеоны". В них вам будет комфортно как в помещении, так и на улице.

Если же по каким-либо причинам они вам не нравятся, приобретите солнцезащитные очки с простыми темными линзами, но с диоптриями. Подыскать такие сейчас не проблема. Для этого требуется:

рецепт на очки, выписанный врачом-окулистом

и хороший магазин оптики, в котором не только продают готовую продукцию, но и принимают заказы на изготовление очков.

В том числе неординарных: например, солнцезащитных, со стеклами с разными диоптриями.

Очки со знаком качества

Как бы ни был хорош магазин, окончательно оценивать качество солнцезащитных очков предстоит вам. Поэтому в первую очередь обратите внимание на их цену.

Чтобы продлить срок их службы, всегда держите очки в твердом футляре и никогда не кладите их на жесткую поверхность стеклами вниз

Фирменные качественные очки с хорошими линзами и оправой не могут стоит менее 50 долларов. Соблазнившись дешевизной, вы рискуете приобрести вредные для глаз очки, линзы которых всего лишь затемняют изображение, но не перекрывают доступ ультрафиолетовых лучей.

О высоком качестве очков свидетельствует надпись на внутренней стороне одной из дужек — "UV-PROTECTION" (в переводе с английского — "защита от ультрафиолета").

Примерьте очки. Если они не искажают цвета и изображения — качество налицо. Хорошие фотохромные линзы — "хамелеоны" — должны иметь равномерное затемнение, что легко проверить на солнце, в то время как плохие линзы темнеют по очереди, или пятнами. При искусственном освещении, например, хорошие линзы-"хамелеоны" не темнеют вообще, плохие же поменяют цвет и под настольной лампой.

Кроме того, качество очков можно оценить и по оправе. Приличная:

пластиковая

или металлическая оправа

должна хорошо держать линзы и не иметь никаких заусенцев и наплывов, быть достаточно тяжелой и неискривленной. Дужки таких оправ свободно двигаются и надежно крепятся к очкам — чаще всего с помощью невидимых, впаянных петель, похожих на дверные, которые не разбалтываются в процессе эксплуатации и не выпадают.

Плохие оправы дешевых очков обычно очень легкие и не совсем гладкие. Дужки к ним всегда крепятся винтиками, которые выпадают всякий раз, если их вовремя не подкрутить. Обычно таких очков хватает на один весенне-летний сезон, в то время как качественные очки служат верой и правдой по нескольку лет.

Чтобы продлить срок их службы, всегда держите очки в твердом футляре и никогда не кладите их на жесткую поверхность стеклами вниз. Линзы в случае необходимости протирайте специальной сухой бархоткой из мягкой замши.

Когда оправа вам к лицу

Даже самые дорогие солнцезащитные очки будут смотреться на вас плохо, если подбирать их мимоходом, без учета особенностей лица. Между тем, они могут:

подчеркнуть привлекательные стороны лица

и подкорректировать его недостатки.

К лицу самой правильной — овальной — формы подойдут практически любые солнцезащитные очки

Так, если вы круглолицы, обратите внимание на очки прямоугольной формы, без закругленных деталей, с оправой очень темного цвета. В них ваше лицо будет выглядеть поуже.

Квадратное лицо приобретает более правильную форму, если оптически уменьшить ширину скул и опустить подбородок. Добиться такого эффекта вам помогут высоко сидящие на переносице очки слегка закругленной книзу формы, в тонкой металлической оправе.

Прямоугольное лицо характерно некоторой вытянутостью, которую можно уменьшить, надевая массивные очки с широкой перемычкой на переносице, в оправе:

черного

или темно-коричневого цвета.

Если у вас треугольное лицо, подберите низко сидящие на переносице очки в тонкой металлической оправе овальной формы, с небольшими линзами неярких цветов. В них слишком широкий лоб и узкий подбородок будут смотреться более уравновешенно.

К лицу самой правильной — овальной — формы подойдут практически любые солнцезащитные очки. Нередко случается, что очки, придавая лицу более привлекательную форму, не могут скрыть недостатки носа. В этом случае вам понадобится сделать несколько примерок.

Учтите, что слишком длинный нос может укоротить оправа очков со вздернутыми краями и двойной перемычкой на переносице.

Крупный нос чуть уменьшит большая оправа, сильно заходящая на скулы. Маленький нос не будет казаться кнопкой в светлой оправе с выгнутой перемычкой на переносице. Потратив время на подбор солнцезащитных очков, вы станете еще привлекательнее и защитите глаза от ультрафиолетовых лучей.

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