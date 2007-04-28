Зелёные очки - для спокойствия, а красные - для повышения внутриглазного давления

Прообраз нынешних солнцезащитных очков появился немногим более 300 лет назад, и с тех пор очки с цветными стеклами завоевали наши сердца. Но это не только мода, а еще и атрибут здоровья.

Солнцезащитные очки

Коричневые стёкла увеличивают светотени, затеняют освещенные зоны и создают чувство наполненности и глубины. Они особенно подходят тем, у кого косоглазие.

Зелёные стёкла не затемняют пейзаж и подчеркивают цвета. Особенно они рекомендуются пожилым людям и страдающим глаукомой. Зеленый цвет расслабляет нервную систему, вызывает ощущение комфорта. При ношении зеленых очков отток внутриглазной жидкости происходит лучше, и внутриглазное давление снижается.

Синие фильтры лучше всего защитят от ослепительного солнца, а также инфракрасных лучей.

Красные, жёлтые, оранжевые фильтры возбуждают нервную систему и повышают внутриглазное давление, что приводит к спазму и сужению путей, по которым отходит внутриглазная жидкость. Хотя желтые фильтры предпочтительны для водителей во время сильного тумана или ночью.

Для тех, кто носит очки постоянно, лучше всего подойдут очки-"хамелеоны", снабженные фотохромными линзами, реагирующими на уровень освещенности: чем ярче свет, тем темнее очки, и наоборот. Но имейте в виду, что очки с пластиковыми линзами через несколько лет могут "уставать", то есть их способность к затемнению и просветлению снижается.

В отношении преломления света, разницы между стеклянными и пластиковыми фильтрами нет. Есть разница только в сроке годности очков. Пластик всегда быстрее царапается, поэтому такие очки надо будет чаще обновлять, иногда 2-3 раза в год, потому что поцарапанные стекла носить нельзя. Все очки надо хранить в мягком футляре, класть их только стеклами вверх.

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