EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Беляков

Зелёные очки - для спокойствия, а красные - для повышения внутриглазного давления

Здоровье » Зрение

Прообраз нынешних солнцезащитных очков появился немногим более 300 лет назад, и с тех пор очки с цветными стеклами завоевали наши сердца. Но это не только мода, а еще и атрибут здоровья.

Солнцезащитные очки
Солнцезащитные очки

Коричневые стёкла увеличивают светотени, затеняют освещенные зоны и создают чувство наполненности и глубины. Они особенно подходят тем, у кого косоглазие.

Зелёные стёкла не затемняют пейзаж и подчеркивают цвета. Особенно они рекомендуются пожилым людям и страдающим глаукомой. Зеленый цвет расслабляет нервную систему, вызывает ощущение комфорта. При ношении зеленых очков отток внутриглазной жидкости происходит лучше, и внутриглазное давление снижается.

Синие фильтры лучше всего защитят от ослепительного солнца, а также инфракрасных лучей.

Красные, жёлтые, оранжевые фильтры возбуждают нервную систему и повышают внутриглазное давление, что приводит к спазму и сужению путей, по которым отходит внутриглазная жидкость. Хотя желтые фильтры предпочтительны для водителей во время сильного тумана или ночью.

Для тех, кто носит очки постоянно, лучше всего подойдут очки-"хамелеоны", снабженные фотохромными линзами, реагирующими на уровень освещенности: чем ярче свет, тем темнее очки, и наоборот. Но имейте в виду, что очки с пластиковыми линзами через несколько лет могут "уставать", то есть их способность к затемнению и просветлению снижается.

В отношении преломления света, разницы между стеклянными и пластиковыми фильтрами нет. Есть разница только в сроке годности очков. Пластик всегда быстрее царапается, поэтому такие очки надо будет чаще обновлять, иногда 2-3 раза в год, потому что поцарапанные стекла носить нельзя. Все очки надо хранить в мягком футляре, класть их только стеклами вверх.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Польза солнечного света и вред солнцезащитных очков
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы очки глаза зрение солнцезащитные очки
Новости
Песков уточнил причину "серьёзной паузы" в "нормандском формате"
Потыкали палкой: названа единственная цель закона о коренных народах Украины
Гордон: После Авакова в Кабмине будет еще две отставки
США не дали России гарантий ненападения
"Никаких проблем": эксперт описал, как власти могут поднять прожиточный минимум
В "Слуге народа" одобрили выбор Зеленским преемника Авакова
В Киеве пенсионеры-силовики штурмуют Раду. В ответ - слезоточивый газ
17 человек погибли под рухнувшими стенами отеля в Китае
Эксперт рассказал, зачем нужна истерика Литвы в отношении мигрантов
"Грязная" победа: начат сбор подписей за переигровку финала Евро-2020
Последние материалы
Песков уточнил причину "серьёзной паузы" в "нормандском формате"
Зелёные очки - для спокойствия, а красные - для повышения внутриглазного давления
От войны до религии: как поисковики манипулируют людьми
Потыкали палкой: названа единственная цель закона о коренных народах Украины
Гордон: После Авакова в Кабмине будет еще две отставки
США не дали России гарантий ненападения
"Никаких проблем": эксперт описал, как власти могут поднять прожиточный минимум
Россию пора спасать от бедности населения
Когда углекислый газ становится ядом
В "Слуге народа" одобрили выбор Зеленским преемника Авакова
Популярное
Мир. Новости мира
Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете

Руководство движения "Талибан"* распространило официальное заявление, в котором ясно сказано — Турция должна уйти из Афганистана

Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете
Меркель - Зеленскому: ищите пути примирения с Путиным
Новости Украины
Меркель - Зеленскому: ищите пути примирения с Путиным
Общество
ЕСПЧ обязал Россию разрешить однополые браки. Что ответили в Москве
Мир. Новости мира
"В какой-то мере": Кучма раскрыл подробности обмана украинцев в 1991 году
Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Что вам стоит: получит ли Киев компенсацию за запуск Nord Stream 2
Новости Украины
В "Слуге народа" одобрили выбор Зеленским преемника Авакова
МИД "объяснился" насчёт переговоров с талибами
Мир. Новости мира
МИД "объяснился" насчёт переговоров с талибами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников