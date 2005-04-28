Медики называют десятки причин возникновения онкологических заболеваний. Одна из них — нерациональное питание, вызывающее нарушение обменных процессов. Свой взгляд на проблему высказывает кандидат медицинских наук, врач-онколог Маргарита Никитична Африкян.
- Итак, чем и как питаться, чтобы не заболеть раком?
- Увы, однозначного ответа не существует. Есть общие рекомендации по здоровому питанию и есть надежда, что, следуя им, можно избежать страшной болезни. С другой стороны, есть теории и гипотезы, в разной степени подтверждаемые статистикой. Одно можно сказать твердо:
В большом количестве они способствуют нарушению обменных процессов, а это одна из причин серьезного дисбаланса в организме.
- Гипотез возникновения рака, связанных с питанием, немало. Какая из них наиболее на сегодняшний день приближена к истине, на ваш взгляд?
- Приведу лишь одну из гипотез. Мозг как посредник между окружающей средой и живой органической тканью, нашим телом, постоянно нуждается в энергии. Причем забирать ее он может весьма агрессивно, жертвуя важнейшими функциями организма.
Если и этого недостаточно, мозг создает фабрики энергопоставок в виде опухолей, клетки которых действуют, как захватчики: ничего не давая взамен, они поглощают из организма все запасы микроэлементов, углеводов, глюкозы, белков.
Эта черная дыра характеризуется интенсивными обменными процессами — там-то и концентрируется необходимая мозгу энергия. На мой взгляд, в этой гипотезе есть логика, тем более что наши больные чаще всего уходят из жизни с неизмененными функциями мозга, тогда как все органы разрушены полностью.
Поэтому, если говорить о питании как об одной из возможных причин возникновения рака, надо обращать внимание на обменные процессы, особенно на стадии профилактики. В первую очередь нам не хватает йода и бета-каротина, но это вовсе не значит, что надо объедаться:
Это могут быть пищевые добавки, витамины, травы. Только принимать их надо не от случая к случаю, не горстями, а следуя рекомендациям врача, — иначе вместо пользы получим вред.
- В последнее время онкологические заболевания щитовидной железы выходят на первое место. Как они связаны с питанием?
- Напрямую. Обострения чаще всего случаются весной, и объясняется это нехваткой витаминов:
В результате щитовидная железа усиленно компенсирует нехватку, скажем, ростом зоба. Это еще не болезнь, но на этом этапе крайне необходимы витамины, добавки, травы.
- Неужели микроэлементов достаточно, чтобы щитовидная железа работала в нормальном режиме?
- Посмотрите, что происходит: снижается уровень гормонов щитовидной железы — замедляется интенсивность энергетических процессов в организме в целом:
знакомо, не правда ли? Для преодоления этих неприятностей нужны:
Без них обменные процессы затухают, и в результате гормональные функции начинают меняться, развивается болезнь.
- Как же наладить обменные процессы, чтобы не заболеть раком? Принимать витамины и микроэлементы в большом количестве?
- Только в сбалансированном виде, с учетом именно ваших проблем со здоровьем. Например, не факт, что поливитамины, особенно импортные, обязательно помогут. Составы их хороши, спору нет, но рассчитаны-то они не на россиян.
По рекомендациям ВОЗ, норма витамина С в сутки 80 мг, но в долгие зимние месяцы, когда так недостает солнца и свежей зелени, нам требуется около 250 мг, а в период эпидемий гриппа — до 500 мг.
Поэтому при приеме витаминов надо советоваться с врачом, предварительно сделав биохимический анализ крови.
- Пищевые добавки тоже надо принимать по рекомендации врача?
— Смотря какие. Большинство из них содержат белки — основной строительный материал или топливо для энергетических процессов. А сегодня все больше людей плохо усваивают куриный белок: несушки тоже реагируют на неблагоприятную экологию.
Тогда как белково-витаминные смеси, где белок подается в чистом виде, компенсируют дефицит достаточно быстро и стабильно. С другой стороны, в смесях есть все необходимые минералы, которые ускоряют обменные процессы, например, сжигают ненужные, вредные жиры.
Ведь не секрет, что тучные люди болеют раком чаще.
- Получается, что пищевые добавки помогают сбрасывать лишние килограммы. Можно ли считать их профилактическим средством от рака?
- В конечном итоге — да. Вот вам цепочка: мы переедаем потому, что основу рациона составляет мертвая, энергетически бедная пища:
Чтобы ее усвоить, нужна дополнительная энергия, то есть живая растительная пища.
Если ее недостаточно, а именно такая ситуация характерна для нашей зимы, да и вообще культуры питания, получается качество из количества: едим много — усваиваем мало. Кишечник не справляется, все лишнее скапливается в завалах, результат — образование жиров, в которых прекрасно растворяются токсины из окружающей среды — выхлопные газы, пестициды.
Добавьте сюда же избыток воды, потому что каждая жировая клетка окружена пятью молекулами воды, и вот они, лишние килограммы.
— Вы сказали, что избыток воды вреден, а как же врачи-диетологи советуют пить 6 — 8 стаканов жидкости в день?
- Пейте на здоровье, но отдельно от еды. Запивая обед чаем или компотом, вы снижаете концентрацию соляной кислоты в желудочном соке, в результате:
а вы попросту толстеете. Конечно, все не так просто, но по сути верно.
- Говорят, что кофе в больших количествах тоже опасен.
— Да, и лучше пейте молотый, натуральный. Растворимый как бы резко ударяет по мышцам, в том числе по сердечной, забирая из них гликоген, животный сахар. В молотом натуральном кофе все же есть эфиры, которые несколько тормозят эту агрессию — ведь это живое растение, а не сублимированный продукт.
- Что же вы посоветуете включать в ежедневный рацион, чтобы правильно организовать обменные процессы? Ведь именно с этого начинается профилактика рака?
- Употребляйте:
Кефир, зелень, салаты из овощей, орехи, курага, яблоки должны быть на столе ежедневно. Пищевые добавки, витамины принимайте только посоветовавшись с врачом, иначе не наладите, а разрушите обмен веществ. То же касается лекарств, впрочем, если правильно организовать питание, глядишь, дело до них не дойдет.
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