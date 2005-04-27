Что надо "выпить” человеку от повышенного загрязнения атмосферы

Давний автор Pravda.Ru Виталий Липик, журналист-эколог, кандидат технических наук из Минска, чьими материалами в минувшем году зачитывались читатели нашей рубрики "Экология”, прислал в редакцию весьма необычное письмо. Оказывается, Виталий сейчас находится во Франции, работает в университете Монпелье: он выиграл соответствующий грант и на несколько месяцев переехал сюда из Белоруссии. Темы его университетских исследований во Франции напрямую связаны с защитой человека от воздействия окружающей среды. Сегодняшняя публикация — первая из цикла статей, которые Виталий Липик прислал в нашу рубрику "Экология” из Франции.

Существуют ли средства, позволяющие человеку не болеть

А также успешно справляться с влиянием загрязнения окружающей среды на организм? Что можно и нужно противопоставить загрязняющим веществам в воздухе, воде, пище, которые несмотря на усилия экологов, стали неотъемлемыми спутниками нашей жизни и действуют на организм человека разрушающим образом? Актуальность защиты человека от вредных факторов загрязнений окружающей среды очевидна, потому что, по оценкам медиков, вклад влияния окружающей среды в заболеваемость неуклонно растёт, а в крупных городах, по некоторым мнениям, достигает 40%.

Сложившаяся ситуация требует незамедлительных мер

Разумеется, экологи будут делать всё возможное, чтобы снизить уровень загрязнения и уменьшить его негативное воздействие, но и со стороны медицины должны приниматься меры, разрабатываться препараты, придающие и усиливающие сопротивляемость организма человека в техногенном мире. Человек имеет свойство приспосабливаться к самым разным неблагоприятным факторам окружающей среды. С течением времени он может адаптироваться к разному климату, питанию. Но в последнее время человек сам настолько поменял окружающую среду, что не успевает привыкнуть к новым условиям, а это чревато заболеваниями, расстройствами и т. д.

Экологическая медицина

Чтобы организм выжил в новых условиях с повышенным загрязнением атмосферы, некачественной водой и загрязнёнными продуктами питания ему необходимо помогать. Так уж получается, что экология во многих местах соприкасается с медициной. Как бы то ни было, но большинство экологических мероприятий направлено на сокращение загрязнения окружающей среды исходя из позиций здоровья человека. Знаний о том, как влияют вредные антропогенные факторы на здоровье человека не хватает экологам, так же, как и медики в каком-то разрезе не получают знаний по промышленной экологии, о том с какими факторами загрязнения человек сталкивается. Это дало направление новому разделу медицины — экологическая медицина, в разработках, исследованиях и специалистах которой нуждается современный человек.

В последнее время проводятся семинары, конференции, на которых как раз и встречаются медики и экологи, обмениваясь данными и опытом. Очень полезным в этом направлении оказался экологический фестиваль в Полоцке осенью прошлого года, в котором принимали участие представители и медицины и экологии и реабилитационного физвоспитания. Со стороны медиков во время пленарного заседания была высказана теория, подтверждённая исследованиями, что неблагоприятным факторам окружающей среды можно противостоять, используя химические препараты. И подчёркивалось, что с помощью сбалансированной поддержки человек может выжить в любой среде, т. е. отрицательному влиянию загрязнений окружающей среды можно и нужно противопоставить барьер в организме человека до того, как органы пострадает от загрязнения.

Большинство облучений человек получает с пищей

Данное направление и предположение имеет много общего с профилактикой заболеваний. В принципе идея противостояния, например, радиации всем известна. Разработан комплекс указаний, позволяющий свести к минимуму воздействие радионуклидов. В большинстве своём они касаются питания человека, поскольку подавляющее большинство облучения человек получает с пищей. Спортсмены, работающие со сверхперегрузками, также принимают достаточно большое количество препаратов, позволяющих с наименьшим ущербом для организма переносить перегрузки. Точно такое же предположение можно построить относительно неблагоприятных факторов окружающей среды, когда используя разнообразные добавки к питанию, витамины, биологически активные вещества и т. п. мы помогаем организму переживать загазованность атмосферы, наличие токсичных веществ в продуктах питания, жёсткую воду и т. д.

Мы уже кое-что можем

К негативным факторам окружающей среды нужно отнести не только химическое загрязнение, но и физическое (шумы, электромагнитные поля и т. д.), и биологическое загрязнение. К сожалению нет пока ещё выработанных рекомендаций чего надо "выпить” от повышенного загрязнения атмосферы оксидами азота, от запылённости воздуха, от хлорированной воды, т. е снизить воздействие вышеприведенных негативных воздействий. Но данное направление активно развивается и набирает силу. И какие-то наработки уже есть. Можно привести примеры и указать средства, способные бороться с такими бичами современного мира как снижение иммунитета, преждевременное старение, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, хроническая усталость.

БАДы и растительные препараты благотворно влияют на организм человека

Вообще-то человек всегда переживал бум на лечение и оздоровление какими-то необычными препаратами и средствами. Ещё свежи в памяти медные диски, различного рода чайные грибы, цилиндры фараона, подсолнечное масло и т. д. Может и многие теперь примеры — это очередной бум, подкреплённый только в некоторой мере исследованиями; будущее покажет. Во многом надежду на противостояние неблагоприятным факторам окружающей среды возлагают на биологически активные вещества, витамины и некоторые микроэлементы. Биологически активные добавки не рассматриваются как лекарства. Это своеобразные поддерживающие препараты, позволяющие человеку "не утонуть” в мире загрязнений, шлаков, токсинов. Биологически активные добавки рекомендуются для повышения резистентности организма особенно в экологически неблагоприятных условиях. Во многом биологически активные добавки замедляют процессы старения, блокируя свободные радикалы, которые, вступая в реакцию с полиненасыщенными жирными кислотами клеточных мембран организма, приводят к преждевременному старению. Образно говоря, биологически активные добавки имеют своей целью несколько направлений благотворного влияния на организм человека.

В эту же группу препаратов можно отнести некоторые растительные средства. В последнее время стали широко пропагандироваться препараты гинкго билоба, оказывающие антиоксидантное действие, препятствующее тромбообразованию, улучшающее снабжение кровеносных тканей кислородом. Эхинацея также обладает рядом полезных свойств, в частности, улучшает иммунитет или точнее является иммуномодулятором, что чрезвычайно важно в условиях загрязнённой окружающей среды. Растения обладающие адаптогенными свойствами также не утратили своей популярности. Традиционные и проверенные препараты элеутерококка, левзеи, заманихи, лимонника катайского, жень-шеня, способные улучшать приспосабливаемость организма и адаптировать его к новым сложным условиям, несомненно можно рекомендовать для повышения тонуса организма, борьбы с усталостью и др.

Антиоксиданты

Некоторые неблагоприятные факторы окружающей среды приводят к увеличению образования в организме свободных радикалов, которые активируют процесс старения. Именно против их разрушительного влияния направлено действие группы препаратов, называемых антиоксидантами. Витамин Е можно, наверное, отнести к главнейшим антиоксидантам, предотвращающим развитие злокачественных новообразований. Помимо того, витамин Е отвечает за ряд важных процессов в организме. Среди витаминов, затрагиваемых в современных исследованиях, у которых есть свойства повышать резистентность организма к вредным факторам окружающей среды можно назвать фолевую кислоту. Подтверждено, что применение данного витамина снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в частности тромбозов.

Цинк и селен

Исследования показали на необходимость и важность применения в современных условиях таких микроэлементов как цинк и селен. Селен обладает антиоксидантными свойствами, проявляя повышенную активность в присутствии витамина Е. При проведении исследований практически повсеместно отмечен недостаток селена. Отсутствие селена ведёт к сбоям в иммунной системе, развитию аллергий, дерматитов и увеличивается риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Главное свойство селена — замедлять процессы окисления липидов. Цинк необходим для многих биохимических процессов в организме и, как и селен, необходим для нормального функционирования иммунной системы. При снижении содержания цинка в организме начинаются сбои с другими металлами, накапливается кадмий, алюминий, свинец.

Аминокислота метионин

Существуют химические вещества, которые не только борются со старением, но и проявляют свойства антидотов (противоядий) к некоторым токсинам. Среди таких индивидуальных веществ, способных оказать несомненную пользу для человека в неблагоприятных экологических условиях, можно выделить аминокислоту метионин, обладающую антиоксидантными свойствами, снижающую воздействие радиации, обезвреживающую некоторые токсины, в частности ароматические и некоторые хлорированные углеводороды.

"Физические негативы" и средства для противостояния

Если с химическими факторами как-то проще; они ощутимы, поддаются контролю, то с некоторыми "физическими негативами" ситуация обстоит немного сложнее. Уже довольно много было сказано о люстре Чижевского, об аэроионах, но в последнее время всё чаще упоминается о воздействии электромагнитных волн на человека. При суммации всех электромагнитных полей, созданных человеком, мы получим величину в миллион раз превосходящую естественный фон.

Компьютеры, телефоны, телевизоры и другие электроприборы своим электромагнитным полем нарушают протекание многих процессов в человеческом организме. Влияние электромагнетизма сложно устранимо, хотя уже есть приборы, моделирующие электромагнитное поле Земли, создавая волны Шумана, снижающие тем самым негативный эффект искусственных полей. Волны Шумана — это волны с частотой 7,8 Гц, имитирующие природное электромагнитное поле Земли, способствует снижению негативных электромагнитных факторов и поддержанию нормальной работоспособности человека, сохраняя синхронизацию биоритмов организма, которые подвержены изменениям под воздействием электромагнитных искусственно созданных человеком полей.

Таким образом, не совсем беззащитным является человек перед собой же созданными неблагоприятными условиями. Средства для противостояния вредным факторам есть. Необходимы только комплексные исследования этого вопроса, и, как говориться, слово за нашими медиками, накопившими немалый опыт по изучению воздействия радиации и других вредностей на организм в условиях Белоруссии, способных увидеть и рассмотреть данную проблему в плоскости своих знаний и дать соответствующие рекомендации…

Виталий Липик, университет Монпелье, Франция, специально для Pravda.Ru

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