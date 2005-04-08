Можно ли до свадьбы вычислить скрытых психопатов, алкоголиков и наркоманов

Как еще до свадьбы узнать, нет ли у вашего будущего супруга серьезных вредных привычек, которые могут потом поломать всю жизнь? На этот и другие деликатные вопросы отвечает психотерапевт, нарколог, сексолог Андрей Шнырёв.

Такую информацию вы не сможете получить от врачей. В данном случае они стоят на страже интересов больного. Дело в том, что люди, больные шизофренией, психопатией, эпилепсией, наркоманией и алкоголизмом — а именно эти болезни наиболее распространены среди молодежи, — в период ремиссии вполне обычные люди, с такими же, как у всех, тревогами, волнениями, надеждами и мечтами. А семья — самая благоприятная для них ниша.

- Вам не кажется, что права здоровых людей в данном случае ущемлены?



— Если вы узнали или заподозрили, что ваш супруг болен, и не хотите оставаться с ним, обратитесь в ЗАГС. Оттуда сделают запрос в психоневрологический диспансер, и в случае положительного ответа вас разведут без согласия мужа.

А коль скоро речь идет не о вас, а о вашем ребенке, подумайте, прежде чем начинать действовать. Любовь — настолько сложное чувство, связанное и с физическим, и с эмоциональным влечением, а подчас и с временным помешательством, что объяснять что-то дочери, приводить аргументы против рискованного брака опасно, вы просто станете ее врагом на всю оставшуюся жизнь. К тому же душевная болезнь одного из членов семьи не всегда делает брак несчастливым.

- Но согласитесь, что не так уж редко замуж выходят не по великой любви, а потому что время пришло, жить негде, работать надоело, ребеночка хочется. В такой ситуации не грех и более рационально подойти к выбору мужа. Если нельзя просто обратиться к врачам и узнать, не состоит ли человек на учете, может быть, можно как-то самой догадаться? Чем нездоровый человек отличается от остальных в обычной жизни?



— Очень часто — ничем. И тем не менее несколько советов я могу дать. Во-первых, поинтересуйтесь, служил ли парень в армии, есть ли у него водительские права. Защищая интересы больных, государство, конечно, защищает и общество от людей, способных на непредсказуемые действия. Они не могут работать на высоте, водить автомобиль, иметь доступ к оружию.

У человека с нетрадиционной психикой, как правило, нетрадиционная судьба. Поскольку душевные болезни могут передаваться по наследству, стоит повнимательнее присмотреться к семье будущего супруга, включая его тетушек и дядюшек. Если в роду кто-то покончил жизнь самоубийством, умер от белой горячки, пропал без вести, состоял на учете у психиатра, то стоит насторожиться. Кстати, наличие в роду гениев тоже не очень хороший знак: считается, что ген шизофрении может проявиться как гениальность. Специалисту кое-что скажут и особенности поведения больного.

У людей, страдающих эпилепсией, обычно тяжелый, склочный характер. Многие отличаются чрезмерной дотошностью, пунктуальностью. Каждая вещь у них имеет собственное место и не дай Бог ее переложить, это может вызвать страшный скандал.

Больные шизофренией часто имеют странные, необычные увлечения. Именно они попадают в сети всевозможных сект. Проходимцы, которые руководствуются только своими собственными корыстными интересами, затягивают молодежь с неустойчивой психикой. Они работают с "клиентом" очень долго, с помощью различных психотренировочных методик вводят его в состояние транса, полностью подчиняют себе его волю, сознание и на этом фоне внушают те идеи, которые выгодны данному сообществу.

Еще одна особенность, присущая этим больным, — отсутствие множественных интересов. Как играет ребенок? За одно возьмется — бросит, за другое — снова бросит. И это нормально. Ему просто все интересно. Больной шизофренией зациклен на чем-то одном и очень упорен в достижении поставленной цели. Кстати, среди них много так называемых "новых русских", удачливых предпринимателей и бизнесменов. Они могут отбросить все: страх, тонкие этические соображения — и идти до конца.

Больных психопатией легче всего найти совсем в другом сообществе. Они — основной контингент мест лишения свободы. Это люди, которые не могут справиться со своими эмоциями, соблюдать общепринятые нормы поведения. Какое-то время ценой огромных усилий они способны держать себя в руках, но рано или поздно болезнь берет свое и происходит новый срыв.

Молодые люди, употребляющие наркотики, особенно опытные, бывают необычайно хитры и изобретательны, когда стараются скрыть свою пагубную привычку. Очень часто близкие, живущие с ними под одной крышей, ни о чем не догадываются.

Одна моя знакомая узнала о том, что ее сын пристрастился к наркотикам, только когда нашла его мертвым со шприцем в руке.

Алкоголиков "вычислить" легче. Если человек зависим от спиртного, не может уснуть или, наоборот, приступить к работе без определенной дозы — это плохой знак. Но не более того. Тысячи абсолютно здоровых людей тоже понемногу выпивают каждый день и при этом не спиваются. Вешать ярлык алкоголика на них нельзя. Лучше повнимательнее присмотритесь к нему в момент опьянения. Больной алкоголизмом в это время ведет себя с общепринятой точки зрения странно: высказывает необычные идеи, стремится невесть куда, пугается неизвестно чего, слышит "голоса", наблюдает "видения".

- Вы сказали, что болезнь не всегда ведет к распаду семьи. Что должна знать девушка, связывающая свою жизнь с душевно больным мужчиной? Как ей себя вести, чтобы брак был счастливым? Можно ли вылечиться от таких заболеваний?

— Вылечиться можно от неврозов и даже от алкоголизма и наркомании в начальных стадиях. Шизофрения, психопатия и эпилепсия, к сожалению, полностью не излечиваются. Но можно добиться того, чтобы периоды ремиссии были длительными, а обострения — непродолжительными и редкими.

- Как этого добиться? И что могут сделать члены семьи?



— От семьи зависит очень многое. Самое главное — убедить человека признаться самому себе, что он болен. А большинство из них самостоятельно на это неспособны. Шанс же вылечиться или хотя бы не допустить развития болезни есть только у того, кто абсолютно трезво оценивает свое состояние и готов бороться против недуга. Постоянное наблюдение у врача и регулярный прием лекарств обязательны для всех. С тяжелым характером больного эпилепсией родным лучше смириться и жить по его правилам. Медикаменты и спокойная обстановка делают вероятность приступов очень небольшой.

Больной шизофренией в период ремиссии не требует к себе особого отношения. Зато при первых же признаках обострения его надо немедленно госпитализировать. Даже если ему совсем не хочется в больницу. Жены алкоголиков должны знать: во время лечения и потом всю оставшуюся жизнь их муж не должен пить ни грамма спиртного. Больной, даже бывший, не может пить в меру. Неизбежно и очень скоро зависимость вернется и все начнется сначала.

Специалисты нередко сталкиваются со страшной ошибкой любящих жен, у которых мужья принимают наркотики. Уверенная в своих силах, женщина решает попробовать наркотик, чтобы потом помочь супругу "завязать", рассчитывая на то, что вместе с ней ему будет легче побороть болезнь. Между тем, десять процентов людей становятся законченными наркоманами после первого же опыта. И никто не знает, относится ли он к их числу. В результате мы получаем не одного, а двух больных, судьба которых практически предопределена.

Гораздо разумнее воздействовать на наркомана на рациональном уровне. Убедите его в том, что он всего лишь часть огромного бизнеса, в котором единицы обогащаются за счет тысяч загубленных жизней.

Психопатия может проявляться по-разному. Если больной легко впадает в состояние гнева, аффекта, лучше не вступать с ним в конфликт, не пререкаться. Это может плохо кончиться. Тех же, кто не верит в собственные силы, легко обижается, надо постоянно поддерживать, ободрять, не скупиться на похвалу.

- И последнее. Обязательно ли отказываться от мысли родить ребенка от любимого, но больного человека?



— Это очень сложный вопрос, и я не возьмусь дать на него однозначный ответ. Все заболевания, о которых мы говорили, могут передаваться по наследству. Но это происходит далеко не всегда. Я знаю много семей, в которых один из родителей является моим пациентом, а дети при этом вполне здоровые и счастливые.

Статистика здесь примерно такая. Эпилепсия передается по наследству примерно в 10 случаях из 100. Если один из родителей болен шизофренией, вероятность того, что ребенок унаследует это заболевание, примерно 15 %. Если больны оба родителя — 50-60 %. В семьях, где есть больные психопатией, чаще всего и дети страдают этим заболеванием. И дело здесь не только в наследственности. Как правило, в таких семьях часто бывают скандалы, всевозможные разборки, что, естественно, сказывается на психике ребенка.

У вылечившихся алкоголиков и наркоманов есть все шансы иметь здоровое потомство.

Определенная доля риска имеется и у абсолютно здоровых супругов. Ген шизофрении, например, передается и через одно, и через два поколения. Как это ни печально, застрахованным в этом смысле себя не может считать никто.

В любом случае перед тем как заводить ребенка, каждой паре стоит пройти специальную медико-генетическую консультацию. Процедура эта несложная, с внутренней стороны щеки у обоих партнеров берут соскоб, и в результате ряда исследований получают более или менее полную картину состояния здоровья будущего ребенка.

Елизавета Филимонова

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14 вопросов, которые нужно задать до свадьбы

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