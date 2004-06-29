Заглянешь ночью к ребёнку в комнату, а он хоть и спит, но при этом бормочет, лепечет, иногда смеётся, иногда сердится… Почему маленькие дети часто разговаривают во сне и не повод ли это для родительских волнений? На этот вопрос ответил детский невролог, доктор медицинских наук, профессор Владимир Студеникин.
Медики сноговорение называют красивым латинским термином "сомнилоквия". И выдвигают несколько теорий, которые могли бы объяснить это явление.
Такая активность во время сна — результат пережитого накануне стресса, необязательно отрицательного. Например, у ребенка было слишком много ярких впечатлений, сильных эмоций…
Эта теория объясняет, почему малыши говорят во сне чаще, чем взрослые: реальные события они воспринимают острее, и нервная система у них менее устойчивая.
Не хватайтесь за успокоительные травы, таблетки, микстуры если ребёнок беспокойно спит после бурного дня.
Седативные препараты принимают не разово, а курсами — и только под наблюдением врача.
Если малыш всего лишь разговаривает во сне, и больше никаких невротических реакций вы у него не замечаете, лечения не требуется. Просто проследите, чтобы:
Но если и днём ваше чадо излишне эмоционально, на все реагирует взрывами восторженного крика или плача, пожалуй, стоит показать его врачу.
Невролог назначит препараты ноотропного или метаболического действия, которые улучшат кровообращение в мозге, помогут мозгу быстрее созреть, тогда поведение ребенка и его сон станут спокойнее.
Разговор во сне может быть своеобразной компенсаторной реакцией, которая помогает легче перейти от одной фазы сна к другой. Наш сон не однороден, он делится на медленноволновые и быстроволновые фазы.
|СОН
|ОПИСАНИЕ
|Медленноволновой сон
|Медленноволновой сон — четыре сменяющиеся в определённой последовательности фазы сна, в которых наблюдаются медленные движения глаз.
|Быстроволновой сон
|Быстроволновой сон составляет 20-25% от общего времени сна и сопровождается сновидениями и быстрым движением глаз.
Фазы быстрого и медленного сна чередуются всё время, пока мы спим, проходя положенный им цикл за 90-120 минут.
Ученые-сомнологи заметили, что говорим мы в основном тогда, когда сон ещё поверхностный, неглубокий, а также во время быстрого сна, сопровождающегося сновидениями, быстрыми движениями глазных яблок, движениями рук и ног…
Если ребёнок, не просыпаясь, говорит несколько фраз, а потом погружается в сон, поводов для беспокойства нет. Так он сам себя убаюкивает. Ведь и мы поём колыбельную, что-то монотонно приговариваем, чтобы ребенок спокойно и сладко уснул. Погладьте лепечущего во сне малыша и тихо скажите несколько ласковых, убаюкивающих слов.
Предположение третье касается совсем маленьких детей, которые только начинают говорить. У них отдельные слова и фразы, произнесенные во сне, могут быть отражением нового опыта и знаний.
Учёные заметили, что щенки, например, часто начинают лаять во сне раньше, чем наяву. Так и малыши могут сначала проговаривать новые слова во сне, а потом уже произносить их осознанно.
В этом случае можно только порадоваться — малыш растёт, набирается знаний.
Предположение четвертое, тревожное: сноговорение может быть одним из симптомов патологии нервной системы. Но тогда должны присутствовать и другие симптомы.
Понаблюдайте за характером ночных разговоров вашего ребёнка. Наличие следующих признаков говорит о том, что малыш нуждается в помощи специалиста:
Подготовьтесь к разговору с неврологом, соберите как можно больше информации:
Ваши ответы помогут доктору точно поставить диагноз.
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