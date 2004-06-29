EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Дерябин

Ребёнок говорит во сне: опасно ли это и что делать родителям

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

Заглянешь ночью к ребёнку в комнату, а он хоть и спит, но при этом бормочет, лепечет, иногда смеётся, иногда сердится… Почему маленькие дети часто разговаривают во сне и не повод ли это для родительских волнений? На этот вопрос ответил детский невролог, доктор медицинских наук, профессор Владимир Студеникин.

Ребёнок говорит во сне: опасно ли это и что делать родителям

Причины сомнилоквии

Медики сноговорение называют красивым латинским термином "сомнилоквия". И выдвигают несколько теорий, которые могли бы объяснить это явление.

Предположение первое

Такая активность во время сна — результат пережитого накануне стресса, необязательно отрицательного. Например, у ребенка было слишком много ярких впечатлений, сильных эмоций…

Эта теория объясняет, почему малыши говорят во сне чаще, чем взрослые: реальные события они воспринимают острее, и нервная система у них менее устойчивая.

Не хватайтесь за успокоительные травы, таблетки, микстуры если ребёнок беспокойно спит после бурного дня.

Седативные препараты принимают не разово, а курсами — и только под наблюдением врача.

Если малыш всего лишь разговаривает во сне, и больше никаких невротических реакций вы у него не замечаете, лечения не требуется. Просто проследите, чтобы:

  • ребенок каждый день гулял;
  • вечером дома была спокойная обстановка;
  • не работал допоздна телевизор;
  • в детской ночью было прохладно.

Но если и днём ваше чадо излишне эмоционально, на все реагирует взрывами восторженного крика или плача, пожалуй, стоит показать его врачу.

Невролог назначит препараты ноотропного или метаболического действия, которые улучшат кровообращение в мозге, помогут мозгу быстрее созреть, тогда поведение ребенка и его сон станут спокойнее.

Предположение второе

Разговор во сне может быть своеобразной компенсаторной реакцией, которая помогает легче перейти от одной фазы сна к другой. Наш сон не однороден, он делится на медленноволновые и быстроволновые фазы.

СОН ОПИСАНИЕ
Медленноволновой сон Медленноволновой сон — четыре сменяющиеся в определённой последовательности фазы сна, в которых наблюдаются медленные движения глаз.
Быстроволновой сон Быстроволновой сон составляет 20-25% от общего времени сна и сопровождается сновидениями и быстрым движением глаз.

Фазы быстрого и медленного сна чередуются всё время, пока мы спим, проходя положенный им цикл за 90-120 минут.

Ученые-сомнологи заметили, что говорим мы в основном тогда, когда сон ещё поверхностный, неглубокий, а также во время быстрого сна, сопровождающегося сновидениями, быстрыми движениями глазных яблок, движениями рук и ног…

Если ребёнок, не просыпаясь, говорит несколько фраз, а потом погружается в сон, поводов для беспокойства нет. Так он сам себя убаюкивает. Ведь и мы поём колыбельную, что-то монотонно приговариваем, чтобы ребенок спокойно и сладко уснул. Погладьте лепечущего во сне малыша и тихо скажите несколько ласковых, убаюкивающих слов.

Сон ребенка
Сон ребенка

Предположение третье

Предположение третье касается совсем маленьких детей, которые только начинают говорить. У них отдельные слова и фразы, произнесенные во сне, могут быть отражением нового опыта и знаний.

Учёные заметили, что щенки, например, часто начинают лаять во сне раньше, чем наяву. Так и малыши могут сначала проговаривать новые слова во сне, а потом уже произносить их осознанно.

В этом случае можно только порадоваться — малыш растёт, набирается знаний.

Предположение четвёртое

Предположение четвертое, тревожное: сноговорение может быть одним из симптомов патологии нервной системы. Но тогда должны присутствовать и другие симптомы.

Понаблюдайте за характером ночных разговоров вашего ребёнка. Наличие следующих признаков говорит о том, что малыш нуждается в помощи специалиста:

  • разговаривая во сне, ребенок краснеет, покрывается потом, истекает слюной;
  • видит кошмары, кричит, испытывает приступы удушья;
  • скрежещет зубами;
  • бродит, как сомнамбула, по дому;
  • просыпается в мокрой постели;
  • после пробуждения долго не может прийти в себя, демонстрирует путаность сознания.

Подготовьтесь к разговору с неврологом, соберите как можно больше информации:

  • как часто ваш ребенок разговаривает во сне;
  • проговаривает несколько слов, фраз или выдает длинные рассказы;
  • не зациклен ли на какой-то одной теме;
  • разборчива ли его речь;
  • то, о чём он говорит, происходило наяву или это явные фантазии.

Ваши ответы помогут доктору точно поставить диагноз.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ребенок говорит во сне: это нормально?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы сон стресс эмоции лунатизм сомнилоквия нервная система здоровье ребенка владимир студеникин
Новости
Главврач московской больницы предупредила о новом штамме коронавируса
Как правильно хранить готовую пищу? Советы диетолога
Искусственный интеллект обнаружил 14 тыс. нарушений на ЕГЭ в этом году
Береги кредит смолоду? Юных держателей кредиток в России стало втрое больше
Сергей Собянин заявил, что заболеваемость "ковидом" в Москве снизилась на 27%
Эксперт объяснил информацию об атаке комплексов РЭБ РФ на спутник НАТО
Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав на полгода
Медведчук объяснил, как и когда с украинцев "снимут последнюю рубаху"
Директор МакSим прокомментировала известие о её выходе из комы
Токио-2020: тхэквондист Храмцов и гимнасты завоевали ещё два золота для России
Последние материалы
Ребёнок говорит во сне: опасно ли это и что делать родителям
Как правильно хранить готовую пищу? Советы диетолога
Искусственный интеллект обнаружил 14 тыс. нарушений на ЕГЭ в этом году
Береги кредит смолоду? Юных держателей кредиток в России стало втрое больше
Кожный васкулит. симптомы, диагностика, лечение
Зачем Литве маленькая непобедоносная война с Китаем
Сергей Собянин заявил, что заболеваемость "ковидом" в Москве снизилась на 27%
Натуральное кормление: мясо в рационе собак
Байден посекретничал с Меркель: кто стал новым "главным злодеем мира"
Чубайс предупредил Россию об огромных потерях. И к этому стоит прислушаться
Популярное
Прогнозы и статистика
Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин

В России бензин марки АИ-95 дешевле, чем в 32-х европейских странах. По его стоимости страна занимает второе место в Европе.

Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин
Певица МакSим к радости поклонников пошла на поправку
Российский шоу-бизнес
Певица МакSим к радости поклонников пошла на поправку
Мир. Новости мира
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Происшествия
К убийству в семье адмирала ВМФ привели странные отношения матери и сына
Усам Оздемиров Глава ЦБ надела брошку в виде тучи с дождем: кому был сделан "холодный" намек Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев Любовь Степушова В Швеции ограничили миграцию. Но спасёт ли это страну? Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Волочкова рассказала о болезни, изменившей её тело
Мир. Новости мира
Как статья Путина об Украине вскрыла вонючие консервы
Украине дадут последний шанс: мир взамен на территории
Мир. Новости мира
Украине дадут последний шанс: мир взамен на территории
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников