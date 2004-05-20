Лечебная диета при мочекаменной болезни

Какую диету надо соблюдать при мочекаменной болезни? Советами поделился кандидат медицинских наук, врач-уролог высшей категории Евгений Буренин.

Средиземноморская диета

Диета для почки

Уже давно доказано, что употребление в пищу некоторых продуктов может обострить течение мочекаменной болезни. Между тем большинство людей, страдающих этим недугом, даже и не догадывается о том, что им необходимо придерживаться определенной диеты. А те, кто знает об этом, частенько нарушают предписания врача. И это порой дорого обходится больному человеку: ведь несбалансированное питание вызывает появление новых и увеличение уже существующих камней.

Вид диеты определяется исключительно химическим составом конгломератов. В подавляющем большинстве случаев они состоят из оксалатов — солей щавелевой кислоты. По виду эти черно-коричневые камни напоминают кристаллы — у них такие же ровные грани и острые как бритва края. Однако точную расшифровку состава может дать только лабораторное исследование.

Если в общем анализе мочи в графе "соли" появилось слово "оксалаты", то это значит, что произошло нарушение минерального обмена.

И скорректировать его поможет именно диета. Ее принципы очень просты: нужно ограничить поступление в организм щавелевой кислоты. Тогда ее концентрация в моче уменьшится и, следовательно, прекратится выпадение солей в осадок.

Поэтому урологи рекомендуют своим пациентам полностью исключить из своего рациона:

щавель,

шпинат,

салат,

шоколад.

Эти четыре продукта абсолютно противопоказаны больным с оксалурией.

Кроме того, нужно избегать больших количеств витамина С, так как он стимулирует образование щавелевой кислоты. То есть при наличии оксалатовых камней "аскорбинка" приносит больше вреда, чем пользы. Для того чтобы этого не произошло, нужно свести к минимуму потребление:

смородины,

антоновки,

редиса,

ревеня,

всех цитрусовых.

А вот витамин В6, наоборот, способствует утилизации щавелевой кислоты. Именно поэтому людям с оксалурией необходимо включить в свой рацион:

черный хлеб,

каши, особенно гречневую и овсяную.

овсяная каша

Рекомендуются таким больным:

баклажаны,

фасоль,

цветная капуста,

тыква,

чернослив.

В общем, эта диета считается весьма необременительной, так как предусматривает лишь сравнительно немного ограничений и запретов. А из разрешенных продуктов можно без труда приготовить разнообразные, полноценные, а главное, вкусные блюда.

У 15-20% "мочекаменных" больных в почках выявляются ураты — соли мочевой кислоты. Эти соединения выпадают в осадок лишь при низкой рН, то есть в очень кислой среде. Соответственно, диета должна быть составлена таким образом, чтобы реакция мочи стала щелочной.

Для этого нужно почти полностью исключить из рациона:

мясо,

рыбу,

так называемые "субпродукты" — печень, почки, мозги.

Человеку приходится стать почти что вегетарианцем: ведь в неделю ему можно съедать не больше 200 граммов вареного "белого" мяса. Кроме того, такому больному нужно ограничить потребление колбасы, консервов, копченостей, любых бобовых и грибов.

Что же тогда можно и даже нужно включить в рацион? Прежде всего, это молоко и его кисломолочные производные. Ощелачивающим действием обладают:

каши,

хлеб,

картофель,

мед,

сухофрукты.

сухофрукты

Особенности мочекаменной диеты

Важное значение имеет и выпиваемая жидкость. Врачи рекомендуют отказаться от крепкого чая, кофе и отдать предпочтение минеральным водам. Лучше всего подойдут "Ессентуки № 4" и боржоми.

В итоге получается достаточно жесткая диета, которая особенно не нравится любителям мяса. Однако все страдания, связанные с "недоеданием", окупятся сторицей. Ведь ураты — это единственные камни, которые могут полностью раствориться при длительном соблюдении нужной диеты.

Если в моче обнаруживаются фосфаты, то действовать надо с точностью до наоборот. Дело в том, что кристаллы этих солей образуются только в щелочной среде, следовательно, мочу нужно закислить. Для этого в рацион активно включается:

мясо,

рыба.

А вот потребление молока и кисломолочных продуктов следует ограничить. Кроме этого, нужно отказаться от молочных и овощных супов и даже от ягодных соков. Все это может спровоцировать обострение болезни. Такая "однобокая" диета очень быстро приносит хорошие результаты. Было доказано, что уже через несколько месяцев после начала этого своеобразного "поста" отмечается значительное уменьшение размеров фосфатных камней. А это сводит к минимуму развитие тех осложнений, которыми и опасна мочекаменная болезнь.

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