Метеозависимость: как с ней бороться

Если ваш организм чутко реагирует на все перепады погоды, соблюдение нехитрых правил помогает их пережить более легко. Рассказывает врач-терапевт Галина Васильевна СТЕКАЧЕВА.

Метеозависимость. Как помочь себе, если вы метеозависимы

Наш организм незамедлительно реагирует на погодные перемены:

головная боль

слабость

утомляемость

плохое настроение

И это далеко не все "прелести" так называемой метеочувствительности. Что это — болезнь или всего лишь временное недомогание?

Если перед сменой погоды вы чувствуете необычайное возбуждение или, наоборот, становитесь вялой и сонливой, то это вполне нормально. Такая естественная реакция организма на перестройки в атмосфере проблемой не считается. А вот обострения хронических болезней в ответ на атмосферные изменения считаются действительно опасными.

Они могут возникнуть еще до перемены погоды как своего рода сигнальная реакция. Если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, ваше самочувствие может ухудшиться даже за несколько часов до резкой смены температуры или смены атмосферного давления.

Порой головную боль, слабость, беспокойство и боли в суставах может провоцировать даже изменение направления ветра.

Одним из самых неблагоприятных факторов для людей с заболеваниями сердца является высокая влажность воздуха, а случаи внезапной смерти часто совпадают с надвигающейся грозой.

Помощь организму при смене погоды

Разумеется, повлиять на погоду мы с вами не в состоянии. Но вот помочь своему организму пережить этот тяжелый период совсем не сложно.

В первую очередь необходимо поддержать сердечно-сосудистую, иммунную, пищеварительную системы.

При резкой смене погоды следует уменьшить физическую активность. Занятия спортом на этот период лучше отложить. Час аэробики или шейпинга замените на получасовую прогулку и подышите свежим воздухом. Если чувствуете прилив сил, можно устроить небольшую пробежку быстрым шагом.

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Избегайте и напряженной умственной работы, способной вызвать переутомление. При бессоннице и повышенном возбуждении можно принять успокаивающие средства, например:

настойку валерианы

настойку пустырника.

Чрезвычайно полезно время от времени проводить специальные оздоровительные процедуры.

Обливания холодной водой укрепляют иммунную систему и делают организм более устойчивым к изменениям во внешней среде.

Важно начинать закаливание постепенно. После того, как вы примете ванну или душ, вылейте на себя прохладную — но не холодную — воду.

Выливать воду надо быстрым резким движением, как бы опрокидывая струю на воротниковую зону, плечи, шею. Два раза в неделю температуру воды снижайте примерно на один градус.

Главное условие закаливания — делать это регулярно. В противном случае процедура не будет иметь никакого смысла.

Наиболее эффективными для поднятия иммунитета веществами являются следующие витамины и элементы

Витамины Действие Аскорбиновая кислота (витамин С) Стимулирует иммунитет, обладает антиоксидантными свойства, предупреждает старение, улучшает состояние кожи Каротин (витамин А) Полезные свойства ретинола благотворно воздействуют на зрение, а также благотворно влияет на иммунную систему Витамин В2 Способствует усилению сопротивления бактериальным инфекциям Витамин В6 Играет важную роль в созревании лимфоцитов и перерождении их в В- и Т-клетки. Прием поддерживающих доз этого витамина помогает повышать ответ иммунной реакции. Витамин Е Один из главных антиоксидантов. Он действует подобно щиту, оберегая организм от действия свободных радикалов. Цинк Один из незаменимых для иммунитета минералов, благодаря которому клетки иммунной системы полноценно выполняют свою работу. Селен Дефицит селена нередко встречается у пациентов с онкологическими заболеваниями определенных органов. Поэтому нелишним будет поддерживание уровня этого минерала в организме.

Поэтому, помимо тщательного планирования своего рациона, прибегайте к помощи специальных витаминных комплексов.

Рекомендую попробовать новинку — оздоровительный "МЕТЕОЧАЙ", созданный специально для метеочувствительных людей.

Его вкусный и полезный настой из плодов боярышника, шиповника, мяты, ромашки и пустырника укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую системы, повышает сопротивляемость организма простудам и инфекциям. Плюс — это еще и прекрасное средство от бессонницы.

В дни "повышенной погодной опасности" не забывайте:

о йогуртах и кефире, нормализуя работу кишечника, они регулируют обмен веществ, а также функции организма,

не следует злоупотреблять мясной, жирной и жареной пищей,

исключите острые приправы и алкогольные напитки.

Вообще, предпочтение лучше отдать молочно-растительной диете.

Если организм реагирует на перемены погоды слишком болезненно, что причиняет вам серьезный дискомфорт, посоветуйтесь с врачом. Вместе с ним вы сможете определить, какие атмосферные изменения вызывают подобные сбои.

Пользуясь этой информацией, вы сможете планировать режим и ритм жизни.

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