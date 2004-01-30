Если ваш организм чутко реагирует на все перепады погоды, соблюдение нехитрых правил помогает их пережить более легко. Рассказывает врач-терапевт Галина Васильевна СТЕКАЧЕВА.
Наш организм незамедлительно реагирует на погодные перемены:
И это далеко не все "прелести" так называемой метеочувствительности. Что это — болезнь или всего лишь временное недомогание?
Если перед сменой погоды вы чувствуете необычайное возбуждение или, наоборот, становитесь вялой и сонливой, то это вполне нормально. Такая естественная реакция организма на перестройки в атмосфере проблемой не считается. А вот обострения хронических болезней в ответ на атмосферные изменения считаются действительно опасными.
Они могут возникнуть еще до перемены погоды как своего рода сигнальная реакция. Если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, ваше самочувствие может ухудшиться даже за несколько часов до резкой смены температуры или смены атмосферного давления.
Порой головную боль, слабость, беспокойство и боли в суставах может провоцировать даже изменение направления ветра.
Одним из самых неблагоприятных факторов для людей с заболеваниями сердца является высокая влажность воздуха, а случаи внезапной смерти часто совпадают с надвигающейся грозой.
Разумеется, повлиять на погоду мы с вами не в состоянии. Но вот помочь своему организму пережить этот тяжелый период совсем не сложно.
В первую очередь необходимо поддержать сердечно-сосудистую, иммунную, пищеварительную системы.
При резкой смене погоды следует уменьшить физическую активность. Занятия спортом на этот период лучше отложить. Час аэробики или шейпинга замените на получасовую прогулку и подышите свежим воздухом. Если чувствуете прилив сил, можно устроить небольшую пробежку быстрым шагом.
Избегайте и напряженной умственной работы, способной вызвать переутомление. При бессоннице и повышенном возбуждении можно принять успокаивающие средства, например:
Чрезвычайно полезно время от времени проводить специальные оздоровительные процедуры.
Обливания холодной водой укрепляют иммунную систему и делают организм более устойчивым к изменениям во внешней среде.
Важно начинать закаливание постепенно. После того, как вы примете ванну или душ, вылейте на себя прохладную — но не холодную — воду.
Выливать воду надо быстрым резким движением, как бы опрокидывая струю на воротниковую зону, плечи, шею. Два раза в неделю температуру воды снижайте примерно на один градус.
Главное условие закаливания — делать это регулярно. В противном случае процедура не будет иметь никакого смысла.
Наиболее эффективными для поднятия иммунитета веществами являются следующие витамины и элементы
|Витамины
|Действие
|Аскорбиновая кислота (витамин С)
|Стимулирует иммунитет, обладает антиоксидантными свойства, предупреждает старение, улучшает состояние кожи
|Каротин (витамин А)
|Полезные свойства ретинола благотворно воздействуют на зрение, а также благотворно влияет на иммунную систему
|Витамин В2
|Способствует усилению сопротивления бактериальным инфекциям
|Витамин В6
|Играет важную роль в созревании лимфоцитов и перерождении их в В- и Т-клетки. Прием поддерживающих доз этого витамина помогает повышать ответ иммунной реакции.
|Витамин Е
|Один из главных антиоксидантов. Он действует подобно щиту, оберегая организм от действия свободных радикалов.
|Цинк
|Один из незаменимых для иммунитета минералов, благодаря которому клетки иммунной системы полноценно выполняют свою работу.
|Селен
|Дефицит селена нередко встречается у пациентов с онкологическими заболеваниями определенных органов. Поэтому нелишним будет поддерживание уровня этого минерала в организме.
Поэтому, помимо тщательного планирования своего рациона, прибегайте к помощи специальных витаминных комплексов.
Рекомендую попробовать новинку — оздоровительный "МЕТЕОЧАЙ", созданный специально для метеочувствительных людей.
Его вкусный и полезный настой из плодов боярышника, шиповника, мяты, ромашки и пустырника укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую системы, повышает сопротивляемость организма простудам и инфекциям. Плюс — это еще и прекрасное средство от бессонницы.
В дни "повышенной погодной опасности" не забывайте:
Вообще, предпочтение лучше отдать молочно-растительной диете.
Если организм реагирует на перемены погоды слишком болезненно, что причиняет вам серьезный дискомфорт, посоветуйтесь с врачом. Вместе с ним вы сможете определить, какие атмосферные изменения вызывают подобные сбои.
Пользуясь этой информацией, вы сможете планировать режим и ритм жизни.
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