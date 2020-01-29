Чем опасен избыток витаминов

Известно, что дефицит витаминов вызывает авитаминоз, связанный с нерациональным питанием. Чрезмерное употребление витаминов также способно нанести вред человеческому организму. Врачи рассказали об опасности избытка витаминов.



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Причины проблемы

Часто под средствами, содержащими большое количество витаминов, рекламируются БАДы. Спрос на такие продукты достаточно большой, поскольку считается, что эти препараты способны вернуть людям красивый внешний вид и восстановить клетки.

Вместо обещанной красоты потребители получают ухудшение здоровья, патологические заболевания и осложнения в организме. В итоге врачи ставят один и тот же диагноз — гипервитаминоз.

Врачи утверждают, что при длительном употреблении витаминов происходит интоксикация организма. Это связано с превышением нормы потребления витаминов.

Считается, что дефицит витаминных веществ равен передозировке витаминов. Таким образом, последствия от гипервитаминоза возможны такие же, как и при авитаминозе.

К группе опасных витаминов относят группы К, D, А и Е. При длительном употреблении питательных продуктов с большим количеством таких витаминов происходит их естественное накопление.

Группа витаминов К, D, А и Е относится к жирорастворимым веществам. При накоплении этих витаминов в организме начинается процесс отравления.

Менее вредными считаются группы витаминов B и С. Они входят в вид водорастворимых витаминов и поэтому быстро выходят из организма в результате мочеиспускания. Вероятность получить гипервитаминоз при передозировке витаминов B и С гораздо ниже.

На практике получение гипервитаминоза — достаточно сложное явление. Дело в том, что патологию нельзя получить при помощи обычного приема пищи, потому что человек не способен столько съесть. Если комбинировать прием пищи с добавками, то передозировка возможна.

Симптомы патологий

Гипервитаминоз может проявляться в острой и хронической форме.

Первая подразумевает ярко выраженное отравление организма. У человека начинает болеть голова, нарушается работа пищеварительного тракта и часто появляется тошнота.

Хроническая форма имеет медленный, но растущий характер. Симптомы не выражены, поэтому резкое ухудшение состояния здоровья не наступает.

При передозировке витамина А возникают:

раздражения кожи,

возможно выпадение волос

и повышенная возбудимость.

При злоупотреблении витамина В:

появляется бессонница,

головная боль

и снижается аппетит.

В случае передозировки витаминов С и Е возможно:

ухудшение зрения,

покраснение кожного покрова,

усталость

и частые стрессы.

Передозировка витамина D вызывает:

депрессивное состояние,

постоянную жажду,

судороги

и повышение давления.

Лечение

В качестве лечения врачи назначают диету, предполагающую полный отказ от приема пищевых добавок.

Конкретный метод лечения определяется после сдачи назначенных анализов. В зависимости от количества веществ в организме назначается курс лечения. В особых случаях может быть назначено стационарное лечение.

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