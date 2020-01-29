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Автор Владан Джурич

Чем опасен избыток витаминов

Здоровье » Здоровье и профилактика

Известно, что дефицит витаминов вызывает авитаминоз, связанный с нерациональным питанием. Чрезмерное употребление витаминов также способно нанести вред человеческому организму. Врачи рассказали об опасности избытка витаминов.


Витамины: как правильно принимать курсами?

Причины проблемы 

Часто под средствами, содержащими большое количество витаминов, рекламируются БАДы. Спрос на такие продукты достаточно большой, поскольку считается, что эти препараты способны вернуть людям красивый внешний вид и восстановить клетки.

Вместо обещанной красоты потребители получают ухудшение здоровья, патологические заболевания и осложнения в организме. В итоге врачи ставят один и тот же диагноз — гипервитаминоз.

Врачи утверждают, что при длительном употреблении витаминов происходит интоксикация организма. Это связано с превышением нормы потребления витаминов.

Считается, что дефицит витаминных веществ равен передозировке витаминов. Таким образом, последствия от гипервитаминоза возможны такие же, как и при авитаминозе.

К группе опасных витаминов относят группы К, D, А и Е. При длительном употреблении питательных продуктов с большим количеством таких витаминов происходит их естественное накопление.

Группа витаминов К, D, А и Е относится к жирорастворимым веществам. При накоплении этих витаминов в организме начинается процесс отравления.

Менее вредными считаются группы витаминов B и С. Они входят в вид водорастворимых витаминов и поэтому быстро выходят из организма в результате мочеиспускания. Вероятность получить гипервитаминоз при передозировке витаминов B и С гораздо ниже.

На практике получение гипервитаминоза — достаточно сложное явление. Дело в том, что патологию нельзя получить при помощи обычного приема пищи, потому что человек не способен столько съесть. Если комбинировать прием пищи с добавками, то передозировка возможна.

Симптомы патологий

Гипервитаминоз может проявляться в острой и хронической форме.

Первая подразумевает ярко выраженное отравление организма. У человека начинает болеть голова, нарушается работа пищеварительного тракта и часто появляется тошнота.

Хроническая форма имеет медленный, но растущий характер. Симптомы не выражены, поэтому резкое ухудшение состояния здоровья не наступает.

При передозировке витамина А возникают:

  • раздражения кожи,
  • возможно выпадение волос
  • и повышенная возбудимость.

При злоупотреблении витамина В:

  • появляется бессонница,
  • головная боль
  • и снижается аппетит.

В случае передозировки витаминов С и Е возможно:

  • ухудшение зрения,
  • покраснение кожного покрова,
  • усталость
  • и частые стрессы.

Передозировка витамина D вызывает:

  • депрессивное состояние,
  • постоянную жажду,
  • судороги
  • и повышение давления.

Лечение

В качестве лечения врачи назначают диету, предполагающую полный отказ от приема пищевых добавок.

Конкретный метод лечения определяется после сдачи назначенных анализов. В зависимости от количества веществ в организме назначается курс лечения. В особых случаях может быть назначено стационарное лечение.

Фото:blic.rs

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Здоровье и профилактика
Чем опасен избыток витаминов
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