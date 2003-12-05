Антибиотики: за и против

О современных взглядах на антимикробные средства рассказывает научный сотрудник Института клинической фармакологии университетской клиники Шарите г. Берлина Елена Адольфовна Гайкович .

Антибиотики и бактерии: как формируется устойчивость

Антибиотики при вирусных заболеваниях

— Какие заболевания нужно, а какие не стоит лечить антибиотиками?

- Сейчас взгляды на лечение антибиотиками серьезно пересмотрены.

При простуде прибегать к антибиотикам не только бесполезно, но и вредно. Простуда — это острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), а на вирусы антибиотики не действуют.

Бесполезно лечить ими:

грипп

корь

краснуху

ветрянку

паротит

гепатиты А, В, С и многие другие заболевания, вызванные вирусами.

Антибиотики не действуют также на грибки, глистов.

Некоторые тяжелые инфекционные заболевания вызываются бактериальными токсинами, поэтому при них, прежде всего, нужно вводить антитоксические сыворотки. К таким страшным инфекциям относятся ботулизм, столбняк.

При многих хронических заболеваниях, где микробы играют важную роль, антибиотики назначаются только в период обострения. К таким болезням относятся, например:

хронический бронхит это диффузный прогрессирующий воспалительный процесс в бронхах, приводящий к морфологической перестройке бронхиальной стенки и перибронхиальной ткани. пиелонефрит это неспецифическое инфекционное заболевание почек, вызываемое различными бактериями.

А есть и такие болезни, которые одним антибиотиком не вылечишь. Только несколько антимикробных средств в содружестве способны победить туберкулезную палочку.

Именно поэтому так важно не "прописывать" антибиотики себе самостоятельно или по совету подруги. При назначении этих лекарств консультация специалиста обязательна.

В Германии, к примеру, фармацевт не имеет права выдавать антимикробные лекарства без рецепта врача. Во многих странах действуют даже специальные государственные программы, направленные на сдерживание антибиотиковой вакханалии при ОРВИ и других вирусных заболеваниях.

Антибиотики для профилактики осложнений

- А как быть с осложнениями после вирусных инфекций? Ведь антибиотики назначают для их профилактики и лечения.

- Возбудители бактериальных заболеваний — это чаще всего наши собственные микробы, которые постоянно живут:

во рту

в носоглотке

Они достаточно мирно сосуществуют с организмом. Их размножение ограничивается клетками иммунной системы. "Наши" микробы оказывают нам добрые услуги: они не дают другим микроорганизмам размножаться и оказывать вредное воздействие.

Иногда вирусам удается подавить механизмы защиты. В этом случае "мирное сосуществование" нарушается и возникает вирусно-бактериальное заболевание. Но если мы начинаем прием антибиотиков, мы невольно убиваем "родные" микробы.

Дыхательные пути тут же заселяют "чужие" возбудители, и иммунной системе требуется время, чтобы выработать защиту против них. Более того, новыми жильцами могут оказаться микробы, устойчивые ко многим антибиотикам. Это означает, что для лечения инфекции, вызванной ими, потребуются уже антибиотики следующего поколения.

В последние годы проведено несколько серьезных исследований, доказавших, что антибиотики, назначенные с профилактической целью, не спасают от бактериальных осложнений при ОРВИ. Более того, бактериальные инфекции у людей, прежде не лечившихся антибиотиками, проходят быстро. А те, кто получал антибиотики, лечатся долго.

- То есть антибиотики опасны?

- Не опасны, но далеко не безобидны. И не только потому, что влияют на иммунитет. Многие люди реагируют на пенициллины и другие антимикробные средства:

сыпью

аллергическими отеками

шоковой реакцией.

Принимать антибиотики следует только после консультации с врачом

Особенно часто аллергические реакции бывают, если антибиотик дают больному без бактериального заболевания:

Гентамицин может вызвать глухоту и поражение почек; почки могут пострадать и от некоторых цефалоспоринов. Тетрациклин токсически влияет на печень Препараты из группы фторхинолонов повышают чувствительность к солнечному свету и влияют на хрящевую ткань. Детям их назначают лишь в крайних случаях, так как они могут нарушить рост. Левомицетин может вызвать тяжелое поражение крови, печени и нервной системы

Почти все антибиотики вызывают нарушение нормального равновесия кишечных микроорганизмов — дисбактериоз. И этот список побочных эффектов можно продолжать.

- Можно ли как-то избежать осложнений, если антибиотики пить все-таки нужно?

- Да. Если у человека уже были аллергические реакции на какой-нибудь антибиотик, нужно обязательно сообщить об этом врачу.

При аллергии на ампициллин весьма вероятны реакции и на пенициллин, и на другие лекарства, схожие с ампициллином по строению. Полная информация поможет врачу правильно подобрать замену.

Существуют препараты, назначение которых позволяет снизить риск развития осложнений. Для профилактики дисбактериоза может помочь:

бактисубтил

бифиформ

бификол

ацилакт.

Если известно, что антибиотики могут отрицательно повлиять на печень, назначают гепатопротекторы:

карсил

эссенциале.

- Можно ли самостоятельно использовать антибиотик, который помог однажды?

- Самолечение антибиотиками чревато.

Только врач знает, как выбрать препарат. Возбудители даже очень похожих по клинической картине заболеваний могут быть очень разными. Бактерии имеют чувствительность и устойчивость к разным антибиотикам.

Например, человек переболел пневмонией, которая вызвана стафилококком, и ему помог пенициллин. А в следующий раз причиной пневмонии может быть микоплазма, нечувствительная к пенициллину.

Фото salik. biz

Но даже если возбудитель и его чувствительность известны, это еще не все. Нужно подобрать такой препарат, который дойдет до места локализации микроба в организме. От возраста и сопутствующих заболеваний зависит доза препарата.

Один и тот же антибиотик может не помочь даже при абсолютно одинаковых болезнях у одного и того же человека. Ведь бактерии быстро приспосабливаются к антибиотику, и при повторном назначении он может быть им не страшен.

Например, антибиотик, который однажды помог при гайморите, может в следующий раз "не сработать" из-за возникшей устойчивости микробов. То есть подобрать антибиотик не так просто, как кажется на первый взгляд.

- Многие считают антибиотики злом и отказываются принимать их даже в тяжелом состоянии.

- Это, конечно, неправильно и весьма опасно. Антибиотики нужны при бактериальных инфекциях. Не обойтись без них при заболеваниях ЛОР-органов:

отите

ангине

гайморите

Бактериальная инфекция вероятна, если болит:

ухо

из уха или из глаз есть выделения

Обычно бактериями вызывается воспаление легких — пневмония. При ее развитии температура не снижается сама по себе, а держится выше 38°С в течение трех дней и более. Могут быть одышка, боли в грудной клетке.

Назначение антимикробных средств обязательно при таких острых инфекциях, как:

пиелонефрит

рожистые абсцессы

остеомиелит.

Без антибиотиков не обойтись, если речь идет о жизни и смерти больного. При сепсисе, перитоните они незаменимы. Существует ряд хронических заболеваний, которые можно вылечить только антимикробными средствами.

К ним относятся:

микоплазменная инфекция

хламидиоз и некоторые другие заболевания, передающиеся половым путем.

Эффективность антибиотиков

- Как оценить, эффективен антибиотик или нет?

- При острых инфекциях прежде всего должна снизиться температура. Чтобы заметить это, важно не принимать вместе с антибиотиком жаропонижающие. О положительном эффекте антибиотика говорят также появление аппетита, улучшение самочувствия, исчезновение болей и других симптомов болезни.

- Можно ли принимать антибиотики 2-3 дня — до улучшения состояния? Ведь дальше организм может справиться сам.

- Нельзя.

Минимальный срок, на который назначаются антибиотики, — 5 дней. Исключение из этого правила лишь одно — современный антибиотик сумамед, применяющийся при ангине и некоторых других инфекциях.

Он обладает длительным действием, поэтому его можно применять всего три дня. И то, насчет такой продолжительности приема ученые спорят до сих пор. Потому что доказано, что пятидневная схема лечения ангины сумамедом более эффективна.

- Появились ли какие-нибудь новые антибиотики за последнее время? В чем их преимущества и недостатки?

- Новые средства для уничтожения микробов появляются постоянно. Главная причина огромной работы ученых всего мира над проблемой создания новых антибиотиков — развивающаяся устойчивость микробов. Перечислять все современные средства нет смысла. Назову лишь некоторые антимикробные препараты широкого спектра действия:

таваник

авелокс

сульперазон.

Их преимущество — высокая эффективность. Ну а о недостатках мы уже говорили: побочное действие присуще всем антимикробным средствам. Новые лекарства — не исключение.

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