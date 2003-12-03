Как правильно пользоваться антиперспирантом, чтобы не навредить себе?

О правильном применении антиперспирантов рассказывает врач-дерматолог, заместитель генерального директора Института красоты на Арбате в Москве Елена Шунигина.

Антиперспирант — это не лечебное, а косметическое средство. Поэтому вопрос о вреде отпадает сам собой — все косметические продукты, прошедшие сертификацию, безвредны. Если, конечно, правильно их применять. Можно намазать на лицо крем для ног, а потом заявить, что этот крем нанес вам вред.

Также и в случае с антиперспирантом. Нанесите его на все тело — и вы нарушите теплообмен между организмом и окружающей средой. Поэтому более уместен вопрос: как правильно пользоваться этим средством, чтобы не навредить себе?

Избавиться от резкого запаха пота можно двумя способами — с помощью дезодорантов и антиперспирантов. Механизм действия этих косметических средств различен. Дезодорант предотвращает размножение бактерий во влажной среде, поглощает естественные запахи тела и навязывает свой запах. Антиперспирант действует более кардинально. Он блокирует на определенное время деятельность потовых желез и может быть использован лишь на ограниченных участках кожи. Антиперспирант настолько удобен и эффективен, что у женщин возникает соблазн расширить зону его применения и пользоваться им чуть ли не круглые сутки.

- А почему бы и нет?

— Потому что потоотделение — естественная функция организма и подавлять ее полностью нельзя. Кожа — это барьерный орган. Через нее выделяются вещества, которые организм обязательно должен вывести. Не зря ведь так велика площадь испарения — почти два квадратных метра. И наносить антиперспирант на большую часть этой поверхности — нельзя.

Другое дело — блокировать на короткий срок деятельность апокринных потовых желез. То есть как раз тех, что выделяют наиболее резкий запах. Они располагаются в области подмышечных впадин и в лонной области. А начинают функционировать с наступлением половой зрелости. Этим, кстати, объясняется и то, что у детей нет резкого запаха пота.

Интенсивность работы потовых желез индивидуальна. У некоторых женщин она настолько велика, что им антиперспирант просто необходим. Для них это единственный способ избавиться от неприятного запаха и пятен на одежде. Особенно если работа связана с публичными выступлениями.

- А куда не стоит "пшикать" этими средствами?

— Применение антиперспирантов должно быть ограничено нанесением их на определенные участки в определенный период времени и в определенных ситуациях. Ни в коем случае не наносите антиперспирант на спину, грудь, стопы и лоб. Для этих зон существуют свои гигиенические средства.

Например, под грудью нет апокринных желез. Но там женщине грозит опрелость. Поэтому лучше использовать нашу отечественную присыпку. К примеру, старое надежное средство гальмонин.

Причиной неприятного запаха ног являются бактерии, которые усиленно размножаются во влажной среде. Поэтому для стоп тоже лучше использовать присыпку и периодически делать ванночки с настоем дубовой коры. В тяжелых случаях можно использовать пасту Теймурова на основе формальдегида.

Никогда не пользуйтесь антиперспирантами во время занятий спортом и в часы больших физических нагрузок. Организм с помощью повышенного потоотделения освобождается от шлаков. И не стоит ему мешать.

Антиперспирантами спокойно могут пользоваться и женщины в возрасте, и юные девушки.

Другой вопрос — а нужны ли они? Апокринные потовые железы работают только в период половой зрелости. С наступлением менопаузы они перестают функционировать. И в этом возрасте как раз лучше использовать дезодорант. Он гораздо эффективнее справится со специфическим возрастным запахом.

Игорь ГОРШКОВ

"Женское здоровье"

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