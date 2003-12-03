EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Оксана Аникина

Как правильно пользоваться антиперспирантом, чтобы не навредить себе?

Здоровье » Здоровье и профилактика

О правильном применении антиперспирантов рассказывает врач-дерматолог, заместитель генерального директора Института красоты на Арбате в Москве Елена Шунигина.

Как правильно пользоваться антиперспирантом, чтобы не навредить себе?

Антиперспирант — это не лечебное, а косметическое средство. Поэтому вопрос о вреде отпадает сам собой — все косметические продукты, прошедшие сертификацию, безвредны. Если, конечно, правильно их применять. Можно намазать на лицо крем для ног, а потом заявить, что этот крем нанес вам вред.

Также и в случае с антиперспирантом. Нанесите его на все тело — и вы нарушите теплообмен между организмом и окружающей средой. Поэтому более уместен вопрос: как правильно пользоваться этим средством, чтобы не навредить себе?

Избавиться от резкого запаха пота можно двумя способами — с помощью дезодорантов и антиперспирантов. Механизм действия этих косметических средств различен. Дезодорант предотвращает размножение бактерий во влажной среде, поглощает естественные запахи тела и навязывает свой запах.

Антиперспирант действует более кардинально. Он блокирует на определенное время деятельность потовых желез и может быть использован лишь на ограниченных участках кожи. Антиперспирант настолько удобен и эффективен, что у женщин возникает соблазн расширить зону его применения и пользоваться им чуть ли не круглые сутки.

- А почему бы и нет?

— Потому что потоотделение — естественная функция организма и подавлять ее полностью нельзя. Кожа — это барьерный орган. Через нее выделяются вещества, которые организм обязательно должен вывести. Не зря ведь так велика площадь испарения — почти два квадратных метра. И наносить антиперспирант на большую часть этой поверхности — нельзя.

Другое дело — блокировать на короткий срок деятельность апокринных потовых желез. То есть как раз тех, что выделяют наиболее резкий запах. Они располагаются в области подмышечных впадин и в лонной области. А начинают функционировать с наступлением половой зрелости. Этим, кстати, объясняется и то, что у детей нет резкого запаха пота.

Интенсивность работы потовых желез индивидуальна. У некоторых женщин она настолько велика, что им антиперспирант просто необходим. Для них это единственный способ избавиться от неприятного запаха и пятен на одежде. Особенно если работа связана с публичными выступлениями.

- А куда не стоит "пшикать" этими средствами?

— Применение антиперспирантов должно быть ограничено нанесением их на определенные участки в определенный период времени и в определенных ситуациях. Ни в коем случае не наносите антиперспирант на спину, грудь, стопы и лоб. Для этих зон существуют свои гигиенические средства.

дезодоранты
 

Например, под грудью нет апокринных желез. Но там женщине грозит опрелость. Поэтому лучше использовать нашу отечественную присыпку. К примеру, старое надежное средство гальмонин.

Причиной неприятного запаха ног являются бактерии, которые усиленно размножаются во влажной среде. Поэтому для стоп тоже лучше использовать присыпку и периодически делать ванночки с настоем дубовой коры. В тяжелых случаях можно использовать пасту Теймурова на основе формальдегида.

Никогда не пользуйтесь антиперспирантами во время занятий спортом и в часы больших физических нагрузок. Организм с помощью повышенного потоотделения освобождается от шлаков. И не стоит ему мешать.

Антиперспирантами спокойно могут пользоваться и женщины в возрасте, и юные девушки.

Другой вопрос — а нужны ли они? Апокринные потовые железы работают только в период половой зрелости. С наступлением менопаузы они перестают функционировать. И в этом возрасте как раз лучше использовать дезодорант. Он гораздо эффективнее справится со специфическим возрастным запахом.

Игорь ГОРШКОВ
"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ДЕЗОДОРАНТЫ и АНТИПЕРСПИРАНТЫ - выбираем лучшие
Редактор: Ольга Алексеева
Темы
Новости
Российские миротворцы помогли отбить у протестующих аэропорт Алма-Аты
Бывший банкир Аблязов назвал себя лидером протестов в Казахстане
В Казахстане мародёры совершили вооружённое нападение на силовиков
Лукашенко: беспорядки в Казахстане — попытка утопить Россию в крови
Умер автор песни "Пусть бегут неуклюже" Александр Тимофеевский
Утонувший в снегу и льдах Петербург чистят всего 306 единиц техники
Президент Казахстана Токаев приказал стрелять по террористам без предупреждения
Токаев заявил, что в Казахстане действуют иностранные боевики
Общественники пожаловались на невывоз мусора в Северной столице
Эксперт объяснил, почему США и ЕС против операции ОДКБ в Казахстане
Последние материалы
Бывший банкир Аблязов назвал себя лидером протестов в Казахстане
Сколько дней и где нужно отдыхать в отпуске, чтобы набраться сил
В Казахстане мародёры совершили вооружённое нападение на силовиков
"Роскосмос" вершит историю на фоне уголовных дел
Лукашенко: беспорядки в Казахстане — попытка утопить Россию в крови
Людовик XIV: король, который скучал с женой
Умер автор песни "Пусть бегут неуклюже" Александр Тимофеевский
Утонувший в снегу и льдах Петербург чистят всего 306 единиц техники
Президент Казахстана Токаев приказал стрелять по террористам без предупреждения
Токаев заявил, что в Казахстане действуют иностранные боевики
Популярное
Мир. Новости мира
Российский спецназ уже в Алма-Ате, уверены в Казахстане

Российский спецназ, возможно, уже вылетел в Алма-Ату и ведёт зачистку города от террористов, уверены в Казахстане.

Российский спецназ уже в Алма-Ате, уверены в Казахстане
Белорусская оппозиция дала советы России по поводу Казахстана
Мир. Новости мира
Белорусская оппозиция дала советы России по поводу Казахстана
Общество
Симоньян назвала условия будущей российской помощи Казахстану
Общество
Российская "элита" требует от правительства "не лезть в Казахстан"
Усам Оздемиров "Роскосмос" вершит историю на фоне уголовных дел Усам Оздемиров Любовь Степушова Исторический момент: армия России зашла в Казахстан Любовь Степушова Ирина Гусакова Старинные гадания: узнаём будущее по картам Ирина Гусакова
Бывший СССР
Исторический момент: армия России зашла в Казахстан
Мир. Новости мира
В Алма-Ате силовики отразили нападение протестующих на здание полиции
Лидер Узбекистана обсудил с Токаевым ситуацию в Казахстане
Мир. Новости мира
Лидер Узбекистана обсудил с Токаевым ситуацию в Казахстане
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников