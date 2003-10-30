"Мы с мужем — курильщики со стажем — решили завести ребенка. Скажется ли на здоровье малыша наша вредная привычка? Когда именно лучше бросать курить?" Татьяна Лестева, Липецк
Что по этому поводу думают специалисты?
Сергей ГОНЧАР, врач-генетик:
- Если вы готовитесь к зачатию и еще продолжаете курить, скорее откажитесь от своей вредной привычки. Это будет одним из самых ценных подарков вашему будущему ребенку.
Медициной накоплено много реальных фактов, красноречиво свидетельствующих о вреде курения во время беременности. Главный действующий компонент табака — это, конечно, никотин. Он настолько легко проникает через плаценту, что концентрация этого вещества у плода нередко выше, чем в крови его матери. При курении:
в дыхательные пути попадает и множество других, еще более опасных веществ. Это угарный газ, бензпирен и даже — хоть и в небольших количествах — радиоактивные изотопы.
Другая часть ядовитых продуктов образуется в организме матери и плода во время распада табачных составляющих. Все это немедленно вторгается в процесс внутриутробного развития. После выкуренной матерью сигареты наступает спазм кровеносных сосудов плаценты, и плод находится в состоянии легкого кислородного голодания несколько минут.
А если женщина во время беременности курит регулярно, ее ребенок почти постоянно испытывает недостаток кислорода. Из-за этого начинается задержка его внутриутробного развития.
Малыши, рожденные курящими мамами, часто бывают маловесными, труднее адаптируются к жизни "вне мамы", имеют проблемы с центральной нервной системой и вообще отличаются слабым здоровьем. Они чаще и тяжелее болеют инфекциями дыхательных путей. По сравнению с другими детьми у них скорее может остановиться дыхание, а значит, повышен риск внезапной смерти. Курящие женщины могут вообще не доносить свою беременность. Возможность преждевременных родов увеличивается почти в 2 раза.
Некоторые ученые считают, что курение матери даже может способствовать появлению раковых опухолей у плода. Кстати, пассивное курение, когда вы "всего-навсего" вдыхаете дым от чужой сигареты, не менее, а даже более вредно.
Что касается количества и качества выкуренных сигарет, то здесь безопасные параметры не установлены. Поэтому лучше отказаться от курения совсем. Желательно, конечно, еще до наступления беременности. Беременные курильщицы, оставившие эту привычку в период до 4-го месяца, имеют меньший риск неблагоприятных последствий для плода, чем их "коллеги", продолжающие курить и дальше.
Михаил СОВЕТОВ, врач-сексолог, медицинский консультант:
— По поводу связи курения и беременности во всем мире были проведены десятки исследований. Многие из них показали сходные результаты. Так, достоверно установлено, что курение во время беременности становится причиной многих проблем. Среди них — самопроизвольные аборты. Дети у курящих матерей чаще рождаются недоношенными и чаще погибают перед родами, во время них или в первые дни своей жизни.
Исследования показали, что у детей, матери которых во время беременности выкуривали не меньше пачки сигарет в день, вдвое чаще возникают беспокойство, гиперактивность и другие нарушения поведения. Такие дети чаще отстают в физическом и умственном развитии. Показатель IQ — коэффициент умственного развития — у них ниже, чем у детей некурящих родителей.
С другой стороны, если женщина, которая долгое время выкуривала ежедневно не меньше пачки сигарет в день, решила завести ребенка, ей следует или полностью отказаться от курения до беременности, или свести количество выкуриваемых сигарет к минимуму во время нее.
Корнелия ВОЙТКЕВИЧ, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук:
- Курящая женщина рискует стать аллергиком и, более того, передать склонность к аллергии по наследству. Риск особенно велик, если она продолжает курить во время беременности. Ребенок, родившийся у мамы-курильщицы, может быть склонен к:
Кроме того, у детей с риском развития аллергических заболеваний сильно снижен иммунитет. В частности, у них слабо производится интерферон-гамма.
Это важный компонент иммунной системы, который помогает организму противостоять инфекциям. Так что дети курящих мам особенно в первые два года жизни уязвимы для бактерий и вирусов.
У ребенка, который "курил" в утробе матери, также бывает снижена функция легких. Так что приложите все усилия — не подвергайте своего будущего малыша дополнительной опасности от курения.
1. Никотинсодержащая жевательная резинка , например Никоретте. Используйте ее вместо сигареты. Сама по себе жвачка не заставит вас бросить курить. Однако она снизит желание затянуться. С этой жевательной резинкой никотин поступает в организм, но не так быстро, как с сигаретным дымом. И она не будет приносить такого же удовлетворения, как сигарета. Жвачку рекомендуется использовать в течение 3-4 месяцев, пока идет процесс отвыкания от курения.
2. Лекарственные средства:
Механизм их действия таков.
Если вы принимаете эти таблетки, то при курении начинают развиваться неприятные ощущения и вас уже с прежней силой не тянет к сигарете. Чтобы добиться результата, важно придерживаться правильной схемы лечения. Обычно такой "антитабачный" курс длится 20-25 дней. И лучше его проводить под наблюдением врача.
3. Гомеопатия:
Гомеопатические средства хороши тем, что, в отличие от лекарственной "химии", не вызывают нежелательных реакций. Каждый комплекс имеет свое назначение.
К примеру, карамель Никомель применяется в качестве успокаивающего средства, уменьшающего раздражительность в период воздержания от табакокурения. Также она уменьшает влечение к сигарете.
4. Пищевые добавки. Оздоровительный чай для курильщиков Антиник снижает влечение к табаку и облегчает течение болезней, которые сопутствуют курению. Таблетки Коррида применяют при выраженной табачной зависимости. В состав входят:
ечение продолжается около 7 недель. Если в этот период закурить, могут возникнуть головокружение, тошнота и сердцебиение.
5. Рефлексотерапия. Этот метод лечения уничтожает "рефлекс курильщика", который как бы "записан" у человека в определенной структуре головного мозга — "центре курильщика". С помощью золотых и серебряных игл в разных биологически активных точках ушной раковины создается разность электрических потенциалов. Если процедура удается, то у человека появляется полное безразличие к табаку, будто бы он никогда в жизни не курил.
6. Психотерапия, внушение, психоанализ.
Курение табака во время беременности вызывает множество вредных последствий для здоровья и репродукции, в дополнение к общему воздействию табака на здоровье. Ряд исследований показал, что употребление табака является существенным фактором выкидышей среди беременных курильщиц и что оно способствует ряду других угроз для здоровья плода.
Из-за связанных с этим рисков людям рекомендуется не курить до, во время или после беременности. Однако, если это невозможно, сокращение ежедневного количества выкуриваемых сигарет может свести к минимуму риски как для матери, так и для ребенка. Это особенно верно для людей в развивающихся странах, где грудное вскармливание имеет важное значение для общего состояния питания ребенка. (Википедия)
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