Курение во время беременности: влияние на ребенка

"Мы с мужем — курильщики со стажем — решили завести ребенка. Скажется ли на здоровье малыша наша вредная привычка? Когда именно лучше бросать курить?" Татьяна Лестева, Липецк

Что по этому поводу думают специалисты?

Сергей ГОНЧАР, врач-генетик:

- Если вы готовитесь к зачатию и еще продолжаете курить, скорее откажитесь от своей вредной привычки. Это будет одним из самых ценных подарков вашему будущему ребенку.

Чем опасно курение для беременных

Медициной накоплено много реальных фактов, красноречиво свидетельствующих о вреде курения во время беременности. Главный действующий компонент табака — это, конечно, никотин. Он настолько легко проникает через плаценту, что концентрация этого вещества у плода нередко выше, чем в крови его матери. При курении:

сигареты

папиросы

трубки

сигары

в дыхательные пути попадает и множество других, еще более опасных веществ. Это угарный газ, бензпирен и даже — хоть и в небольших количествах — радиоактивные изотопы.

Другая часть ядовитых продуктов образуется в организме матери и плода во время распада табачных составляющих. Все это немедленно вторгается в процесс внутриутробного развития. После выкуренной матерью сигареты наступает спазм кровеносных сосудов плаценты, и плод находится в состоянии легкого кислородного голодания несколько минут.

А если женщина во время беременности курит регулярно, ее ребенок почти постоянно испытывает недостаток кислорода. Из-за этого начинается задержка его внутриутробного развития.

Малыши, рожденные курящими мамами, часто бывают маловесными, труднее адаптируются к жизни "вне мамы", имеют проблемы с центральной нервной системой и вообще отличаются слабым здоровьем. Они чаще и тяжелее болеют инфекциями дыхательных путей. По сравнению с другими детьми у них скорее может остановиться дыхание, а значит, повышен риск внезапной смерти. Курящие женщины могут вообще не доносить свою беременность. Возможность преждевременных родов увеличивается почти в 2 раза.

Некоторые ученые считают, что курение матери даже может способствовать появлению раковых опухолей у плода. Кстати, пассивное курение, когда вы "всего-навсего" вдыхаете дым от чужой сигареты, не менее, а даже более вредно.

Малыши, рожденные курящими мамами, часто бывают маловесными, труднее адаптируются к жизни "вне мамы"

Что касается количества и качества выкуренных сигарет, то здесь безопасные параметры не установлены. Поэтому лучше отказаться от курения совсем. Желательно, конечно, еще до наступления беременности. Беременные курильщицы, оставившие эту привычку в период до 4-го месяца, имеют меньший риск неблагоприятных последствий для плода, чем их "коллеги", продолжающие курить и дальше.

Михаил СОВЕТОВ, врач-сексолог, медицинский консультант:

— По поводу связи курения и беременности во всем мире были проведены десятки исследований. Многие из них показали сходные результаты. Так, достоверно установлено, что курение во время беременности становится причиной многих проблем. Среди них — самопроизвольные аборты. Дети у курящих матерей чаще рождаются недоношенными и чаще погибают перед родами, во время них или в первые дни своей жизни.

Исследования показали, что у детей, матери которых во время беременности выкуривали не меньше пачки сигарет в день, вдвое чаще возникают беспокойство, гиперактивность и другие нарушения поведения. Такие дети чаще отстают в физическом и умственном развитии. Показатель IQ — коэффициент умственного развития — у них ниже, чем у детей некурящих родителей.

С другой стороны, если женщина, которая долгое время выкуривала ежедневно не меньше пачки сигарет в день, решила завести ребенка, ей следует или полностью отказаться от курения до беременности, или свести количество выкуриваемых сигарет к минимуму во время нее.

Корнелия ВОЙТКЕВИЧ, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук:

- Курящая женщина рискует стать аллергиком и, более того, передать склонность к аллергии по наследству. Риск особенно велик, если она продолжает курить во время беременности. Ребенок, родившийся у мамы-курильщицы, может быть склонен к:

пищевой аллергии

поллинозу

и даже к бронхиальной астме.

Кроме того, у детей с риском развития аллергических заболеваний сильно снижен иммунитет. В частности, у них слабо производится интерферон-гамма.

Это важный компонент иммунной системы, который помогает организму противостоять инфекциям. Так что дети курящих мам особенно в первые два года жизни уязвимы для бактерий и вирусов.

У ребенка, который "курил" в утробе матери, также бывает снижена функция легких. Так что приложите все усилия — не подвергайте своего будущего малыша дополнительной опасности от курения.

Основные способы, помогающие бросить курить

1. Никотинсодержащая жевательная резинка , например Никоретте. Используйте ее вместо сигареты. Сама по себе жвачка не заставит вас бросить курить. Однако она снизит желание затянуться. С этой жевательной резинкой никотин поступает в организм, но не так быстро, как с сигаретным дымом. И она не будет приносить такого же удовлетворения, как сигарета. Жвачку рекомендуется использовать в течение 3-4 месяцев, пока идет процесс отвыкания от курения.

2. Лекарственные средства:

таблетки Анабазина гидрохлорид

жевательная резинка Гамибазин

таблетки Табекс.

Механизм их действия таков.

Достоверно установлено, что курение во время беременности становится причиной многих проблем

Если вы принимаете эти таблетки, то при курении начинают развиваться неприятные ощущения и вас уже с прежней силой не тянет к сигарете. Чтобы добиться результата, важно придерживаться правильной схемы лечения. Обычно такой "антитабачный" курс длится 20-25 дней. И лучше его проводить под наблюдением врача.

3. Гомеопатия:

карамель Никомель

гомеопатическая аптечка Эдас-Никур

гранулы Церера.

Гомеопатические средства хороши тем, что, в отличие от лекарственной "химии", не вызывают нежелательных реакций. Каждый комплекс имеет свое назначение.

К примеру, карамель Никомель применяется в качестве успокаивающего средства, уменьшающего раздражительность в период воздержания от табакокурения. Также она уменьшает влечение к сигарете.

4. Пищевые добавки. Оздоровительный чай для курильщиков Антиник снижает влечение к табаку и облегчает течение болезней, которые сопутствуют курению. Таблетки Коррида применяют при выраженной табачной зависимости. В состав входят:

корневище аира

лист мяты

МКЦ

сахар.

ечение продолжается около 7 недель. Если в этот период закурить, могут возникнуть головокружение, тошнота и сердцебиение.

5. Рефлексотерапия. Этот метод лечения уничтожает "рефлекс курильщика", который как бы "записан" у человека в определенной структуре головного мозга — "центре курильщика". С помощью золотых и серебряных игл в разных биологически активных точках ушной раковины создается разность электрических потенциалов. Если процедура удается, то у человека появляется полное безразличие к табаку, будто бы он никогда в жизни не курил.

6. Психотерапия, внушение, психоанализ.

Курение табака во время беременности вызывает множество вредных последствий для здоровья и репродукции, в дополнение к общему воздействию табака на здоровье. Ряд исследований показал, что употребление табака является существенным фактором выкидышей среди беременных курильщиц и что оно способствует ряду других угроз для здоровья плода. Из-за связанных с этим рисков людям рекомендуется не курить до, во время или после беременности. Однако, если это невозможно, сокращение ежедневного количества выкуриваемых сигарет может свести к минимуму риски как для матери, так и для ребенка. Это особенно верно для людей в развивающихся странах, где грудное вскармливание имеет важное значение для общего состояния питания ребенка. (Википедия)

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Курение во время беременности. Влияние пагубной привычки на ребенка

Специалисты

5.0 91 отзыв Ястребова

Елена Вильевна Аллерголог Стаж 39 лет

Врач высшей категории Приём от 3509 руб. Медцентр Бест Клиник на Беломорской / Речном вокзале

Ленинградское ш., д. 116

Бест Клиник на Профсоюзной

ул. Новочерёмушкинская, д. 34, корп. 2

Иммунолаб Медикал

Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6 подъезд 6, 2 этаж, офис 211

5.0 153 отзыва Гусева

Светлана Валентиновна Аллерголог Стаж 32 года

Врач высшей категории Приём от 3300 руб. Медицинский центр ОН КЛИНИК на Таганке

ул. Воронцовская, д. 8, стр. 6

4.4 8 отзывов Чапкевич

Татьяна Вадимовна Аллерголог Стаж 24 года

Врач высшей категории Приём от 2150 руб. Медцентр ПреАмбула Жулебино

ул. Привольная, д. 77



Клиники