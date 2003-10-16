Однодневные линзы: преимущества и правила использования

В чем преимущества однодневных контактных линз перед "долгоиграющими"? Наш собеседник — менеджер-консультант московского салона оптики Ирина Мусатова .

Многие женщины сегодня поменяли очки на контактные линзы. Они действительно имеют ряд преимуществ перед очками:

обеспечивают более высокую остроту зрения,

усиливают четкость изображения,

открывают периферийный обзор без искажений.

К тому же нередко очки "портят" внешность. При высокой степени близорукости или дальнозоркости стекла сильных диоптрий:

визуально изменяют размеры глаз,

оправа давит на переносицу и уши.

Да и не любое лицо украшают даже самые изысканные и модные очки. Последние годы наметилась явная тенденция к появлению линз, рассчитанных на кратковременное ношение. Этому веянию, кстати, подвержены все гигиенические средства, которые должны отличаться стерильностью. Во всех странах сегодня переходят на:

шприцы,

носовые платки,

салфетки,

ватные палочки,

предназначенные для одноразового использования. Для большего комфорта мир необходимых вещей постепенно становится одноразовым.

В контактологии произошла революция

Итак, несколько слов о молодой истории мягких контактных линз. Первоначально они были рассчитаны на 12 месяцев, затем появились линзы, корректирующие зрение в течение полугода.

Несколько лет назад в контактологии произошла революция — были изобретены линзы плановой замены, срок жизни которых был ограничен тремя, а впоследствии одним месяцем. Рубеж тысячелетий предложил линзы, рассчитанные на одну-две недели, и однодневные контактные линзы, которые недавно стали доступны для каждого российского очкарика.

Такие линзы вы надеваете утром, а вечером выбрасываете. На следующий день пользуетесь новыми. Нельзя сказать, чтобы мировой рынок был перенасыщен однодневными контактными линзами. Однако в России появились все наиболее известные в мире виды:

1-Day Acuvue от "Johnson & Johnson".

SofLens One Day фирмы "Bausch & Lomb".

швейцарские Focus Dailies "Ciba Vision".

Контактные линзы

Все они изготовлены из материалов, совместимых с природой роговицы глаза. Диапазон оптической силы однодневных линз достаточно велик, чтобы охватить самый широкий круг пациентов: от +6,0 до -12,0 D.

Недостатки контактных линз длительного ношения

Это самая большая проблема мягких контактных линз длительного ношения. На их поверхности быстро образуются:

белковые,

жировые,

солевые

отложения, оседают микроорганизмы из окружающей среды. Их не всегда удается смыть даже самыми современными средствами по уходу за линзами. Эти "инородные тела" могут вызвать:

отеки,

раздражения роговой оболочки глаза,

язвы роговицы.

Неприятности часто случаются даже с качественными линзами, за которыми тщательно следят, ежедневно очищая специальными растворами. Причин тому немало: и внешние загрязнения, и индивидуальный состав слезы.

Вредные отложения появляются внезапно. Это случается, как правило, в самое неподходящее время, когда линзы снять невозможно: на работе, в транспорте. Приходится терпеть мучительное жжение в глазах, пелену, туман и радужные блики.

Однодневные линзы просто не успевают накопить осадок на поверхности и не нуждаются в очистке. Это, конечно, значительно облегчает жизнь.

Преимущества однодневных линз

Мягкие контактные линзы ежедневной замены обладают целым рядом достоинств:

1. Однодневные линзы более:

мягкие,

гибкие,

намного тоньше обычных линз.

Они отличаются высокой степенью кислородопроницаемости, а следовательно, легко переносятся даже самыми чувствительными глазами.

2. Значительно облегчается процедура ухода: линзы не нуждаются в применении растворов для очистки и дезинфекции. Снял вечером и выбросил.

3. Ежедневная замена сводит к минимуму вынужденное пользование поврежденными линзами. Нередко линзы, вышедшие из строя, довольно трудно поменять: для этого следует заказать или приобрести новые.

Не всегда мы способны отличить дефект линзы от временной усталости глаза и пытаемся носить линзы в надежде, что все нормализуется, когда глаз отдохнет, — ведь линза еще не отслужила свой век. Этим мы вредим глазам — мельчайшее повреждение линзы травмирует роговицу.

Однодневные контактные линзы

4. Есть еще и экономическая выгода — зачастую трудно сразу подобрать:

удобную форму,

диаметр линзы.

Экспериментировать на одноразовых линзах разных параметров гораздо проще и дешевле.

Кому необходимы однодневные линзы?

Когда, кому и зачем необходимы контактные линзы, срок жизни которых ограничен одним днем?

В развитых странах мира однодневные контактные линзы постепенно вытесняют все остальные типы линз. Согласно мировой статистике по регионам, где пользуются такими линзами уже несколько лет, в них заинтересованы практически все люди с ослабленным зрением.

Они предписаны людям с высокой степенью близорукости или дальнозоркости, которые ежедневно пользуются линзами. Удобны такие линзы для тех, кто отправляется в путешествие или командировку.

Однодневные линзы спасительны для тех пациентов, чей состав слезы приводит к быстрому накоплению осадка на линзе

Однодневные линзы защищают глаза людей, вынужденных работать в условиях повышенной запыленности воздуха или с химическими веществами.

Они спасительны для тех пациентов, чей состав слезы приводит к быстрому накоплению осадка на линзе. Удобны людям, которые имеют небольшое нарушение зрения, в повседневной жизни обходятся без линз или довольны очками. Многие из них периодически нуждаются в стопроцентном зрении без очков. Например, отправляясь:

в театр,

на важную встречу,

на игру в теннис или футбол.

В таких случаях они пользуются мягкими контактными линзами, рассчитанными на несколько месяцев. По истечении времени линзы выбрасываются, даже если ими пользовались всего несколько раз. Ведь срок ношения линз начинается с момента вскрытия упаковки, а сколько раз вы их надевали — не важно.

На что необходимо обращать внимание, приобретая однодневные контактные линзы?

Подбираются однодневные линзы так же, как обычные. Те, кто имеет стаж ношения контактных линз, знают три необходимых параметра своих глаз:

диоптрии,

базовую кривизну роговицы,

необходимый диаметр линзы.

В семье однодневных линз УФ-защиту имеют только 1-Day Acuvue от "Johnson & Johnson". Кстати, офтальмологи этой фирмы предупреждают, что в ясные солнечные дни такие линзы не заменяют солнцезащитных очков, так как не покрывают глаз и область вокруг глаз полностью.

Солнцезащитные очки

Правила пользования линзами

1. Вымойте руки с мылом и тщательно вытрите их — на них не должно быть остатков кремов или лосьонов.

2. Откройте блистер, в котором хранится линза, потянув вверх язычок фольги.

3. Достаньте линзу подушечками пальцев. Не рекомендуется прикасаться к линзе:

ногтями,

пинцетом,

стеклянной палочкой.

4. На подушечку указательного пальца положите линзу донышком вниз и подержите 5-10 секунд.

5. Широко раскройте глаз пальцами одной руки: указательным пальцем приподнимите верхнее веко, большим — оттяните вниз нижнее.

6. Мягким движением приложите линзу к центру глаза. Поводите глазом по линии горизонта: направо и налево. Промокните закрытый глаз чистой салфеткой.

Не забывайте, что декоративный макияж можно наносить только после того, как надели линзы. Пользуясь аэрозолями, лаками, спреями или туалетной водой, следует плотно закрывать глаза. И, конечно, своевременно приобретайте новый комплект линз.

Линзам ежедневной замены не страшны загрязнения

Они меняются до появления осадка. Однодневные линзы легко переносятся даже самыми чувствительными глазами.

На этикетках и упаковках изображены символы:

рядом с песочными часами обозначен срок годности,

DIA — указывает на диаметр линзы,

ВС — базовая кривизна,

D — оптическая сила линзы, то есть диоптрии,

значок в виде солнышка свидетельствует о том, что линза содержит ультрафиолетовую защиту.

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