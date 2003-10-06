Рассказать нашим читательницам о зеленом чае мы попросили инженера-титестера Московской чаеразвесочной фабрики Лиану Григорьевну КУПАЛБУ.
— Так как все-таки правильно заваривать зеленый чай?
— Так же, как и черный.
Нужно взять чай из расчета одна чайная ложка на чашку плюс чайная ложка на заварной чайник, залить его свежим кипятком, закрыть крышкой и настаивать 5-7 минут. Но лучше всего заваривать зеленый чай в отдельной чашке.
В жаркую погоду его можно поставить в холодильник и пить холодным. Обязательное условие — заваривают чай только свежей чистой водой, "белым ключом". Кстати, зеленый чай можно заваривать многократно.
— А чем он полезен?
— Любой чай очень полезен. Помимо прекрасного вкуса и аромата он содержит в своем составе множество необходимых человеку веществ:
В зеленом чае в 10 раз больше витамина С, чем в черном, дубильных веществ — в 2 раза.
По сравнению с черным чаем, зеленый отличается более сильным возбуждающим и стимулирующим действием. Зеленый чай выводит из организма тяжелые металлы. Лечебные возможности этого напитка очень велики.
Например, двух-трехдневным настоем зеленого чая уничтожаются дизентерийные палочки.
Содержащийся в нем витамин Р замечательно укрепляет стенки сосудов, поэтому его используют при лечении тяжелых кровоизлияний, старческой хрупкости капилляров.
Хорошо регулярно употреблять зеленый чай и тем, кто проходит лечение от язвы двенадцатиперстной кишки.
Всем без исключения врачи советуют пить не менее шести чашек чая в день — он принесет только пользу. Зеленый чай не имеет никаких противопоказаний, его можно давать даже детям — конечно, более слабый настой.
— А как еще можно использовать зеленый чай?
— Тем, кого укачивает в разных видах транспорта, стоит попробовать жевать сухой зеленый чай — чтобы справиться с тошнотой. Поможет это чудо-средство и при:
Для этого нужно смешать крепкий холодный настой зеленого и черного чая с красным сухим вином в пропорции чайная ложка вина на стакан чая и промывать им глаза.
— Как правильно выбрать зеленый чай?
— Первое, на что нужно обратить внимание, — это цена.
Хороший чай не должен стоить очень дешево. Очень важно, как он упакован. Чай ни в коем случае не должен соприкасаться с целлофаном, лучший вариант — упаковка из фольги или пергамента.
Листочки хорошего чая обязательно скручены, они не должны быть плоскими, резаными. Цвет — сочетание серебристого и зеленоватого оттенков.
Кстати, вопреки распространенному заблуждению, крупнолистовой чай — далеко не лучший выбор: грубые листочки не скручиваются и служат скорее полуфабрикатом. Хороший напиток имеет нежный оливковый оттенок, он прозрачен, но, постояв немного, становится мутноватым.
Можно провести такой тест: настояв чай, слегка нажмите на листочки, оставшиеся после заваривания. Чем они мягче и нежнее, тем чай качественней.
Еще один секрет: хороший чай должен быть свежим. Без ущерба для вкуса его можно хранить не больше двух лет.
— Сейчас появилось множество ароматизированных видов зеленого чая. Не уменьшает ли это его полезные свойства?
— Издавна в Китае, где употребляют только зеленый чай, его ароматизировали цветками жасмина, реже — магнолии. Он отличается незабываемым нежным вкусом и ароматом. Чай с жасмином можно купить и сегодня.
Считается, что любые другие запахи перебивают, портят вкус чая. В него, кстати, нельзя добавлять сахар или пить его с конфетами, бутербродами. Зеленый чай хорош сам по себе.
Как и у любого лекарства у чая есть свои противопоказания.
Все вышеописанные проблемы могут возникнуть лишь при чрезмерном питье зеленого чая. На самом деле, он подобен лекарству, но не надо забывать, что даже самое лучшее лекарство в больших дозах приносит вред. Также и с чаем.
Приятного чаепития!
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