Секреты зеленого чая

Рассказать нашим читательницам о зеленом чае мы попросили инженера-титестера Московской чаеразвесочной фабрики Лиану Григорьевну КУПАЛБУ.

Польза или вред Зеленого Чая для здоровья?

Зеленый чай — кладезь полезных веществ

— Так как все-таки правильно заваривать зеленый чай?

— Так же, как и черный.

Нужно взять чай из расчета одна чайная ложка на чашку плюс чайная ложка на заварной чайник, залить его свежим кипятком, закрыть крышкой и настаивать 5-7 минут. Но лучше всего заваривать зеленый чай в отдельной чашке.

В жаркую погоду его можно поставить в холодильник и пить холодным. Обязательное условие — заваривают чай только свежей чистой водой, "белым ключом". Кстати, зеленый чай можно заваривать многократно.

— А чем он полезен?

— Любой чай очень полезен. Помимо прекрасного вкуса и аромата он содержит в своем составе множество необходимых человеку веществ:

витамины

эфирные масла

танин

кофеин

теобромин и другие.

В зеленом чае в 10 раз больше витамина С, чем в черном, дубильных веществ — в 2 раза.

Чем полезен зеленый чай?

По сравнению с черным чаем, зеленый отличается более сильным возбуждающим и стимулирующим действием. Зеленый чай выводит из организма тяжелые металлы. Лечебные возможности этого напитка очень велики.

Например, двух-трехдневным настоем зеленого чая уничтожаются дизентерийные палочки.

Содержащийся в нем витамин Р замечательно укрепляет стенки сосудов, поэтому его используют при лечении тяжелых кровоизлияний, старческой хрупкости капилляров.

Зеленый чай

Хорошо регулярно употреблять зеленый чай и тем, кто проходит лечение от язвы двенадцатиперстной кишки.

Всем без исключения врачи советуют пить не менее шести чашек чая в день — он принесет только пользу. Зеленый чай не имеет никаких противопоказаний, его можно давать даже детям — конечно, более слабый настой.

— А как еще можно использовать зеленый чай?

— Тем, кого укачивает в разных видах транспорта, стоит попробовать жевать сухой зеленый чай — чтобы справиться с тошнотой. Поможет это чудо-средство и при:

конъюнктивитах

засорении

воспалении глаз

Для этого нужно смешать крепкий холодный настой зеленого и черного чая с красным сухим вином в пропорции чайная ложка вина на стакан чая и промывать им глаза.

Как выбрать зеленый чай

— Как правильно выбрать зеленый чай?

— Первое, на что нужно обратить внимание, — это цена.

Хороший чай не должен стоить очень дешево. Очень важно, как он упакован. Чай ни в коем случае не должен соприкасаться с целлофаном, лучший вариант — упаковка из фольги или пергамента.

Листочки хорошего чая обязательно скручены, они не должны быть плоскими, резаными. Цвет — сочетание серебристого и зеленоватого оттенков.

Кстати, вопреки распространенному заблуждению, крупнолистовой чай — далеко не лучший выбор: грубые листочки не скручиваются и служат скорее полуфабрикатом. Хороший напиток имеет нежный оливковый оттенок, он прозрачен, но, постояв немного, становится мутноватым.

Можно провести такой тест: настояв чай, слегка нажмите на листочки, оставшиеся после заваривания. Чем они мягче и нежнее, тем чай качественней.

Еще один секрет: хороший чай должен быть свежим. Без ущерба для вкуса его можно хранить не больше двух лет.

— Сейчас появилось множество ароматизированных видов зеленого чая. Не уменьшает ли это его полезные свойства?

— Издавна в Китае, где употребляют только зеленый чай, его ароматизировали цветками жасмина, реже — магнолии. Он отличается незабываемым нежным вкусом и ароматом. Чай с жасмином можно купить и сегодня.

Считается, что любые другие запахи перебивают, портят вкус чая. В него, кстати, нельзя добавлять сахар или пить его с конфетами, бутербродами. Зеленый чай хорош сам по себе.

Противопоказания

Как и у любого лекарства у чая есть свои противопоказания.

пожилой возраст

больные почки

ревматоидный артрит, подагра

глаукома

камни в почках и желчном пузыре

обострение гастрита, язвы, эрозии желудка и 12-перстной кишки

высокая температура

С алкоголем

сердечный приступ

высокое давление

нервная возбудимость

несвежий чай

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть лишь при чрезмерном питье зеленого чая. На самом деле, он подобен лекарству, но не надо забывать, что даже самое лучшее лекарство в больших дозах приносит вред. Также и с чаем.

Приятного чаепития!

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