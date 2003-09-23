Как защитить кожу лица и губы от воздействия летнего солнца и мороза

Как защитить чувствительную к холоду и жаре кожу лица? Почему больше всего страдают губы? На эти вопросы читательниц отвечает дерматокосметолог Тамара Жучкова.

"Осенью и зимой губы постоянно обветриваются, краснеют, шелушатся, а в уголках рта появляются болезненные трещинки. Помада не спасает. Что посоветуете?"

Галина Гребешкова, Пермская обл.

Видимо, вы неправильно ухаживаете за губами. Для того чтобы они в любое время года оставались красивыми, придерживайтесь одного простого правила. Сначала нанесите на губы любой питательный крем или специальный бальзам, затем припудрите их, а уж потом делайте макияж с помощью контурного карандаша и помады. Так вы защитите нежную кожу губ от непогоды в течение всего дня. Кстати, при таком уходе помада лучше держится.

Вредное воздействие могут оказывать и красители, содержащиеся в некачественной помаде. Они зачастую вызывают покраснение и припухание губ, а иногда даже появление трещин и зуда. Поэтому попробуйте сменить помаду.

Трещинки в уголках рта, пересохшие губы могут быть результатом недостатка витаминов, главным образом А, С и В2. Посоветуйтесь с лечащим врачом и начните принимать витамины. Это поможет избавиться от неприятных ощущений. Кроме того, если вы часто облизываете губы, то они непременно будут шелушиться и пересыхать, тем более на холодном ветру и морозе. Понятно, от этой плохой привычки надо избавиться.

"В ветреную погоду мои щеки, лоб, подбородок словно наливаются краснотой. Мне посоветовали пользоваться жирным кремом. Но беда в том, что у меня от природы жирный тип кожи. Как быть?"

Роксана Вяземская, Апшеронск

Конечно, вашей коже вряд ли понравится постоянное использование жирного питательного крема для защиты от холода. Поэтому всегда ориентируйтесь на погоду. Если температура воздуха не ниже минус 10 градусов и нет ветра, то поступайте так. За 40 минут до выхода на улицу нанесите на лицо увлажняющий крем, чтобы кожа впитала необходимую влагу, а ее излишки испарились. Затем припудрите лицо и отправляйтесь по своим делам. Ваша кожа не будет реагировать на нежелательные воздействия внешней среды. Подчеркиваю, после этой процедуры сразу выходить из дома нельзя — вы рискуете обморозиться.

Если же синоптики обещают стужу или северный ветер при комфортной температуре, помогут только жирный питательный крем и пудра. Но и в этом случае можно снять излишнюю "жировую нагрузку" на лицо. Придя на работу, уберите защитную маску очищающим лосьоном и нанесите увлажняющий крем. То же самое обязательно сделайте дома во время вечерних процедур, если род вашей деятельности связан с длительным пребыванием на улице.

"Я — принципиальная противница губной помады, которая уничтожает естественную красоту губ. А что по этому поводу думают специалисты?"

Надежда Углова, Томск

Вы не правы. Качественная и правильно подобранная помада никогда не испортит ваши губы. Наоборот, она подчеркнет их достоинства, скроет природные и приобретенные недостатки. А вот возраст сказывается на естественной красоте губ. С годами они теряют четкость линий, истончаются, покрываются мелкими морщинками. Словом, тоже стареют, причем быстрее, чем лицо и тело. Красная кайма губ — самая тонкая и самая чувствительная часть кожи. Поэтому особенно подвержена отрицательному воздействию солнечных и тепловых лучей, ветра, мороза. Она иссушается, воспаляется, шелушится, на ней образуются долго не заживающие трещинки.

Вот почему даже при полном отказе от декоративной косметики за губами нужно ухаживать и зимой, и летом хотя бы с помощью простых гигиенических средств.

Уход за губами

Бесцветная губная помада, питательный крем с витамином А, бальзам с солнцезащитным фильтром — это тот минимум косметических средств, который обязательно должен быть на туалетном столике женщины, думающей о своей внешности. Кстати, увядающим губам можно вернуть выразительность и сочность, улучшить их форму и без губной помады. Сегодня это делается с помощью специальных гелей, растворов и контурной пластики.

"В непогоду у меня всегда краснеет нос. Почему это происходит и как устранить этот неприятный дефект?"

Мария Гончарова, Екатеринбург

Причины этого явления могут быть разными, например, нарушение кровообращения, воспалительные процессы на коже, болезни желудочно-кишечного тракта, обморожения. Само заболевание называется "розацеа" и развивается оно постепенно. Вначале на носу и щеках появляется краснота, потом становятся заметными мелкие кровеносные сосуды, затем наступает очередь обильных высыпаний. Заканчивается процесс деформацией носа — так называемой ринофимой, когда кожа на нем утолщается и остается постоянно красной. Конечно, эту проблему лучше решать с врачом и на ранних стадиях. Необходимо установить истинную причину болезни и лечить ее.

Кроме того, в быту нужно исключить все, что вызывает покраснение кожи, то есть расширение кровеносных сосудов. Нельзя посещать баню и сауну. Не стоит долго находиться вблизи отопительных приборов, сидеть у печи и камина. Во время приготовления пищи нежелательно сильно наклоняться над плитой — так, чтобы пар из кастрюли шел в лицо.

В зимнее время при входе с улицы в теплое помещение не рекомендуется пить горячие напитки — кофе, чай и есть горячие блюда. Они усиливают кровообращение в области лица и вызывают красноту. Поэтому надо подождать, когда кожа адаптируется к окружающей температуре, и уж потом садиться за стол.

Вообще, людям, склонным к покраснению лица — не только носа! — не стоит увлекаться горячей пищей. Противопоказаны им также

жирные,

соленые,

острые блюда,

копчености.

Очень плохую услугу в данном случае оказывают алкоголь и табак, которые, как известно, разрушающе действуют на кровеносные сосуды.

Крем по уходу за кожей лица должен быть подобран правильно

Косметические средства тоже надо выбирать с учетом вашей проблемы. Нельзя пользоваться кремами, которые содержат гормональные добавки. Надо исключить маски, где есть такие сосудорасширяющие ингредиенты, как мед, бадяга. Самый оптимальный способ защиты носа от мороза — жирный крем и пудра, а от прямых солнечных лучей — специальные средства, содержащие солнцезащитные фильтры. Но поскольку косметических средств с длительным эффектом не существует, советую не находиться долго на холоде, тем более не увлекаться зимними видами спорта.

"Не могли бы вы рассказать о том, как наши бабушки сохраняли красоту губ?"

Татьяна Кремнева, Благовещенск

Наши бабушки освежали губы и предохраняли их от пересыхания с помощью меда, огуречного или морковного сока. Делали всевозможные питательные маски. Например, брали чайную ложку домашнего творога и чайную ложку морковного сока, смешивали их и накладывали на губы. Через 5-10 минут смывали кипяченой водой. А от зимней стужи спасали губы сливочным маслом и нутряным жиром.

Вы, конечно, можете ухаживать за своими губами, опираясь на опыт наших предков. Но не вижу в этом смысла. Бабушки не имели под рукой нынешних косметических средств. Сегодня выпускается такой широкий спектр кремов, бальзамов, лосьонов по уходу за кожей лица, что всегда можно подобрать необходимое вам и доступное вашему кошельку средство. Кстати, рецептура большинства косметических и гигиенических средств основана именно на народных традициях и надежна по своему качеству.

"У меня стали опухать и болеть мочки ушей на месте проколов. Мама говорит, это результат того, что я хожу без головного убора в холодные дни. Так ли это?"

Ира Белова, Тула

Нежные мочки ушей не любят соприкосновения с настывшим металлом. Кроме того, в морозные дни не рекомендуется надевать клипсы, которые ухудшают кровообращение ушных раковин, соответственно, провоцируют обморожение. Это может быть аллергическая реакция на некачественный сплав, из которого сделаны серьги. При тесном контакте с кожей они раздражают ее и вызывают покраснение, отечность, боль. Аналогичный эффект может возникнуть и в том случае, если вы часто меняете украшения или носите серьги с травмирующими замочками. Или ваш организм не переносит золота, серебра, иных металлов. При таких вариантах, естественно, надо прекратить носить серьги и клипсы, обратиться к врачу и вылечить аллергический дерматит.

Вам необходимо либо вовсе отказаться от ушных украшений, либо тщательно подбирать их. Иначе названные мной причины могут привести к появлению так называемых келоидных рубцов на месте проколов. Эти опухолевидные утолщения придется лечить в медицинском учреждении, так как в домашних условиях вы с ними не справитесь.

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