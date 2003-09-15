Как ухаживать за кожей век

Если глаза называют "зеркалом души" человека, то "зеркалом тела" вполне можно считать участки кожи, расположенные вокруг глаз. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-косметолог, кандидат медицинских наук Ольга Панова.

Кожа вокруг глаз — составная часть кожи лица. Однако у нее есть свои особенности, из-за которых мы должны следить за ее состоянием с повышенным вниманием. Главная из этих особенностей заключается в том, что кожа век очень тонкая — самая тонкая в нашем организме.

Очень часто к преждевременному старению кожи вокруг глаз приводит самостоятельное голодание, применение для похудения пищевых добавок сомнительного качества и отказ от мяса в том возрасте, когда оно крайне необходимо организму.

Кожа век очень чувствительна к уходу

Аллергические заболевания в ответ на недоброкачественные препараты чаще всего начинаются с век — кожа краснеет, начинает зудеть, шелушиться. Жирными кремами ее можно испортить всего за пару месяцев. Все это может произойти и от неправильного понимания назначения косметики. На баночке написано, что крем — ночной, женщина наносит его на лицо и оставляет на всю ночь. А наименование "ночной" означает, что пользоваться этим кремом нужно перед сном, и на лице он должен находиться не более получаса. Дальше же его эффективность становится противоположной. Если возраст пациентки невелик, привести кожу век в нормальное состояние не очень сложно, если она обратится за советом к врачу-косметологу.

В пожилом возрасте приходится прибегать к иссечению избыточной кожи век. Прежде это делалось скальпелем, на коже около глаз оставались рубцы. Сейчас на нижних веках это можно делать новым методом, который называется "трансконъюнктивальная блефаропластика". Хирург выворачивает веко, делает разрез через конъюнктиву и с помощью лазерного луча отсекает всё лишнее. Никаких рубцов на лице после этой операции не видно. Мелкие морщины тоже убираются новым методом с помощью лазера.

С какого возраста нужно начинать заботиться о коже век?

Как можно раньше, уже в подростковом возрасте! Для этого можно использовать кремы, предназначенные для сухой и нормальной кожи. Не обязательно покупать дорогостоящие зарубежные, вполне подойдут отечественные.

Очень полезны для кожи век ланолин, масло какао. Подросткам не нужны кремы с биологически активными веществами. Кремы нужно наносить вечером перед сном и держать не более 20 — 30 минут.

Первый совет. Важно знать, как их правильно наносить:

по кругу, начиная от внутреннего глаза по верхнему веку, и потом в обратном направлении по нижнему. Движения должны быть очень мягкими. Снимать их желательно ватным тампоном или бумажной салфеткой нежными промокательными движениями по тем же массажным линиям.

Уход за кожей вокруг глаз

Второй совет: если вы умываетесь с мылом, то на кожу век оно должно попадать не чаще одного — двух раз в неделю. Усталость век хорошо снимает крутой чай, уменьшить отеки помогают примочки из трав. А вот для того чтобы снять дряблость кожи вокруг глаз, я рекомендую приготовить холодный отвар из смеси ромашки, шалфея и мяты, которые берутся в равных количествах.

Нужно взять одну столовую ложку смеси, залить одним стаканом кипятка и подержать 15 минут на паровой бане. Затем охладить и процедить. Свежим этот отвар сохраняется в холодильнике до двух дней. Еще лучше заморозить его в формочке и потом, держа ледяной кубик в марлевой салфеточке, аккуратно протирать им веки по кругу, как уже говорилось раньше.

С возрастом для ухода за веками к этим средствам нужно прибавить гидратирующие препараты, удерживающие влагу в клетках. Хороши кремы с липосомами — они способствуют более глубокому проникновению питательных веществ в клетки кожи. Но для того чтобы эффективно использовать большое количество косметических препаратов и средств, рекомендуется получить предварительно консультацию врача-косметолога.

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