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Автор Петр Дерябин

Дефицит кальция: симптомы и лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Порой женщины неважно себя чувствуют во время смены погоды или поездок в транспорте, оттого, что плохо выспались или в преддверии менструаций. И не знают, что причиной тому — нехватка кальция. О том, как можно поддерживать содержание кальция на необходимом для хорошего самочувствия уровне, рассказывает кандидат медицинских наук, сотрудник московской фирмы "Биомедицинское обеспечение и консультации" Елена Алексеевна ЛЮБИМЦЕВА.

Дефицит кальция в организме

Кальций — источник здоровья

Почему кальций так важен для нашего здоровья?

— Этот элемент обладает чрезвычайно высокой биологической активностью. Несмотря на небольшую концентрацию в организме, он играет важную роль в физиологических функциях различных тканей и органов.

Всем, конечно, известно, что кальций — необходимый элемент костей и зубов. А вот о том, что он требуется для нормального свертывания крови, знают немногие.

Без кальция было бы невозможно сокращение сердца — ведь он регулирует проницаемость клеточных мембран, обеспечивает поддержание нормального цикла сокращений и расслаблений сердечной мышцы.

Кальций участвует в нормальной работе ряда ферментов и регуляции многих физиологических процессов. Поэтому поддержание обмена кальция на необходимом уровне координируется несколькими каналами:

  • центральной нервной и вегетативной системами
  • гормонами паращитовидных желез
  • гипофизом.

Организм всеми силами старается предупредить нехватку этого важнейшего вещества, которая может стать причиной или следствием многих заболеваний.

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Заболевания, вызванные дефицитом кальция

— Каких, например?

В молодом возрасте часто развивается вегето-сосудистая дистония. При этом у человека постоянно, независимо от того, холодно ему или тепло, влажные холодные руки и ноги. Часто выделяется холодный липкий пот в подмышках. Нередко возникает мучительное ощущение, что не хватает воздуха.

Очень характерный признак — плохо переносится смена погоды, бывают тошнота и головокружения во время поездок в транспорте.

Может быть ощущение, что по телу или лицу ползают мурашки. Возникают беспричинные боли в животе в виде спазмов.

Но особенно неблагоприятно сказывается недостаток кальция у молодых девушек. Менструации длятся долго, они болезненные и вызывают чувство полной разбитости.

Тяжело проявляется недостаток этого важнейшего элемента и тогда, когда организм испытывает повышенные физиологические нагрузки. У молодых женщин это в первую очередь беременность и кормление грудью.

В зрелом и пожилом возрасте — период, когда начинается возрастная перестройка, связанная с постепенным угасанием половой функции.

Недостаток кальция, который испытывает молодой организм, со временем может скомпенсироваться.

Почему? Потому что, когда молодой организм становится половозрелым, его половые гормоны способствуют более рациональному расходованию кальция в организме, запасанию его в костной ткани. А в зрелом и пожилом возрасте этой "палочки-выручалочки" организм лишается.

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Вездесущий кальций. йогурт
Фото 1zoom. me

 Как обеспечить организм кальцием

— Откуда же взять кальций — нужно пить много молока и есть творог?

— Диета, обогащенная кальцием, не поможет, если он не усваивается организмом.

А усвоению кальция из пищи способствует витамин D. Он образуется у нас в коже под влиянием мягкого ультрафиолета солнечных лучей.

Но в средней полосе России природа не балует нас погожими днями, а с конца октября до середины февраля царит сумеречная погода.

Все это создает неблагоприятные условия для обеспечения организма кальцием.

В зрелом и пожилом возрасте ситуация осложняется еще и тем, что клетки мозга стареют и хуже справляются с одной из своих главных задач — регуляцией гормональных процессов.

Поэтому в эти периоды жизни, а также во время беременности и кормления грудью им необходимо оказывать поддержку. Такой поддержкой служат в первую очередь микроэлементы:

  • цинк
  • селен
  • медь

Они жизненно необходимы, чтобы удлинить время физиологического функционирования половых клеток, отсрочить их старение.

Для поддержания здоровья необходимо принимать препараты, которые содержат все эти микроэлементы.

Благодаря уникальной современной технологии цинк и селен усваиваются клетками организма по максимуму. Благотворно влияя на работу половых клеток, препараты позволяют не только привести в норму обмен кальция, но и решить другие проблемы со здоровьем. Такие препараты часто применяют для:

  • предупреждения старения организма
  • при мужском и женском климаксе
  • при возрастных изменениях суставов
  • атеросклерозе
  • ишемической болезни сердца
  • средних и тяжелых формах диабета
  • заболеваниях зрения и гормональных нарушениях.

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