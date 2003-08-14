Дефицит кальция: симптомы и лечение

Порой женщины неважно себя чувствуют во время смены погоды или поездок в транспорте, оттого, что плохо выспались или в преддверии менструаций. И не знают, что причиной тому — нехватка кальция. О том, как можно поддерживать содержание кальция на необходимом для хорошего самочувствия уровне, рассказывает кандидат медицинских наук, сотрудник московской фирмы "Биомедицинское обеспечение и консультации" Елена Алексеевна ЛЮБИМЦЕВА.

Дефицит кальция в организме

Кальций — источник здоровья

— Почему кальций так важен для нашего здоровья?

— Этот элемент обладает чрезвычайно высокой биологической активностью. Несмотря на небольшую концентрацию в организме, он играет важную роль в физиологических функциях различных тканей и органов.

Всем, конечно, известно, что кальций — необходимый элемент костей и зубов. А вот о том, что он требуется для нормального свертывания крови, знают немногие.

Без кальция было бы невозможно сокращение сердца — ведь он регулирует проницаемость клеточных мембран, обеспечивает поддержание нормального цикла сокращений и расслаблений сердечной мышцы.

Кальций участвует в нормальной работе ряда ферментов и регуляции многих физиологических процессов. Поэтому поддержание обмена кальция на необходимом уровне координируется несколькими каналами:

центральной нервной и вегетативной системами

гормонами паращитовидных желез

гипофизом.

Организм всеми силами старается предупредить нехватку этого важнейшего вещества, которая может стать причиной или следствием многих заболеваний.

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Заболевания, вызванные дефицитом кальция

— Каких, например?

— В молодом возрасте часто развивается вегето-сосудистая дистония. При этом у человека постоянно, независимо от того, холодно ему или тепло, влажные холодные руки и ноги. Часто выделяется холодный липкий пот в подмышках. Нередко возникает мучительное ощущение, что не хватает воздуха.

Очень характерный признак — плохо переносится смена погоды, бывают тошнота и головокружения во время поездок в транспорте.

Может быть ощущение, что по телу или лицу ползают мурашки. Возникают беспричинные боли в животе в виде спазмов.

Но особенно неблагоприятно сказывается недостаток кальция у молодых девушек. Менструации длятся долго, они болезненные и вызывают чувство полной разбитости.

Тяжело проявляется недостаток этого важнейшего элемента и тогда, когда организм испытывает повышенные физиологические нагрузки. У молодых женщин это в первую очередь беременность и кормление грудью.

В зрелом и пожилом возрасте — период, когда начинается возрастная перестройка, связанная с постепенным угасанием половой функции.

Недостаток кальция, который испытывает молодой организм, со временем может скомпенсироваться.

Почему? Потому что, когда молодой организм становится половозрелым, его половые гормоны способствуют более рациональному расходованию кальция в организме, запасанию его в костной ткани. А в зрелом и пожилом возрасте этой "палочки-выручалочки" организм лишается.

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Как обеспечить организм кальцием

— Откуда же взять кальций — нужно пить много молока и есть творог?

— Диета, обогащенная кальцием, не поможет, если он не усваивается организмом.

А усвоению кальция из пищи способствует витамин D. Он образуется у нас в коже под влиянием мягкого ультрафиолета солнечных лучей.

Но в средней полосе России природа не балует нас погожими днями, а с конца октября до середины февраля царит сумеречная погода.

Все это создает неблагоприятные условия для обеспечения организма кальцием.

В зрелом и пожилом возрасте ситуация осложняется еще и тем, что клетки мозга стареют и хуже справляются с одной из своих главных задач — регуляцией гормональных процессов.

Поэтому в эти периоды жизни, а также во время беременности и кормления грудью им необходимо оказывать поддержку. Такой поддержкой служат в первую очередь микроэлементы:

цинк

селен

медь

Они жизненно необходимы, чтобы удлинить время физиологического функционирования половых клеток, отсрочить их старение.

Для поддержания здоровья необходимо принимать препараты, которые содержат все эти микроэлементы.

Благодаря уникальной современной технологии цинк и селен усваиваются клетками организма по максимуму. Благотворно влияя на работу половых клеток, препараты позволяют не только привести в норму обмен кальция, но и решить другие проблемы со здоровьем. Такие препараты часто применяют для:

предупреждения старения организма

при мужском и женском климаксе

при возрастных изменениях суставов

атеросклерозе

ишемической болезни сердца

средних и тяжелых формах диабета

заболеваниях зрения и гормональных нарушениях.

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