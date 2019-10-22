Семь убедительных поводов включить творог в рацион

Многие люди даже во время диеты употребляют творог. Этот продукт любят в России, он не только укрепляет кости, как думают многие. По мнению специалистов, есть этот продукт нужно ежедневно, только в этом случае его жирность не должна превышать 1,5%.

Метаболизм

В состав творога входят витамины B, отвечающие за нормальный обмен веществ. Так, витамин В12 благотворно сказывается на работе мозга и способствует скорейшему усвоению железа.

Тиамин и рибофлавин, которые также есть в продукте, производят из углеводов энергию. А пантотеновая кислота принимает участие в метаболизме жиров, белков, аминокислот и углеводов.

Увеличение и укрепление мышц

В твороге есть козеиновый белок, который, помимо других преимуществ, способствует наращиванию мышц. Некоторые спортсмены даже специально принимают его перед сном для укрепления мышц.

Сжигание калорий

По мнению диетологов, при приеме творога худеют даже те люди, которые дополнительно далеки от физических тренировок. Это выяснилось в процессе исследования.

Обе группы людей ели творог, однако первая занималась спортом, а вторая - нет. В итоге все люди похудели примерно одинаково.

Поддержание женского здоровья

Большинство молочных продуктов содержат белки, витамин D и кальций. Особенно это относится к творогу. Благодаря его регулярному употреблению у женщин стабилизируется менструальный цикл, а гормоны находятся на нужном уровне, снижается риск многих женских заболеваний.

Укрепление костей

Продукты, богатые кальцием, укрепляют кости. Правда, творог перед ними имеет значительное преимущество.

Именно его кальций организм усваивает быстрее, чем тот, что получается из других продуктов. Особенно это характерно для людей, привыкших есть творог с детства.

Нормализация уровня сахара

В твороге содержится и магний. Он, помимо другой пользы, нормализует сахар в крови. Особенно полезен творог людям с диабетом второго типа. При этой проблеме со здоровьем творог способствует нормализации состояния.

Сердечно-сосудистая система

Тот же самый магний оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. При постоянном приеме творога стабилизируется кровяное давление.

В 200 г продукта содержится селен. Этот антиоксидант обеспечивает защиту сердечных тканей и стенок кровеносных сосудов от проникновения свободных радикалов.

Оказывается, творог способствует далеко не одному укреплению костей. Он также нормализует уровень сахара, восстанавливает работу сердца и обеспечивает сжигание калорий. Поэтому его нужно включить в рацион и есть каждый день.

Фото:spoon.in.ua

Читайте также:

Американские врачи рассказали о влиянии творога на здоровье человека

Продукты, обгоняющие молоко по содержанию кальция

Почему не стоит покупать детям глазированные сырки