Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Достижения медицины Спецпроект
Автор Татьяна Питерякова

Семь убедительных поводов включить творог в рацион

Здоровье » Ваше здоровье print

Многие люди даже во время диеты употребляют творог. Этот продукт любят в России, он не только укрепляет кости, как думают многие. По мнению специалистов, есть этот продукт нужно ежедневно, только в этом случае его жирность не должна превышать 1,5%.

Метаболизм

В состав творога входят витамины B, отвечающие за нормальный обмен веществ. Так, витамин В12 благотворно сказывается на работе мозга и способствует скорейшему усвоению железа.

Тиамин и рибофлавин, которые также есть в продукте, производят из углеводов энергию. А пантотеновая кислота принимает участие в метаболизме жиров, белков, аминокислот и углеводов.

Увеличение и укрепление мышц

В твороге есть козеиновый белок, который, помимо других преимуществ, способствует наращиванию мышц. Некоторые спортсмены даже специально принимают его перед сном для укрепления мышц.

Сжигание калорий

По мнению диетологов, при приеме творога худеют даже те люди, которые дополнительно далеки от физических тренировок. Это выяснилось в процессе исследования.

Обе группы людей ели творог, однако первая занималась спортом, а вторая - нет. В итоге все люди похудели примерно одинаково.

Поддержание женского здоровья

Большинство молочных продуктов содержат белки, витамин D и кальций. Особенно это относится к творогу. Благодаря его регулярному употреблению у женщин стабилизируется менструальный цикл, а гормоны находятся на нужном уровне, снижается риск многих женских заболеваний.

Укрепление костей

Продукты, богатые кальцием, укрепляют кости. Правда, творог перед ними имеет значительное преимущество.

Именно его кальций организм усваивает быстрее, чем тот, что получается из других продуктов. Особенно это характерно для людей, привыкших есть творог с детства.

Нормализация уровня сахара

В твороге содержится и магний. Он, помимо другой пользы, нормализует сахар в крови. Особенно полезен творог людям с диабетом второго типа. При этой проблеме со здоровьем творог способствует нормализации состояния.

Сердечно-сосудистая система

Тот же самый магний оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. При постоянном приеме творога стабилизируется кровяное давление.

В 200 г продукта содержится селен. Этот антиоксидант обеспечивает защиту сердечных тканей и стенок кровеносных сосудов от проникновения свободных радикалов.

Оказывается, творог способствует далеко не одному укреплению костей. Он также нормализует уровень сахара, восстанавливает работу сердца и обеспечивает сжигание калорий. Поэтому его нужно включить в рацион и есть каждый день.

Фото:spoon.in.ua

Читайте также:

Американские врачи рассказали о влиянии творога на здоровье человека

Продукты, обгоняющие молоко по содержанию кальция

Почему не стоит покупать детям глазированные сырки  

Темы творог состав творога включить в рацион есть творог каждый день польза творога для организма
Обсудить
Актуальная аналитика
Ваше здоровье
Семь убедительных поводов включить творог в рацион
Недвижимость
Девять самых больших квартир в Москве
Мир. Новости мира
Климатология и метеорология - заложницы большой политики
Новости Все >
Путин и Эрдоган приняли "судьбоносные" решения по Сирии
В Колумбии обнаружили затерянный город Эльдорадо
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Москве на скамейке оставили шестимесячного ребенка
Сборная ветеранов СССР победила динамовцев в матче памяти Яшина
Дагестанец заставил жену сделать аборт из-за пола будущего ребенка
"Локомотив" обыграл "Ювентус" в юношеской Лиге чемпионов
Сборные России по волейболу остались на пятом месте рейтинга FIVB
Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата о бедности россиян
Исследование: футболисты чаще страдают от смертельных болезней
Последние материалы
Семь убедительных поводов включить творог в рацион
Путин и Эрдоган приняли "судьбоносные" решения по Сирии
В Колумбии обнаружили затерянный город Эльдорадо
Девять самых больших квартир в Москве
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
Климатология и метеорология - заложницы большой политики
Путешествие во времени: увлекательная история лекарств
Тайфун принес "Мерседесу" титул. Как это случилось?
В Москве на скамейке оставили шестимесячного ребенка
Восемь признаков, указывающих на дефицит йода в организме
Популярное
Здоровье
Пять народных средств от папиллом и бородавок

Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.

Пять народных средств от папиллом и бородавок
Вратарь турецкой команды был удален с поля на 11-й секунде матча
Новости футбола
Вратарь турецкой команды был удален с поля на 11-й секунде матча
Общество
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Новости Украины
Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"
Константин Кузнецов Путешествие во времени: увлекательная история лекарств Константин Кузнецов Рустем Сафронов Как бандит стал информатором ФБР Рустем Сафронов Любовь Степушова "Прорыв" Путина: россияне богатеют стараниями Росстата Любовь Степушова
Комментарии
Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"
Путин объяснил, зачем Россия борется с бедностью в других странах
Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"
Путин и Эрдоган приняли "судьбоносные" решения по Сирии
Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"
Поклонская: Собчак не должно быть дела до моей юбки
Поклонская: Собчак не должно быть дела до моей юбки
Савченко раскрыла ложь Порошенко о войне в Донбассе
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
Савченко раскрыла ложь Порошенко о войне в Донбассе
Берлин отказался признать голодомор геноцидом украинцев
Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого?
Поклонская: Собчак не должно быть дела до моей юбки
Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого?
Савченко раскрыла ложь Порошенко о войне в Донбассе
Поклонская: Собчак не должно быть дела до моей юбки
Савченко раскрыла ложь Порошенко о войне в Донбассе
Савченко раскрыла ложь Порошенко о войне в Донбассе
Савченко раскрыла ложь Порошенко о войне в Донбассе
"Прорыв" Путина: россияне богатеют стараниями Росстата
Савченко раскрыла ложь Порошенко о войне в Донбассе
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ