Пять сигналов организма, говорящих о нехватке кальция

Медики уверяют, что большинство современных людей испытывают постоянную нехватку этого ценного элемента. В таких случаях организм начинает сигнализировать, сообщая о своей нужде. Очень важно не пропустить этот момент и восполнить количество необходимых веществ. Но как узнать, что пора волноваться?

Человеческому организму каждый день требуется порядка 1000 мг кальция, а людям в более зрелом возрасте (после 60 лет) - 1200 мг. Специалисты поясняют, что такую дозу этого элемента можно себе обеспечить только с помощью здорового и сбалансированного питания. Если брать во внимание, что люди зачастую балуются нездоровой едой, можно сделать вывод, почему врачи обеспокоены хронической нехваткой кальция.

Чтобы не упустить время и вовремя пополнить запасы с вышеуказанным микроэлементом, необходимо знать признаки, сигнализирующие о его нехватке в организме. Сюда входят:

Судороги в нижних конечностях

Если в период сна человек просыпается от судорог в нижних конечностях, рекомендуется проверить, хватает ли ему того количества кальция, которое он ежедневно потребляет с пищей. Основными источниками этого ценного элемента являются творог, сыр, кунжут, чеснок, миндаль, фундук, петрушка, сардины в масле и пр.

Плохие зубы и ногти

Организм, не получая необходимую дозу кальция, пытается самостоятельно добыть данный элемент, используя различные доступные источники, например, зубы. Если человек наблюдает, что зубы с неимоверной скоростью теряют былую прочность, начинают чернеть и буквально сыпаться, это может сигнализировать о дефиците кальция в теле. Ногти начинают слоиться, становятся мягкими и слабыми.

Неприятные ощущения в руках

Онемение или покалывание кончиков пальцев, спазмы, судороги, неуправляемые подергивания - все это, как правило, намекает человеку о недостаточном количестве кальция в организме.

Бессонница

Если организм полностью снабжен всем необходимым, в том числе вышеуказанным микроэлементом, он стимулирует активную выработку серотонина - гормона, который создает нам хорошее настроение, расслабляет все части тела и в итоге помогает сладко и крепко заснуть. Внезапно появившаяся бессонница может свидетельствовать о дефиците кальция.

Ухудшение памяти

Частое проявление забывчивости тоже может указывать на то, что необходимо пополнить ""склад" с полезными микроэлементами. Но, наверное, самым неприятным неврологическим признаком является галлюцинация.

Фото: m.7days.ru

Читайте также:

Лекарство от старости проходит испытание на людях

Избавление от остеохондроза в домашних условиях

Народные средства против мигрени