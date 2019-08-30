Пять сигналов организма, говорящих о нехватке кальция

Медики уверяют, что большинство современных людей испытывают постоянную нехватку этого ценного элемента. В таких случаях организм начинает сигнализировать, сообщая о своей нужде. Очень важно не пропустить этот момент и восполнить количество необходимых веществ. Но как узнать, что пора волноваться?
Человеческому организму каждый день требуется порядка 1000 мг кальция, а людям в более зрелом возрасте (после 60 лет) - 1200 мг. Специалисты поясняют, что такую дозу этого элемента можно себе обеспечить только с помощью здорового и сбалансированного питания. Если брать во внимание, что люди зачастую балуются нездоровой едой, можно сделать вывод, почему врачи обеспокоены хронической нехваткой кальция.
Чтобы не упустить время и вовремя пополнить запасы с вышеуказанным микроэлементом, необходимо знать признаки, сигнализирующие о его нехватке в организме. Сюда входят:
Судороги в нижних конечностях
Если в период сна человек просыпается от судорог в нижних конечностях, рекомендуется проверить, хватает ли ему того количества кальция, которое он ежедневно потребляет с пищей. Основными источниками этого ценного элемента являются творог, сыр, кунжут, чеснок, миндаль, фундук, петрушка, сардины в масле и пр.
Плохие зубы и ногти
Организм, не получая необходимую дозу кальция, пытается самостоятельно добыть данный элемент, используя различные доступные источники, например, зубы. Если человек наблюдает, что зубы с неимоверной скоростью теряют былую прочность, начинают чернеть и буквально сыпаться, это может сигнализировать о дефиците кальция в теле. Ногти начинают слоиться, становятся мягкими и слабыми.
Неприятные ощущения в руках
Онемение или покалывание кончиков пальцев, спазмы, судороги, неуправляемые подергивания - все это, как правило, намекает человеку о недостаточном количестве кальция в организме.
Бессонница
Если организм полностью снабжен всем необходимым, в том числе вышеуказанным микроэлементом, он стимулирует активную выработку серотонина - гормона, который создает нам хорошее настроение, расслабляет все части тела и в итоге помогает сладко и крепко заснуть. Внезапно появившаяся бессонница может свидетельствовать о дефиците кальция.
Ухудшение памяти
Частое проявление забывчивости тоже может указывать на то, что необходимо пополнить ""склад" с полезными микроэлементами. Но, наверное, самым неприятным неврологическим признаком является галлюцинация.
Фото: m.7days.ru
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.