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Автор Петр Дерябин

Как наладить и сохранить грудное вскармливание

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя
В наши дни редкая женщина кормит новорожденного ребенка грудью. Причины: нет или мало молока, состав молока не подходит для ребенка, либо здоровье не позволяет молодой маме кормить младенца естественным способом. Нормально ли это?
 
Грудное или искусственное вскармливание?

Конечно, нет. Испокон веков женщины кормили детишек грудью (кто побогаче — нанимали кормилиц) и слыхом не слыхивали ни о каких питательных смесях.

МАЛО МОЛОКА: как увеличить лактацию? Грудное вскармливание.

Медики утверждают, что дети, которых кормят грудью, гораздо здоровей "искусственников". Дело в том, что в материнском молоке содержатся все вещества, необходимые ребенку.

Многие женщины с охотой переходят на смеси, так как грудное вскармливание буквально привязывает их к ребенку. Например, в часы кормления надо постоянно находиться рядом с ним, тогда как "искусственника" можно доверить:

  • бабушке
  • папе
  • няне

и спокойно отправиться по своим делам.

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Чтобы избежать неприятностей, связанных с кормлением грудью, готовиться к нему следует заранее. На четвертом месяце беременности:

  • подвергайте грудь контрастному душу
  • растирайте соски жестким махровым полотенцем.

Можно растирать их и оливковым маслом, делать примочки из отвара коры дуба. От этого самая нежная кожа загрубеет, и вы не узнаете, что такое:

  • растяжки
  • трещины
  • и застои молока.

Женщинам, у которых соски неправильной формы (например, втянутые или плоские, что может мешать малышу брать грудь), рекомендуется использовать специальные вытягивающие накладки, которые продаются в аптеке.

Молоко у женщин появляется только на 3-5 день после родов, но уже сразу из сосков выделяется небольшое количество молозива.

Поэтому лучше незамедлительно приложить младенца к груди. Если этого не сделать, он в дальнейшем может отказаться сосать грудь — такая проблема встречается довольно часто.

Что нужно грудному ребенку больше всего?. грудное вскармливание
Медики утверждают, что дети, которых кормят грудью, гораздо здоровей "искусственников"

В первые три дня после родов не пейте много жидкости — иначе могут появиться уплотнения груди. Когда придет молоко, вы почувствуете характерное покалывание. Теперь вам нужно пить побольше теплой жидкости.

В течение первых двух недель — месяца излишек молока придется сцеживать (научить этому вас попросите кого-то из медперсонала или женщину, имеющую подобный опыт).

Проблемы грудного вскармливания

Часто неправильные действия, лечение и советы подруг, бабушек и т. д. приводят к проблемам, которые заканчиваются прекращением грудного вскармливания, проблемам с грудью, таким как лактостаз, мастит, а в некоторых случаях оперативном вмешательстве. Разберем наиболее частые проблемы.

1. Нет молока, или оно недостаточно питательное. Чтобы молоко у вас не пропало и сохранило полезные вещества, включайте в свой рацион:

  • овощи
  • фрукты
  • белковую пищу (подробные рекомендации даст врач).

Старайтесь избегать нервных стрессов, побольше отдыхайте и гуляйте. Лактации способствует употребление:

  • травяного чая
  • чая с молоком
  • отвара крапивы
  • безалкогольного пива.

2. Ребенок не берет грудь. Многие мамы совершают ошибку (иногда по совету врача), пытаясь чередовать кормления грудью с искусственными смесями, потому что молока якобы недостаточно — ребенок не наедается.

Между тем, ребенок, которого приучили к смесям или молоку из бутылочки (уже потерявшему свои полезные качества), может отказаться брать грудь вовсе.

Если у вас возникли проблемы с качеством или количеством молока, постарайтесь наладить лактацию при помощи правильного образа жизни (что для здоровой женщины нетрудно).

3. Ребенок ест "неправильно". Прикладывать ребенка к груди — не такое уж простое дело, как может показаться на первый взгляд.

Что нужно грудному ребенку больше всего?. кормление грудью
Многие мамы совершают ошибку пытаясь чередовать кормления грудью с искусственными смесями

"Правильное" кормление выглядит так: малыш глубоко втягивает в рот сосок вместе с ареолой и начинает стимулировать его, чтобы выделялось молоко. Обычно это происходит на уровне рефлексов.

Если младенец никак не может захватить сосок, или при кормлении вы чувствуете боль (некоторые мамы жалуются, что ребенок "кусает" их за грудь!), то, скорее всего, виноваты вы сами, неправильно приложив ребенка.

Неправильное кормление опасно не только тем, что малыш останется голодным, но и тем, что у вас могут образоваться трещины на сосках. Если это все-таки произошло, пользуйтесь специальными кремами и мазями.

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4. Ребенок не ест, когда его кормят по графику, и просит есть в неурочное время.

Если раньше грудных детей принято было кормить по часам, то сейчас врачи советуют проводить процедуру кормления тогда, когда ребенок действительно хочет есть.

Гормон, ответственный за лактацию, вырабатывается примерно с 3 до 8 утра. Оптимально, если за это время вы покормите ребенка 3-4 раза: кстати, кормления стимулируют выработку гормона лактации.

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