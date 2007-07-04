Десять вопросов, которые ставят в тупик молодых мам

Сколько бы детей ни рождалось вокруг, сколько бы книжек об этом не было написано, большинство молодых мам забывают обо всем прочитанном и услышанном, едва оставшись один на один с собственным ребенком. Как кормить, лечить, одевать, что можно, а чего нельзя есть и пить самой, когда кормишь грудью… Предлагаем ответы на десять популярных вопросов, которые задают начинающие мамы.

Если кормишь грудью, что нужно делать для увеличения количества молока?

Прежде всего необходим определенный объем жидкости. Можно принимать настои трав, в первую очередь ветрогонные: укроп, петрушку, крапиву. Существуют специальные чаи для увеличения лактации. Полезно маточное молочко пчел в качестве общеукрепляющего средства для восстановления сил после родов.

Некоторым помогают гомеопатические препараты. По назначению врача можно принимать сосудистые препараты, улучшающие кровообращение. Но самое главное — это соблюдение режима пищи и сна, и спокойствие в доме.

Если грудного молока очень много, можно ли его замораживать?

Да, можно. При минус 20 градусов оно может храниться в морозильнике до полугода. Потом его просто размораживают и дают ребенку. Кипятить не надо.

При сцеживании лучше пользоваться молокоотсосами или руками?

В любом случае грудь надо расцедить еще в роддоме под руководством медперсонала. Потом, когда ребенок сосет, процесс лактации облегчается и трудностей со сцеживанием, как правило, не бывает.

Если маме удобнее сцеживать молоко руками, необходимо хорошо овладеть этой методикой, чтобы не травмировать молочные железы. Сегодня есть и хорошие молокоотсосы — электрические и поршневые. Если мама умеет ими пользоваться, никаких противопоказаний нет. Главное, научиться правильной технике сцеживания.

Как долго после рождения ребёнка нужно купать каждый день и когда можно в ванну что-то добавлять?

В течение первого полугодия жизни ребенка его купают каждый день по 5-7 минут. После полугода — через день. Пока не зажил пупок, в воду нужно добавлять антисептик, например, марганцовку. Потом можно использовать детские пены для ванн, различные травы, масла, которые смягчают воду.

После купания их можно даже не смывать. Врач, в зависимости от состояния нервной системы ребенка, может назначить ему лечебные ванны с экстрактами хвои, морской солью, седативными травами.

Новорожденный ребенок

Каким специалистам нужно обязательно показать ребёнка в первый год жизни?

Есть нормативы, когда и каким врачам нужно показывать ребенка. Сейчас приказом Минздравсоцразвития РФ утвержден стандарт диспансерного ведения малышей первого года жизни, расширившая круг специалистов. Введены дополнительные осмотры врача-невролога, детского хирурга, травматолога — ортопеда, офтальмолога.

Впервые в стандарте запланировано проведение УЗИ-скрининга всех органов и систем, что даст возможность на ранних стадиях выявлять функциональные нарушения и заболевания, в том числе нарушения слуха и назначать необходимые реабилитационные мероприятия.

У младенца заложен нос. Как ему помочь?

Заложенность носа у ребенка — часто плод субъективного восприятия мамы. У ребенка может быть врожденная узость носовых ходов, а маме кажется, что у него затруднено дыхание. Необходимо ориентироваться на то, как ребенок сосет грудь.

Если хорошо и при этом справляется с дыханием, насморка нет. Если ему приходится прерываться, чтобы перевести дыхание, то нос заложен. Приглашайте домой врача. Насморк — не пустяк и неправильное лечение может привести к осложнениям.

С какого возраста можно давать ребёнку жаропонижающие лекарства при повышении температуры? Какими ещё средствами можно её сбивать?

Повышение температуры тела — это защитная реакция организма, которая говорит о том, что он активно вырабатывает антитела против вируса. Подъем температуры выше 38,5 градуса представляет определенную угрозу, поскольку может вызвать судороги.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, именно с этой отметки и нужно начинать сбивать температуру у детей. Мы рекомендуем не снижать ее до нормальных значений, а лишь до безопасного уровня в 37-37,5 градуса.

Если у ребенка есть пороки развития (сердца, легких, нервной системы и т. п.), температуру нужно начинать сбивать с более низких значений, чем 38,5 градуса.

Сегодня существует много детских препаратов для снижения температуры, и выбор должен сделать все-таки врач. Единственное, что ребенку до 15 лет не желательно давать аспирин. Анальгин тоже должен быть лекарством последнего действия, если не помогли иные препараты и меры.

Часто родители перекутывают заболевшего ребенка, и для снижения у него температуры достаточно малыша раздеть, протереть влажным полотенцем, напоить и переодеть в сухую, но не жаркую одежду.

Всем ли детям показан массаж?

Практически всем. В течение первого года (говорим о здоровом ребенке!) хорошо пройти 2-3 курса с интервалом в три месяца. Массаж стараются приблизить по времени к тем моментам, когда ребенок начинает овладевать определенными навыками (садиться, ползать, ходить).

Как отличить температуру при прорезывании зубов от температуры при простуде?

Это дожжен делать врач, поскольку существует опасность того, что плохое самочувствие ребенка при начинающемся заболевании будет списано на прорезывание зубов.

Что делать, если у ребёнка "развязывается пупок"?

В медицине нет такого термина. Сукровичные выделения в области пупка могут наблюдаться у новорожденного, пока пупок не зажил окончательно. В норме это происходит ко второй-третье неделям жизни.

Не надо увлекаться чрезмерной обработкой пупочной раны, поскольку перекись водорода способна "замывать" пупок, не давая ему нормально зажить. Если заживления пупочной раны не произошло через три недели, нужно обратиться к врачу. Возможно образование пупочной грыжи, но это уже хирургическое заболевание, при котором не бывает выделений.

Благодарим за помощь в подготовке материала врача-педиатра Наталью Пешеву.

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