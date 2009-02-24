Дисбактериоз: найти и обезвредить

Бессистемное использование антибиотиков и гормональных препаратов приводит к тому, что микроорганизмы перестают справляться со своими задачами и выполнять множество необходимых человеку функций. В результате, около 90 процентов взрослого населения узнают, что такое дисбактериоз. У каждого хоть раз бывали проблемы с кишечником.



Что такое дисбактериоз кишечника? Как лечить дисбактериоз?

В норме в нашем кишечнике должны существовать в определенном соотношении

кишечная палочка,

лактобациллы,

энтерококки,

дрожжеподобные микроорганизмы,

и даже гнилостные бактерии -

всего до 500 различных видов.

В толстом кишечнике у взрослого человека количество микроорганизмов может достигать 3-х кг.

При дисбактериозе соотношение этих бактерий меняется, и если не обратиться во время за помощью к доктору, то этот дисбаланс может перейти в затяжную, тяжелую форму, с которой справиться будет намного сложнее. С большей частотой от дисбактериоза страдают дети – до 95 процентов.

Основные причины дисбактериоза -

несбалансированное питание,

обильное содержание в рационе жиров и белков,

плохое качество питьевой воды,

стрессы,

прием антибактериальных препаратов.

Симптомы и стадии дисбактериоза Стадия Симптомы дисбактериоза Способы устранения и возможные последствия Первая стадия При этой стадии дисбактериоза симптомы практически не наблюдаются. Возможно проявление несистемного урчания в животе. Дисбактериоз толстого кишечника первой стадии возникает сменой режима приема пищи или типа употребляемой воды. Устранение причины приводит к самостоятельной нормализации микрофлоры. Вторая стадия При второй стадии дисбактериоза симптомы включают запоры или диарею, снижение аппетита, неприятный привкус во рту, тошноту и рвоту. При нарушении микрофлоры кишечника такие симптомы возникают из-за значительного изменения состава микробов, которое провоцируется приемом антибиотиков или легким пищевым отравлением. Третья стадия Возникают боли в кишечнике, нарушается кишечное всасывание и непереваренная пища выходит с калом, усиливаются симптомы, свойственные дисбактериозу второй стадии. Дисбактериоз кишечника на этой стадии приводит к развитию воспаления слизистых оболочек стенок кишечника, нарушениям моторики кишечника и процесса пищеварения. Во избежание серьезных последствий требуется медикаментозное вмешательство. Четвертая стадия Симптомы при дисбактериозе четвертой стадии включают признаки, характерные для предыдущих стадий. Помимо этого, усиливаются бессонница, апатия, депрессия. При практически полном изменении состава микрофлоры кишечника, развиваются анемия и авитаминоз. Если не проводить квалифицированного лечения, то дисбактериоз кишечника четвертой стадии может привести не только к нарушениям пищеварения, но и к серьезным инфекционным заболеваниям.

Подробнее о симптомах, диагностике и профилактике дисбактериоза корреспонденту Правды.Ру рассказала врач Независимой лаборатории ИНВИТРО Татьяна Семенченя

Дисбактериоз делится на несколько стадий:

первая – бессимптомная, микрофлора кишечника ухудшается по своему качественному составу,

вторая стадия - снижение количества бифидобактерий, лактобацилл и «крен» в сторону вредных (патогенных) микроорганизмов. Клинические проявления второй стадии - диарея, боли в животе и его вздутие.

На 3-ей стадии рост вредных микробов провоцирует воспаление кишечной стенки. Признаки несварения бывают чаще.

Четвертая стадия - полезной флоры практически не остается, в кишечнике обнаруживается большое количество вредных микроорганизмов, грибов. Снижается иммунитет, человек постоянно болеет, может развиться анемия (малокровие), авитаминоз, боли в животе, запоры или упорная диарея.

Диагностика дисбактериоза

Диагностика дисбактериоза достаточно проста. Она основывается на определении в биоматериале качественного и количественного состава микроорганизмов. Для специфического анализа на дисбактериоз в лаборатории выдается специальный контейнер с ложечкой. Доставить материал на исследование нужно в минимально короткие сроки. Нежелательно сдавать анализ, в тот период, когда вы принимаете антибактериальные препараты или про-, пребиотики.

Как не "подхватить" дисбактериоз

Профилактика дисбактериоза – прежде всего, организация раздельного питания и отказ от фаст фуда. Это не так-то просто, но ради своего здоровья стоит попробовать.

Свежие овощи и фрукты нужно есть минут за 20 до еды или через 1,5 часа после.

А свежевыжатые соки перед употреблением разводить с водой в пропорции 1:1.

Не забывайте о пользе кисломолочных продуктов, они способствуют восстановлению нормальной флоры кишечника. Необходимо выбирать для себя не сладкие или рекламируемые продукты, а те, что были известны с давних времен и всегда помогали -

кефир,

простокваша,

ряженка,

творог.

Закаливание, движение и свежий воздух - способны укрепить вашу иммунную систему. Это поможет вашему кишечнику более стойко переносить нагрузку внешних факторов.

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Микрофлора человека - сложная саморегулирующаяся система, способная восстанавливаться при грамотной коррекции. Поэтому не стоит бежать в аптеку и самостоятельно покупать первые попавшиеся про- или пребиотики.

Необходимо обратиться к гастроэнтерологу с результатами ваших анализов, и он назначит именно те препараты, в которых нуждается ваш кишечник. А самолечение, уж точно, не принесет пользы.