Дисбактериоз: найти и обезвредить

Бессистемное использование антибиотиков и гормональных препаратов приводит к тому, что микроорганизмы перестают справляться со своими задачами и выполнять множество необходимых человеку функций. В результате, около 90 процентов взрослого населения узнают, что такое дисбактериоз. У каждого хоть раз бывали проблемы с кишечником.
В норме в нашем кишечнике должны существовать в определенном соотношении
всего до 500 различных видов.
В толстом кишечнике у взрослого человека количество микроорганизмов может достигать 3-х кг.
При дисбактериозе соотношение этих бактерий меняется, и если не обратиться во время за помощью к доктору, то этот дисбаланс может перейти в затяжную, тяжелую форму, с которой справиться будет намного сложнее. С большей частотой от дисбактериоза страдают дети – до 95 процентов.
|Стадия
|Симптомы дисбактериоза
|Способы устранения и возможные последствия
|Первая стадия
|При этой стадии дисбактериоза симптомы практически не наблюдаются. Возможно проявление несистемного урчания в животе.
|Дисбактериоз толстого кишечника первой стадии возникает сменой режима приема пищи или типа употребляемой воды. Устранение причины приводит к самостоятельной нормализации микрофлоры.
|Вторая стадия
|При второй стадии дисбактериоза симптомы включают запоры или диарею, снижение аппетита, неприятный привкус во рту, тошноту и рвоту.
|При нарушении микрофлоры кишечника такие симптомы возникают из-за значительного изменения состава микробов, которое провоцируется приемом антибиотиков или легким пищевым отравлением.
|Третья стадия
|Возникают боли в кишечнике, нарушается кишечное всасывание и непереваренная пища выходит с калом, усиливаются симптомы, свойственные дисбактериозу второй стадии.
|Дисбактериоз кишечника на этой стадии приводит к развитию воспаления слизистых оболочек стенок кишечника, нарушениям моторики кишечника и процесса пищеварения. Во избежание серьезных последствий требуется медикаментозное вмешательство.
|Четвертая стадия
|Симптомы при дисбактериозе четвертой стадии включают признаки, характерные для предыдущих стадий. Помимо этого, усиливаются бессонница, апатия, депрессия.
|При практически полном изменении состава микрофлоры кишечника, развиваются анемия и авитаминоз. Если не проводить квалифицированного лечения, то дисбактериоз кишечника четвертой стадии может привести не только к нарушениям пищеварения, но и к серьезным инфекционным заболеваниям.
Подробнее о симптомах, диагностике и профилактике дисбактериоза корреспонденту Правды.Ру рассказала врач Независимой лаборатории ИНВИТРО Татьяна Семенченя
Дисбактериоз делится на несколько стадий:
Диагностика дисбактериоза достаточно проста. Она основывается на определении в биоматериале качественного и количественного состава микроорганизмов. Для специфического анализа на дисбактериоз в лаборатории выдается специальный контейнер с ложечкой. Доставить материал на исследование нужно в минимально короткие сроки. Нежелательно сдавать анализ, в тот период, когда вы принимаете антибактериальные препараты или про-, пребиотики.
Свежие овощи и фрукты нужно есть минут за 20 до еды или через 1,5 часа после.
А свежевыжатые соки перед употреблением разводить с водой в пропорции 1:1.
Не забывайте о пользе кисломолочных продуктов, они способствуют восстановлению нормальной флоры кишечника. Необходимо выбирать для себя не сладкие или рекламируемые продукты, а те, что были известны с давних времен и всегда помогали -
Закаливание, движение и свежий воздух - способны укрепить вашу иммунную систему. Это поможет вашему кишечнику более стойко переносить нагрузку внешних факторов.
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Микрофлора человека - сложная саморегулирующаяся система, способная восстанавливаться при грамотной коррекции. Поэтому не стоит бежать в аптеку и самостоятельно покупать первые попавшиеся про- или пребиотики.
Необходимо обратиться к гастроэнтерологу с результатами ваших анализов, и он назначит именно те препараты, в которых нуждается ваш кишечник. А самолечение, уж точно, не принесет пользы.
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