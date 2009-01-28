Как правильно принимать гомеопатические препараты?

В тех случаях, когда с болезнью невозможно справиться традиционными методами, на помощь нередко приходит гомеопатия. В чем суть гомеопатических методов и как правильно их использовать?

Основатель учения о гомеопатии — немецкий врач Самуил Ганеман. Еще Гиппократ и Парацельс пытались лечить "подобное подобным" — они полагали, что вещество, вызывающее симптомы болезни у здорового человека, способно излечивать те же симптомы у больного.

Гомеопаты лечат не болезнь, а пациента, подбирая для каждого индивидуальные средства, которые помогут задействовать внутренние резервы организма. Обычные лекарства — жаропонижающие, антибиотики, спазмолитики — просто подавляют неприятные ощущения, загоняют их внутрь. Результатом может быть развитие хронических заболеваний.

Гомеопатические препараты представляют собой микроскопические дозы веществ, обычно растительного происхождения, которые в больших дозах вызывают тот самый недуг, что терзает больного.

Возможно, когда вы начнете принимать гомеопатию, признаки болезни сначала усилятся. Может подняться температура, возникнуть кашель, появиться сыпь на коже. Это означает, что идет естественный процесс выведения из организма токсинов. При правильном лечении все симптомы сойдут на нет. Кстати, гомеопатические лекарства совершенно безвредны (при условии, что вы не превышаете доз, предписанных врачом) и показаны даже беременным и аллергикам.

Гомеопатические препараты можно приобрести и в аптеке, но по-настоящему эффективным такое лечение может оказаться только если его назначит врач. Классические гомеопаты имеют высшее медицинское образование, а также свидетельство о том, что прошли курс специального обучения гомеопатии. Если вы собираетесь на прием к специалисту, поинтересуйтесь его квалификацией. Лучшей рекомендацией будут положительные отзывы от пациентов.

"Настоящий" гомеопат во время первичного приема обязательно задаст вам кучу вопросов. Он может спросить:

часто ли вы мерзнете,

как переносите различную погоду,

не терзают ли вас какие-нибудь страхи,

какую пищу вы любите больше всего и какую не переносите,

в каком положении вы спите…

Страхи

Он непременно будет расспрашивать о вашем детстве и психоэмоциональных проблемах, которые вы тогда испытывали. Гомеопатия учит, что все в человеке взаимосвязано, поэтому, чтобы лечение дало эффект, специалисту надо знать, что вы за личность.

Как правило, врачи-гомеопаты обязательно дают пациентам свои координаты, чтобы те могли в любое время проконсультироваться у них по телефону. Это важная часть лечебного процесса. Получив рекомендации врача, вам придется соблюдать некоторые правила.

Выписанные вам лекарства следует хранить в темноте, при комнатной температуре и вдали от источников любых излучений: телевизора, микроволновой печи, холодильника, мобильного телефона. Нельзя держать рядом вещества с сильным запахом. Принимая гомеопатические средства, воздержитесь от регулярного приема других, традиционных лекарств. Избегайте также потребления кофе и алкоголя. А вот чай и напитки без кофеина вам не повредят.

Гомеопатические средства

Если вы увлекаетесь ароматерапией, процедуры следует проводить с интервалом не менее 2-3 ч до или после приема гомеопатического препарата. Воздержитесь также от пряностей и специй. Нежелательно совмещать гомеопатическое лечение и с физиотерапией. Необходимо строго следовать предписаниям вашего врача, а также вести дневник своих ощущений и наблюдений за процессами, происходящими внутри вашего организма.

Но самое главное — гомеопатию ни в коем случае нельзя принимать бесконтрольно, например, самостоятельно увеличивать или уменьшать дозы, число приемов и т. д. Если вы все сделаете правильно, болезнь отступит.

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