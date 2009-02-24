Среди причин возникновения целлюлита медики называют:
Все это ведет к изменениям естественной жировой ткани, образованию так называемого "нутряного сала". Кожа начинает выглядеть дряблой.
С точки зрения здоровья целлюлит сам по себе, как правило, не беспокоит женщин, хотя иногда он может сопутствовать более серьезным нарушениям в организме.
Гораздо сильнее тревожит эстетический эффект: кому приятно любоваться буграми на коже!
Традиционные способы избавления от этой проблемы хорошо известны:
А как быть, если вам некогда ходить по косметическим салонам и тренажерным залам, или для вас это слишком дорогое удовольствие?
Вот тут и следует вспомнить о не столь, может быть, популярном, но зато действенном методе — использовании ароматических масел!
Их покупка в любом случае обойдется дешевле, чем посещение косметолога, а провести процедуру вы сможете прямо дома.
1. Масла на кожный покров в естественном виде не наносятся. Эмульсии необходимо заранее смешать с базовыми: жожоба, кокосовым, персиковым, оливковым либо абрикосовым. Оптимальная пропорция растительного масла с эфирным является 30 г к 15 каплям.
2. Соединяются масла в таре, сделанной из стекла. Изначально требуется добавить то антицеллюлитное масло, объем которого в средстве будет наименьшим.
3. Масса с эфирами готовится непосредственно перед процедурой. Продолжительное хранение смеси приводит к утрате ей положительных качеств.
4. Не смешиваются больше 5 различных масел в составе.
5. Необходимо обратить внимание на совместимость аромамасел.
На данный момент известно большое количество эфирных эмульсий, помогающих избавиться от "апельсиновой корки" и похудеть, однако не каждое действительно эффективно.
На 3 столовых ложки основы возьмите эфирные масла в следующих пропорциях:
|Эффект
|Пропорция
|"Охлаждающие"
|8 капель вербены, 20 — можжевельника, 20 — мяты, 15 — сандала, 20 — эвкалипта.
|"Согревающие"
|20 капель апельсина, 15 — гвоздики, 8 — корицы, 10 — мускатного ореха, 15 — розмарина, 20 — фенхеля.
Принцип заключается в том, что вы поочередно (с интервалом в 5 мин.) наносите на проблемные зоны эфирные масла с согревающим и охлаждающим эффектом.
Это способствует стимуляции:
Разумеется, чтобы привести проблемные места в порядок, потребуется не один, а, по крайней мере, десяток сеансов. Но поверьте, гладкая красивая кожа того стоит!
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