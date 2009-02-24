Ароматерапия против целлюлита

Зимой проблема целлюлита для женщин становится более актуальной. Мы меньше двигаемся, потребляем больше тяжелой пищи, и как следствие, пресловутая "апельсиновая корка" на животе, ягодицах и бедрах становится заметной невооруженным глазом.

Причины возникновения целлюлита

Среди причин возникновения целлюлита медики называют:

Масляное обертывание против целлюлита.

авитаминоз;

застойные явления в лимфатической, кровеносной и выделительной системах организма;

женский гормональный дисбаланс.

Все это ведет к изменениям естественной жировой ткани, образованию так называемого "нутряного сала". Кожа начинает выглядеть дряблой.

С точки зрения здоровья целлюлит сам по себе, как правило, не беспокоит женщин, хотя иногда он может сопутствовать более серьезным нарушениям в организме.

Гораздо сильнее тревожит эстетический эффект: кому приятно любоваться буграми на коже!

Традиционные способы избавления от этой проблемы хорошо известны:

массаж

растирания

обертывания

водные процедуры

применение специальных косметических средств и упражнений

А как быть, если вам некогда ходить по косметическим салонам и тренажерным залам, или для вас это слишком дорогое удовольствие?

Вот тут и следует вспомнить о не столь, может быть, популярном, но зато действенном методе — использовании ароматических масел!

Эффективные эфирные масла от целлюлита

Их покупка в любом случае обойдется дешевле, чем посещение косметолога, а провести процедуру вы сможете прямо дома.

8 эфирных масел и смесей от целлюлита и для похудения

Фенхель Герань Грейпфрут Можжевельник Лимонник Кедр Розмарин Сельдерей

Ключевые правила использования составов с эфирными маслами

1. Масла на кожный покров в естественном виде не наносятся. Эмульсии необходимо заранее смешать с базовыми: жожоба, кокосовым, персиковым, оливковым либо абрикосовым. Оптимальная пропорция растительного масла с эфирным является 30 г к 15 каплям.

2. Соединяются масла в таре, сделанной из стекла. Изначально требуется добавить то антицеллюлитное масло, объем которого в средстве будет наименьшим.

3. Масса с эфирами готовится непосредственно перед процедурой. Продолжительное хранение смеси приводит к утрате ей положительных качеств.

4. Не смешиваются больше 5 различных масел в составе.

5. Необходимо обратить внимание на совместимость аромамасел.

На данный момент известно большое количество эфирных эмульсий, помогающих избавиться от "апельсиновой корки" и похудеть, однако не каждое действительно эффективно.

Рецепты с эфирными маслами

На 3 столовых ложки основы возьмите эфирные масла в следующих пропорциях:

Эффект Пропорция "Охлаждающие" 8 капель вербены, 20 — можжевельника, 20 — мяты, 15 — сандала, 20 — эвкалипта. "Согревающие" 20 капель апельсина, 15 — гвоздики, 8 — корицы, 10 — мускатного ореха, 15 — розмарина, 20 — фенхеля.

Принцип заключается в том, что вы поочередно (с интервалом в 5 мин.) наносите на проблемные зоны эфирные масла с согревающим и охлаждающим эффектом.

Это способствует стимуляции:

кровотока

лимфодренажу тканей

препятствует образованию отеков.

Разумеется, чтобы привести проблемные места в порядок, потребуется не один, а, по крайней мере, десяток сеансов. Но поверьте, гладкая красивая кожа того стоит!

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