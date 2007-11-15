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Автор Андрей Беляков

Косолапых мальчиков больше, но девочки заметнее

Здоровье » Здоровье и профилактика

Мы привыкли называть человека косолапым, если он при ходьбе ставит стопы носками внутрь. В Средневековье считалось, что косолапые люди связаны с дьяволом, за что их, бывало, лишали жизни. На самом деле, по частоте врожденная косолапость стоит на одном из первых мест среди ортопедических нарушений. Подробности об этом недуге Pravda.Ru рассказал врач-ортопед, кандидат медицинских наук Борис Гусев.

Косолапых мальчиков больше, но девочки заметнее

"Если судить по дошедшим до нас фрескам и иконам, то даже некоторые святые были косолапыми. На витражах ливийских храмов часто встречаются изображения косолапых людей. По останкам мумии установили, что одна из египетских цариц тоже страдала этой болезнь. Так что косолапость — очень древнее заболевание.

У южных народов (арабские страны, Средняя Азия) косолапость встречается чаще, чем, например, у европейцев. И везде косолапых мальчиков больше, чем девочек. Дело в том, что болезнь может передаваться по наследству, в основном, по мужской линии.

— Косолапость — это, когда носки стоп смотрят друг на друга?

— Это самая легкая форма. Косолапость — это порок развития нижних конечностей, который возникает в результате отклонения от двух плоскостей — горизонтальной и фронтальной. Кроме того, она не приходит одна. Нередко спутниками косолапости становятся

  • сколиоз,
  • косорукость
  • и даже умственная отсталость.

— Эта болезнь всегда врожденная или бывает приобретенной?

— В подавляющем большинстве случаев — это врожденное заболевание. С ним появляется на свет один младенец из тысячи. Причина в неправильном развитии всех тканей стопы из-за генетических нарушений. Но бывает, что человек приобретает косолапость в течение жизни. Обычно, это происходит из-за травмы стопы, других пороков развития конечностей, заболеваний нервной системы.

— Как лечат косолапость?

— Гуманные способы лечения косолапости предложил еще Гиппократ, который посвятил целый том этой болезни. В основе своей эти методы остались незыблемыми и по сей день. Младенцев лечат руками, массажем. Взрослых — с помощью гипсовых повязок.

Конечно, лучше всего начинать исправлять врожденную косолапость сразу после рождения ребенка. С рождения до 6 месяцев применяют консервативное лечение, с 3 до 7 лет — хирургическое, до 13-15 лет — комбинированное. При лечении учитываются степень проявления косолапости, подвижность суставов, состояние тканей и т. д.

В большинстве случаев операции проходят удачно. Улучшается форма стопы и при помощи гимнастики, электростимулирования, ортопедических аппаратов ее функциональность. Хотя бывают и неудачи: не растет нога, укорачивается голень, возможно грубое истончение конечности.

Успех лечения при комплексной терапии колеблется от 65 до 90% в зависимости от степени выраженности косолапости и возраста. Но качество походки, осанки, способность передвигаться на большие расстояния останется все равно гораздо ниже, чем у тех людей, которые косолапостью никогда не страдали.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Здоровье. Врожденная косолапость. Устранение дефекта.(02.04.2017)
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Сергей Савченко, Антон Симонов, Юрий Пилипчук
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