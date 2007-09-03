Как облегчить кашель при хроническом бронхите

Иногда единственным симптомом хронического бронхита может быть кашель. Со временем он становится приступообразным, "лающим" и переходит в постоянный, не давая покоя больному ни днем, ни ночью. Мокроты выделяется мало. Присоединение бронхоспазмов, одышки — это уже заявка на бронхиальную астму.

Фитотерапия важна при лечении заболеваний лёгких

Естественно, с учетом аллергического статуса больного.

При обострении больные жалуются на слабость, повышение температуры тела, потливость, снижение трудоспособности. Мокрота становится зеленого или желтого цвета, количество ее заметно возрастает.

Лучшими отхаркивающими свойствами обладают:

мать-и-мачеха,

подорожник,

багульник,

солодка,

фиалка трехцветная,

почки сосны,

березы.

Не стоит увлекаться многокомпонентными сборами, учитывая при этом совместимость трав и их ядовитость.

Так, багульник ядовит в больших дозах, это же относится и к зверобою. Они несовместимы с девясилом, пижмой, эвкалиптом.

Рациональные сборы:

Подорожник, мать-и-мачеха, крапива, взятые по 5 частей, багульник — 2 части. Сосновые почки, мята, подорожник по 3 части, фиалка трехцветная 2 части, шиповник 5 частей. Семена аниса, эфедра по 2 части, почки сосны, семена укропа 3 части, мелиссы 3 части. Березовые почки, корень девясила по 1 ч., подорожник, корень солодки 2 ч., душицы 4 части.

Настои

Готовятся на водяной бане классическим способом или завариваются в термосе и принимаются по полстакана 3-4 раза в день. Детям даются настои в соответствии с возрастом. Для лучшей эвакуации мокроты, после приема настоя следует проводить позиционный дренаж. Лежа на кровати следует свесить туловище и произвольно, но без излишнего напряжения, кашлять.

Дыхание при этом должно быть глубоким, но не частым. Улучшит состояние массаж, или легкие поколачивания краями ладоней по спине. Неплохим отхаркивающим свойством обладает анис с медом.

Две столовые ложки семян заливают стаканом кипятка и на медленном огне, держат 15-20 минут. Охлаждают, процеживают, добавляют 4-6 ложек меда и употребляют по полстакана 2-3 раза в день до еды.

Средство против кашля

Эффективен для разжижения мокроты настой из 5-6 средних луковиц и головки чеснока, сваренных в литре молока, который пьют охлажденным по четверти стакана 5-6 раз в день после еды.

Коктейль из настоя березовых почек, мать-и-мачехи, подорожника, шиповника, приготовленные на курином белке, а в случае его непереносимости, на рисовом отваре, и, взбитый миксером, охотно едят при легочных заболеваниях, как дети, так и взрослые.

Ингаляции

В домашних условиях можно делать ингаляции с перечисленными сборами трав или настойками эвкалипта, мяты, календулы, готового сока подорожника, разбавив их водой в соотношении 1:3. Ингаляции помогают санировать миндалины и хронические ларингиты, фарингиты, гаймориты.

"Лепёшки" из мёда и кашицы из тёртого хрена

Способствуют очищению бронхов "лепешки" из меда и кашицы из тертого хрена. Смешать один килограмм ржаной муки со стаканом меда и тремя ложками тертого хрена. "Лепешку" разделить на две половины и наложить на спину ниже лопаток на один — полтора часа, накрыв шерстяным одеялом.

Облегчит дыхание и кашель

Эфирное масло эвкалипта, лаванды, лимона, мяты, мелиссы, сосны, бергамота. Две-три капли одного из них нанести на носовой платок и вдыхать в течение пяти минут. Для усмирения ночного кашля размешайте в половине стакана теплой воды 5-8 капель приятного для вас масла, влейте в пульверизатор, распылите и закройте дверь в спальне. Аромакурительница тоже подойдет для этой цели.

Эфирные масла

Усиливает иммунитет

Смесь из 100 г почек сосны или весенних зеленых ее отростков, 150 г сока алоэ и шиповника, 50 г настойки женьшеня, 30 г растворенного в воде мумие и 300 г меда. После недельной выдержки в темном месте состав принимается по столовой ложке утром и в обед до еды всю зиму и весну.

При проведении фитотерапии может усилиться кашель и увеличиться количество мокроты, этого не надо бояться. Если мокрота становится светлее, менее вязкой и хорошо откашливается — это говорит о правильно подобранном лечении.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.