EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Оксана Аникина

Как облегчить кашель при хроническом бронхите

Здоровье » Здоровье и профилактика

Иногда единственным симптомом хронического бронхита может быть кашель. Со временем он становится приступообразным, "лающим" и переходит в постоянный, не давая покоя больному ни днем, ни ночью. Мокроты выделяется мало. Присоединение бронхоспазмов, одышки — это уже заявка на бронхиальную астму.

Как облегчить кашель при хроническом бронхите

Фитотерапия важна при лечении заболеваний лёгких

Естественно, с учетом аллергического статуса больного.

При обострении больные жалуются на слабость, повышение температуры тела, потливость, снижение трудоспособности. Мокрота становится зеленого или желтого цвета, количество ее заметно возрастает.

Лучшими отхаркивающими свойствами обладают:

  • мать-и-мачеха,
  • подорожник,
  • багульник,
  • солодка,
  • фиалка трехцветная,
  • почки сосны,
  • березы.

Не стоит увлекаться многокомпонентными сборами, учитывая при этом совместимость трав и их ядовитость.

Так, багульник ядовит в больших дозах, это же относится и к зверобою. Они несовместимы с девясилом, пижмой, эвкалиптом.

Рациональные сборы:

  1. Подорожник, мать-и-мачеха, крапива, взятые по 5 частей, багульник — 2 части.
  2. Сосновые почки, мята, подорожник по 3 части, фиалка трехцветная 2 части, шиповник 5 частей.
  3. Семена аниса, эфедра по 2 части, почки сосны, семена укропа 3 части, мелиссы 3 части.

  4. Березовые почки, корень девясила по 1 ч., подорожник, корень солодки 2 ч., душицы 4 части.

Настои

Готовятся на водяной бане классическим способом или завариваются в термосе и принимаются по полстакана 3-4 раза в день. Детям даются настои в соответствии с возрастом. Для лучшей эвакуации мокроты, после приема настоя следует проводить позиционный дренаж. Лежа на кровати следует свесить туловище и произвольно, но без излишнего напряжения, кашлять.

Дыхание при этом должно быть глубоким, но не частым. Улучшит состояние массаж, или легкие поколачивания краями ладоней по спине. Неплохим отхаркивающим свойством обладает анис с медом.

Две столовые ложки семян заливают стаканом кипятка и на медленном огне, держат 15-20 минут. Охлаждают, процеживают, добавляют 4-6 ложек меда и употребляют по полстакана 2-3 раза в день до еды.

Средство против кашля
Средство против кашля

Эффективен для разжижения мокроты настой из 5-6 средних луковиц и головки чеснока, сваренных в литре молока, который пьют охлажденным по четверти стакана 5-6 раз в день после еды.

Коктейль из настоя березовых почек, мать-и-мачехи, подорожника, шиповника, приготовленные на курином белке, а в случае его непереносимости, на рисовом отваре, и, взбитый миксером, охотно едят при легочных заболеваниях, как дети, так и взрослые.

Ингаляции

В домашних условиях можно делать ингаляции с перечисленными сборами трав или настойками эвкалипта, мяты, календулы, готового сока подорожника, разбавив их водой в соотношении 1:3. Ингаляции помогают санировать миндалины и хронические ларингиты, фарингиты, гаймориты.

"Лепёшки" из мёда и кашицы из тёртого хрена

Способствуют очищению бронхов "лепешки" из меда и кашицы из тертого хрена. Смешать один килограмм ржаной муки со стаканом меда и тремя ложками тертого хрена. "Лепешку" разделить на две половины и наложить на спину ниже лопаток на один — полтора часа, накрыв шерстяным одеялом.

Облегчит дыхание и кашель

Эфирное масло эвкалипта, лаванды, лимона, мяты, мелиссы, сосны, бергамота. Две-три капли одного из них нанести на носовой платок и вдыхать в течение пяти минут. Для усмирения ночного кашля размешайте в половине стакана теплой воды 5-8 капель приятного для вас масла, влейте в пульверизатор, распылите и закройте дверь в спальне. Аромакурительница тоже подойдет для этой цели.

Эфирные масла
Эфирные масла

Усиливает иммунитет

Смесь из 100 г почек сосны или весенних зеленых ее отростков, 150 г сока алоэ и шиповника, 50 г настойки женьшеня, 30 г растворенного в воде мумие и 300 г меда. После недельной выдержки в темном месте состав принимается по столовой ложке утром и в обед до еды всю зиму и весну.

При проведении фитотерапии может усилиться кашель и увеличиться количество мокроты, этого не надо бояться. Если мокрота становится светлее, менее вязкой и хорошо откашливается — это говорит о правильно подобранном лечении.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

КАК ВЫЛЕЧИТЬ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ КАШЕЛЬ 😷 ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО от КАШЛЯ!
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Светлана Тертичная, Дмитрий Лебедь, Ираида Беляева
Темы
Новости
Врач рассказала о влиянии постковида на когнитивное здоровье детей
В Москве задержали врио президента СССР
В Госдуме санкции Зеленского назвали абсолютно бессмысленными
Самолёт Будапешт — Москва внепланово приземлился в Киеве
На Украине писательницу и экс-депутата обвинили в разжигании национальной розни
Российские вузы могут продлить дистанционное обучение после нерабочих дней
В России скончался старейший ветеран ВОВ
Мясников рассказал о возможных рисках после прививки от COVID-19
Заммэра Владимир Ефимов: За 11 лет в Москве открылось 1150 промпредприятий
Врач рассказала об опасном признаке постковидного синдрома
Последние материалы
Заммэра Владимир Ефимов: За 11 лет в Москве открылось 1150 промпредприятий
Врач рассказала об опасном признаке постковидного синдрома
Мясников рассказал о противопоказаниях для вакцинации от COVID-19
Как облегчить кашель при хроническом бронхите
После разрешения конфликта с "Газпромом" в Кишинёве подключили дома к отоплению
В Центре им. Гамалеи рассказали, почему нежелательно продление нерабочих дней
Россиян просят не участвовать в несогласованных акциях 4-7 ноября
Сенатор РФ от Крыма: санкции Зеленского похожи на укус комара медведю
Ветлицкая борется с неизлечимой болезнью "члена своей семьи"
В Ульяновской области не исключили продления нерабочих дней
Популярное
Шоу-бизнес
Пугачёва забрала ребёнка у неблагополучного родственника

Родного брата Аллы Пугачёвой Евгения уже нет в живых. Сын брата Влад доставил семье Примадонны много горя. Народная артистка СССР забрала у него мальчика и позаботилась о его будущем.

Пугачёва забрала ребёнка у неблагополучного родственника
Гинцбург рассказал, что будет с трижды привитыми "Спутником V"
Здоровье
Гинцбург рассказал, что будет с трижды привитыми "Спутником V"
Здоровье
Военный эксперт раскрыл истинные цели США при создании COVID-19
США и Канада. Новости и аналитика
Может ли Россия законно вернуть Аляску: шансы есть!
Дмитрий Соколов Где в Карелии жило племя великанов Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Такой капитализм нам не нужен. Как и такая демократия Усам Оздемиров Василий Амирджанов Стереотипный образ Кириллова оказался намного шире Василий Амирджанов
Шоу-бизнес
Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"
Здоровье
Европейские учёные советуют "разрешить COVID-19 циркулировать среди населения"
"Можно отправиться на кладбище": врач назвал запретные лекарства при COVID-19
Здоровье
"Можно отправиться на кладбище": врач назвал запретные лекарства при COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников