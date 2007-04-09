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Автор Оксана Аникина

Пьяная акушерка уронила новорождённого на пол. Всё на глазах у матери

Здоровье » Здравоохранение

Схватив с пеленального столика новорожденного ребенка, пьяная акушерка не смогла удержать его и уронила на пол. Все произошло на глазах испуганной матери. Младенца тут же перевели в реанимацию, а акушерку в медвытрезвитель.

патологии новорожденного
 

В семье Арбузовых появление ребёнка ждали с нетерпением, акушерка довела его до реанимации

Роды прошли благополучно, счастью матери не было предела, когда она услышала первый крик своей малышки. Но уже через два часа Елена испытала настоящий шок, когда увидела на полу надрывающуюся от плача дочь.

Все произошло на ее глазах в считанные секунды. Акушерка, которая заступила на смену в нетрезвом виде, взяла младенца с пеленального столика и не удержала малышку. Елена в панике стала звать на помощь врачей. При первой же возможности дозвонилась до мужа. Он вызвал в больницу наряд милиции.

В этот же вечер акушерка попала в медвытрезвитель, а Владлена — в реанимацию. Елене медики сообщили, что новорожденной не хватает кислорода. Стены харьковской больницы младенец покинул с массой заболеваний. Кроху выписали с неутешительными диагнозами:

  • пневмония,
  • перинатальное поражение центральной нервной системы,
  • синдром двигательных расстройств
  • и функциональная кардиопатия.

Сейчас Владлене пошел пятый месяц. Инциденту не придавали широкой огласки. Акушерку сразу после ЧП уволили за пьянство, а никак не за трагедию с малышкой. Кроме того, местный инспектор по делам несовершеннолетних, проведя проверку, не подтвердил факт падения ребенка и отказал родителям в возбуждении уголовного дела.

Семья Владлены не смирилась

Отец девочки проконсультировался с юристами и подал жалобу в прокуратуру, которая проведет свою инспекцию и определит кто прав, кто виноват. Правда, даже если вина акушерки будет доказана, это не вернет здоровья Владлены, которое у нее отняли спустя два часа после рождения.

Этот вопиющий случай далеко не первый. Также в прошлом году в Харькове из-за халатности врачей пострадала роженица, а ребенок получил множественные увечья: поражение центральной нервной системы, родовую травму верхнего отдела позвоночника, отек мозга, проблемы с легкими и печенью.

Как утверждает молодой отец, когда перед родами УЗИ показало, что плод обвит пуповиной, семейная пара просила медиков сделать кесарево сечение. Однако врачи этого не сделали, что и привело к серьезным последствиям.

Серия детских смертей 

В течение 13 дней с конца декабря 2003 года по середину января 2004 года в роддоме Краснотурьинска скончались шестеро младенцев. После проведенных анализов выяснилось, что причиной смерти новорожденных стала внутрибольничная инфекция. За свою халатность главврач роддома получил два года тюрьмы, остальные обвиняемые медики — условные сроки.

Новорожденный. Инкубатор
 

И совсем недавний инцидент в Красноярске, когда из-за врачебной ошибки пострадала новорожденная девочка Соня. Ее доставили в поликлинику с банальным коклюшем. Однако медики неправильно поставили младенцу капельницу, образовался тромб и Маленькую ручку пришлось ампутировать. Эта история вызвала широкий общественный резонанс.

Согласно социологическим опросам, примерно две трети россиян не доверяют официальной медицине. Одна из причин такого отношения заключается в том, что наша страна — одна из немногих в мире, где не ведется статистики врачебных ошибок, и ни один государственный орган всерьез не занимается таким контролем. Впрочем, даже само понятие "врачебная ошибка" не значится ни в одном законе нашей страны.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Ольга Алексеева
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