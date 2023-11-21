Существуют новые открытые опасности для здоровья, связанные с употреблением табака.
Теломеры представляют собой повторяющиеся последовательности ДНК, которые играют важную роль в биологических процессах организма. Однако с каждым циклом клеточного деления теломеры становятся короче. Когда они становятся слишком короткими, клетка больше не может делиться и в конечном итоге подвергается программированной клеточной смерти или апоптозу. Этот процесс играет ключевую роль в контроле возраста и предотвращении неограниченного размножения клеток, что может привести к раку.
Научное исследование показывает, что статус курения и количество выкуренных сигарет могут привести к укорачиванию теломер в лейкоцитах. Этот показатель является индикатором процессов самовосстановления, регенерации и старения тканей.
Предыдущие исследования указывали на влияние курения на длину теломер в белых кровяных клетках, однако количественные измерения этого влияния не проводились.
В последнем исследовании ученые определили, являлись ли участники курильщиками, бывшими курильщиками или некурящими, а также изучили уровень зависимости от курения и количество выкуренных сигарет. С использованием крови была измерена длина теломер у участников.
Менделевская рандомизация, использующая изменения в унаследованных генах, была использована для понимания, как изменяемые окружающие факторы могут влиять на состояние здоровья.
"Мы обнаружили статистически значимую связь между текущим статусом курения и укорачиванием теломер в лейкоцитах. У бывших курильщиков и тех, кто никогда не курил, такого укорачивания не наблюдалось. У людей, прежде куривших, отмечалась тенденция к укорачиванию теломер, но это не было статистически значимым. Также выявлена значительная короткость теломер у людей, которые курили больше сигарет", — отметили гонконгские исследователи.
Исследователи заключили, что курение может вызывать укорачивание теломер в лейкоцитах, и этот эффект укорачивания усиливается с увеличением количества выкуренных сигарет. надеются, что эти результаты стимулируют увеличение поддержки и доступности методов лечения для тех, кто решает избавиться от этой вредной привычки.
Врачи подчеркивают важность внедрения поддержки отказа от курения и лечения в повседневную клиническую практику, поскольку отказ от курения приносит заметные выгоды для здоровья.
Ранее мы писали, что старение ускоряют и определённого вида шоколадные конфеты.
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