Курение ухудшает кровь и тем самым ускоряет старение: итоги исследования в Гонконге

2:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существуют новые открытые опасности для здоровья, связанные с употреблением табака.

Фото: openverse.org by lindsay-fox is licensed under CC BY 2.0.

Теломеры представляют собой повторяющиеся последовательности ДНК, которые играют важную роль в биологических процессах организма. Однако с каждым циклом клеточного деления теломеры становятся короче. Когда они становятся слишком короткими, клетка больше не может делиться и в конечном итоге подвергается программированной клеточной смерти или апоптозу. Этот процесс играет ключевую роль в контроле возраста и предотвращении неограниченного размножения клеток, что может привести к раку.

Научное исследование показывает, что статус курения и количество выкуренных сигарет могут привести к укорачиванию теломер в лейкоцитах. Этот показатель является индикатором процессов самовосстановления, регенерации и старения тканей.

Предыдущие исследования указывали на влияние курения на длину теломер в белых кровяных клетках, однако количественные измерения этого влияния не проводились.

В последнем исследовании ученые определили, являлись ли участники курильщиками, бывшими курильщиками или некурящими, а также изучили уровень зависимости от курения и количество выкуренных сигарет. С использованием крови была измерена длина теломер у участников.

Менделевская рандомизация, использующая изменения в унаследованных генах, была использована для понимания, как изменяемые окружающие факторы могут влиять на состояние здоровья.

"Мы обнаружили статистически значимую связь между текущим статусом курения и укорачиванием теломер в лейкоцитах. У бывших курильщиков и тех, кто никогда не курил, такого укорачивания не наблюдалось. У людей, прежде куривших, отмечалась тенденция к укорачиванию теломер, но это не было статистически значимым. Также выявлена значительная короткость теломер у людей, которые курили больше сигарет", — отметили гонконгские исследователи.

Исследователи заключили, что курение может вызывать укорачивание теломер в лейкоцитах, и этот эффект укорачивания усиливается с увеличением количества выкуренных сигарет. надеются, что эти результаты стимулируют увеличение поддержки и доступности методов лечения для тех, кто решает избавиться от этой вредной привычки.

Врачи подчеркивают важность внедрения поддержки отказа от курения и лечения в повседневную клиническую практику, поскольку отказ от курения приносит заметные выгоды для здоровья.

Ранее мы писали, что старение ускоряют и определённого вида шоколадные конфеты.

Что происходит, когда бросаешь курить?

Автор Теймур Зейналпур Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина Редактор Кирилл Янчицкий Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру. Специалист Барсегян Севак Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии. Специалист Сторожев Константин Челюстно-лицевой хирург, имплантолог Специалист Лушанин Михаил Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации

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