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Илья Панфёров

Ученые США провели исследование кокосовой воды: Здоровье в каждой капле

3:01
Здоровье

Кокосовая вода, содержащаяся внутри кокосовых орехов, давно привлекает внимание своими потенциальными преимуществами для здоровья.

Ученые США провели исследование кокосовой воды: Здоровье в каждой капле
Фото: "Coconut (halved)" by SingChan is licensed under CC BY 2.0.

Врачи из Майо Клиники в США провели исследование и выделили восемь ключевых преимуществ этой природной жидкости.

Кокосовая вода vs Кокосовое молоко

Первое, что следует уточнить — разница между кокосовой водой и кокосовым молоком. Кокосовая вода представляет собой прозрачную жидкость, находящуюся внутри зрелых кокосовых орехов.

В свою очередь, кокосовое молоко — это смесь кокосовой воды и тертого кокоса. Основное преимущество кокосовой воды — её низкое содержание жира и калорий, что делает её отличным выбором для поддержания здорового образа жизни.

Преимущества кокосовой воды

 Специалисты выделяют несколько ключевых преимуществ кокосовой воды:

  • Низкое количество сахара и калорий:

Этот напиток является отличной альтернативой сахаросодержащим напиткам, так как содержит минимум сахара и калорий.

  • Регулирование уровня сахара в крови:

Кокосовая вода помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с сахарным диабетом.

  • Богатство электролитов:

Этот напиток является естественным источником электролитов, включая калий, который поддерживает работу сердца и мышц.

  • Витамины и минералы:

Кокосовая вода содержит важные питательные вещества, включая витамин С, витамин В1, марганец и фосфор, необходимые для здоровья.

  • Поддержание здоровья костей:

Благодаря высокому содержанию кальция, кокосовая вода способствует укреплению костей.

  • Отсутствие жира и холестерина:

Этот напиток не содержит жира и холестерина, делая его отличным выбором для тех, кто следит за своим сердечно-сосудистым здоровьем.

  • Антиоксидантные свойства:

Кокосовая вода содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с вредными свободными радикалами в организме.

  • Профилактика образования камней в почках:

Регулярное употребление кокосовой воды может помочь предотвратить образование камней в почках.

Рекомендации по употреблению

Эксперты рекомендуют употреблять кокосовую воду умеренно — не более 1-2 чашек в день. Это позволит получить все полезные вещества, не переусердствуя.

Ограничения и предостережения

Следует помнить, что даже такой полезный напиток, как кокосовая вода, имеет свои ограничения:

  • Осторожность при гипертонии:

Кокосовая вода может снижать артериальное давление, поэтому людям с низким давлением следует употреблять её с осторожностью.

  • Подготовка к операции:

Из-за способности кокосовой воды повлиять на артериальное давление, её следует исключить из рациона как минимум за 14 дней до операции.

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Кокосовая вода - Польза и Вред. Полезные свойства кокосовой воды. Чем полезна?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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