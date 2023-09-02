Ученые США провели исследование кокосовой воды: Здоровье в каждой капле

3:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кокосовая вода, содержащаяся внутри кокосовых орехов, давно привлекает внимание своими потенциальными преимуществами для здоровья.

Фото: "Coconut (halved)" by SingChan is licensed under CC BY 2.0.

Врачи из Майо Клиники в США провели исследование и выделили восемь ключевых преимуществ этой природной жидкости.

Кокосовая вода vs Кокосовое молоко

Первое, что следует уточнить — разница между кокосовой водой и кокосовым молоком. Кокосовая вода представляет собой прозрачную жидкость, находящуюся внутри зрелых кокосовых орехов.

В свою очередь, кокосовое молоко — это смесь кокосовой воды и тертого кокоса. Основное преимущество кокосовой воды — её низкое содержание жира и калорий, что делает её отличным выбором для поддержания здорового образа жизни.

Преимущества кокосовой воды

Специалисты выделяют несколько ключевых преимуществ кокосовой воды:

Низкое количество сахара и калорий:

Этот напиток является отличной альтернативой сахаросодержащим напиткам, так как содержит минимум сахара и калорий.

Регулирование уровня сахара в крови:

Кокосовая вода помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с сахарным диабетом.

Богатство электролитов:

Этот напиток является естественным источником электролитов, включая калий, который поддерживает работу сердца и мышц.

Витамины и минералы:

Кокосовая вода содержит важные питательные вещества, включая витамин С, витамин В1, марганец и фосфор, необходимые для здоровья.

Поддержание здоровья костей:

Благодаря высокому содержанию кальция, кокосовая вода способствует укреплению костей.

Отсутствие жира и холестерина:

Этот напиток не содержит жира и холестерина, делая его отличным выбором для тех, кто следит за своим сердечно-сосудистым здоровьем.

Антиоксидантные свойства:

Кокосовая вода содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с вредными свободными радикалами в организме.

Профилактика образования камней в почках:

Регулярное употребление кокосовой воды может помочь предотвратить образование камней в почках.

Рекомендации по употреблению

Эксперты рекомендуют употреблять кокосовую воду умеренно — не более 1-2 чашек в день. Это позволит получить все полезные вещества, не переусердствуя.

Ограничения и предостережения

Следует помнить, что даже такой полезный напиток, как кокосовая вода, имеет свои ограничения:

Осторожность при гипертонии:

Кокосовая вода может снижать артериальное давление, поэтому людям с низким давлением следует употреблять её с осторожностью.

Подготовка к операции:

Из-за способности кокосовой воды повлиять на артериальное давление, её следует исключить из рациона как минимум за 14 дней до операции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Кокосовая вода - Польза и Вред. Полезные свойства кокосовой воды. Чем полезна?