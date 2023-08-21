Как справиться с жарой: Способы и типичные ошибки

2:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лето – время радости и отдыха, но оно также может стать испытанием для нашего здоровья, особенно при неправильном обращении с питанием и выборе напитков.

Фото: "Coca Cola FIFA World Cup Soccer / Football Brasil Brazil 2 liter liter Coca Cola Coke Soda Pop Sift Drink Bottles 2014 Pics by Mike Mozart of TheToyChannel and JeepersMedia on YouTube. " by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

В данной статье мы расскажем о ключевых ошибках, которые совершают многие россияне в жаркие дни, а также дадим советы по поддержанию здоровья в летнее время.

Ошибки при выборе напитков

Проблема холодных напитков

Чрезмерное увлечение холодными напитками в жару – это ошибка, которая может повлечь за собой серьезные последствия для здоровья.

Эксперты внимательно предостерегают нас от резкого снижения температуры организма, так как оно может вызвать спазм кровеносных сосудов или даже болезненное состояние горла. Этот фактор также распространяется на увлечение большими кусками мороженого. Здоровье – важнейшее, и поэтому мы должны заботиться о нем правильно.

Зачем избегать газированных напитков

Газированные напитки тоже следует оставить в стороне в жаркое время года. Не поддавайтесь соблазну утолить жажду сладкими газировками, так как это может привести к более серьезным проблемам. Они вызывают жажду, оказывают вредное воздействие на почки и даже способствуют развитию преддиабетного состояния.

Каким же образом правильно утолить жажду в жару? Врачи советуют обращаться к обычной комнатной температуре воды – она станет идеальным выбором.

Правильные шаги к здоровью в жаркое время

Контроль температурного режима

Очень важно помнить о разнице температур на улице и в помещении. Не допускайте слишком резких перепадов – разница не должна превышать десяти градусов.

Это также касается использования кондиционера. Не переусердствуйте с его использованием, так как резкий переход от жары к холоду может вызвать спазмы кровеносных сосудов и другие неприятные ощущения.

Прохладный душ: как использовать правильно

Прохладный душ – это отличный способ охладиться в жару, но помните о мере. Не стоит злоупотреблять слишком холодной водой, так как это может негативно сказаться на вашем организме. Правило о разнице температур действует и здесь.

Правила безопасности в жару

Для того чтобы сохранить свое здоровье в жаркие дни, следуйте нескольким простым правилам:

Избегайте интенсивной физической активности во время пиковой жары. Это особенно важно в период дневных часов. Прогулки на свежем воздухе лучше перенести на более прохладное время.

Следите за питанием. Откажитесь от тяжелой, жирной, жареной и соленой пищи. Она может оказать дополнительную нагрузку на ваш желудок и почки.

Помните, что алкоголь и жара – несовместимы вещи. Алкоголь обезвоживает организм, что может усугубить состояние в жару.

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