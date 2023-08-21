Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Панфёров

Глаз умершего реагирует на свет еще 5 часов: ученые США

3:06
Здоровье

Ведущие ученые из Глазного центра Морана при Университете Юты в США добились удивительных результатов, вернув к жизни глаза умершего человека.

Глаз умершего реагирует на свет еще 5 часов: ученые США
Фото: "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

Этот прорыв стал возможным благодаря тщательным исследованиям, которые открывают новые пути в понимании нейронной активности и ее влияния на восстановление функций органов. Исследование, опубликованное в престижном журнале Nature, представляет важный шаг вперед в медицинской науке.

Нейронная активность глаз после смерти

Согласно результатам исследования, проведенного учеными из Глазного центра Морана, глаза, взятые у доноров органов через пять часов после смерти, оказались способными реагировать на свет.

Это удивительное открытие подразумевает, что электрическая активность сохраняется даже после прекращения жизнедеятельности организма. Такая активность наблюдалась ранее только у живых людей.

Разрушение мифов о необратимости смерти мозга

Авторы исследования считают, что их результаты поднимают важные вопросы о понимании смерти мозга.

Традиционно смерть мозга определяется как утрата функции мозга и его ствола, что проявляется отсутствием рефлексов и спонтанного дыхания. Однако новое исследование ставит под сомнение необратимость этого процесса.

Открываются новые горизонты исследований

Полученные учеными данные оказались не только удивительными, но и весьма перспективными для научного сообщества. Эти результаты могут быть использованы для дальнейших исследований центральной нервной системы, включая мозг и позвоночник.

Ведущий автор исследования, врач Фатима Аббас, выразила свое мнение:

"Наши исследования позволили активировать фоторецепторные клетки в макуле глаза, ответственной за центральное зрение и восприятие деталей и цветов. Даже через пять часов после смерти донора органов эти клетки продолжали реагировать на световые стимулы различной интенсивности".

Возможность восстановления нейронной активности

Одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются исследователи, является потеря активности нейронов в органах после смерти.

Однако эти последние исследования открывают перспективу возможности восстановления нейронной активности даже после прекращения жизненных функций. Научное сообщество теперь задает вопросы о том, как можно обратить вспять этот процесс и вернуть жизнь органам тех, кто ушел из жизни.

Предшествующие исследования и новые горизонты

Это исследование не первое в своем роде. В 2019 году ученым из Йельского университета удалось вернуть активность мозга мертвых свиней, запустив кровообращение в их органах всего через четыре часа после смерти. Однако они не смогли установить связь между нейронами, что отличает это открытие от достижений ученых из Глазного центра Морана.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Жизнь после смерти есть / Мнение учёных
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Темы ученые
Новости
В Севастополе в акваторию моря вышел корабль "Адмирал Макаров" с "Калибрами"
Как избавиться от навязчивого ухажёра: психолог перечислила способы
Сотрудник МЧС назвал истинные причины гибели людей в коллекторе: дело не в ливне
Спасатель Халилов: трагедии в коллекторах Москвы можно было избежать
Под Ростовом в ДТП погибли восемь человек, включая четверых детей
"Камаз" запретил применение продукции Apple в служебных целях
Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,92-0,95%
Средняя зарплата в Петербурге превысила 100 тысяч рублей
В Ставропольском крае задержали пенсионера, который купил за 20 тысяч рублей двух рабов на дачу
Стали известны подробности о супругах, тела которых нашли в одной из квартир в Асбесте
Популярное
Зеленский "готов обменять Белгород" на членство в НАТО

Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.

Владимир Зеленский заявил, что готов обменять Белгород на членство в НАТО
Мобилизация-2023: возьмем ли Киев и Одессу без нового призыва на фронт
Военные, депутаты и разведка - честно о перспективах мобилизации-2023
Школьница не заметила шприц в сиденье автомобиля, и он воткнулся в её ногу
В Асбесте нашли детей в квартире с мертвыми родителями
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
"Луна-25" не сможет доказать высадку астронавтов США
РФ провела успешную операцию, уничтожив в Чернигове украинскую элиту БПЛА
Стало ясно, зачем Путин посещал штаб СВО - ВС РФ ударили на Купянск
Стало ясно, зачем Путин посещал штаб СВО - ВС РФ ударили на Купянск
Последние материалы
Спасатель Халилов: трагедии в коллекторах Москвы можно было избежать
Под Ростовом в ДТП погибли восемь человек, включая четверых детей
Ученые назвали травы, которые помогают в жару не потеть
БРИКС вынесет свой приговор США на саммите в ЮАР
"Камаз" запретил применение продукции Apple в служебных целях
Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,92-0,95%
Средняя зарплата в Петербурге превысила 100 тысяч рублей
В Ставропольском крае задержали пенсионера, который купил за 20 тысяч рублей двух рабов на дачу
Стали известны подробности о супругах, тела которых нашли в одной из квартир в Асбесте
Telegram столкнулся с массовыми сбоями в работе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников