Глаз умершего реагирует на свет еще 5 часов: ученые США

3:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ведущие ученые из Глазного центра Морана при Университете Юты в США добились удивительных результатов, вернув к жизни глаза умершего человека.

Фото: "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

Этот прорыв стал возможным благодаря тщательным исследованиям, которые открывают новые пути в понимании нейронной активности и ее влияния на восстановление функций органов. Исследование, опубликованное в престижном журнале Nature, представляет важный шаг вперед в медицинской науке.

Нейронная активность глаз после смерти

Согласно результатам исследования, проведенного учеными из Глазного центра Морана, глаза, взятые у доноров органов через пять часов после смерти, оказались способными реагировать на свет.

Это удивительное открытие подразумевает, что электрическая активность сохраняется даже после прекращения жизнедеятельности организма. Такая активность наблюдалась ранее только у живых людей.

Разрушение мифов о необратимости смерти мозга

Авторы исследования считают, что их результаты поднимают важные вопросы о понимании смерти мозга.

Традиционно смерть мозга определяется как утрата функции мозга и его ствола, что проявляется отсутствием рефлексов и спонтанного дыхания. Однако новое исследование ставит под сомнение необратимость этого процесса.

Открываются новые горизонты исследований

Полученные учеными данные оказались не только удивительными, но и весьма перспективными для научного сообщества. Эти результаты могут быть использованы для дальнейших исследований центральной нервной системы, включая мозг и позвоночник.

Ведущий автор исследования, врач Фатима Аббас, выразила свое мнение:

"Наши исследования позволили активировать фоторецепторные клетки в макуле глаза, ответственной за центральное зрение и восприятие деталей и цветов. Даже через пять часов после смерти донора органов эти клетки продолжали реагировать на световые стимулы различной интенсивности".

Возможность восстановления нейронной активности

Одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются исследователи, является потеря активности нейронов в органах после смерти.

Однако эти последние исследования открывают перспективу возможности восстановления нейронной активности даже после прекращения жизненных функций. Научное сообщество теперь задает вопросы о том, как можно обратить вспять этот процесс и вернуть жизнь органам тех, кто ушел из жизни.

Предшествующие исследования и новые горизонты

Это исследование не первое в своем роде. В 2019 году ученым из Йельского университета удалось вернуть активность мозга мертвых свиней, запустив кровообращение в их органах всего через четыре часа после смерти. Однако они не смогли установить связь между нейронами, что отличает это открытие от достижений ученых из Глазного центра Морана.

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Жизнь после смерти есть / Мнение учёных