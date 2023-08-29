Мужчины и их "темные" черты: Исследования испанских ученых

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Если ты когда-либо задавался вопросом, почему некоторые парни менее преданы в отношениях, чем другие, то новые исследования приносят некоторые интересные находки.

Фото: "Portrait of a Man" by Yuri Samoilov Photo is licensed under CC BY 2.0.

Исследователи из университета Universidade da Coruna провели исследование, которое может бросить свет на то, почему некоторые мужчины склонны к обману и изменам в отношениях. Они выявили 12 "темных" черт личности, которые могут предрасположить к изменам и неверности. Давайте рассмотрим, что они обнаружили.

Когда "темные" черты переплетаются с отношениями

Исследование включало 308 участников в возрасте от 18 до 25 лет, которым были заданы вопросы о их сексуальной жизни и отношениях. Ученые заинтересовались не только вопросами долгосрочных отношений, но и использованием порно. Они также исследовали "темные" черты личности, такие как макиавеллизм, нарциссизм, психопатия и другие, и выявили их связь с разрушительным поведением в отношениях.

Что же такое эти "темные" черты личности? Давайте рассмотрим некоторые из них:

Макиавеллизм: Цинизм и хитрость

Люди с высоким уровнем макиавеллизма могут проявлять циничное поведение в отношениях. Они склонны к хитрости и манипуляциям, часто ставя собственные интересы выше интересов партнера.

Нарциссизм: Жажда восхищения

Нарциссы любят, чтобы весь мир восхищался ими. Они ищут постоянное внимание и уважение, а также фантазируют о власти и успехе.

Психопатия: Безразличие к чувствам других

Люди с высоким уровнем психопатии могут проявлять безразличие к чувствам других. Они склонны к манипуляциям и не испытывают сочувствия к эмоциям окружающих.

Садизм: Желание причинять страдания

Садисты получают удовольствие от причинения страданий другим. Их склонности могут проявляться даже в интимных отношениях.

Моральное оправдание и смещение ответственности

Люди с "темными" чертами личности могут искать оправдание для своих действий и смещать ответственность на других. Они часто не признают своих ошибок.

Влияние на отношения

Исследование показало, что мужчины, обладающие этими "темными" чертами личности, чаще склонны к неверности и изменам в отношениях. Оказывается, что эти черты могут способствовать развитию ревности, насилия и других разрушительных форм поведения.

Предостережение от экспертов

Эксперты предостерегают, что мужчины с "темными" чертами личности могут проявлять насилие в отношениях. Ранние признаки насилия могут включать антиобщественное поведение, доминирование и манипуляции.

Интересные результаты исследования

Исследование также обнаружило, что мужчины имеют более высокий уровень "темной личности" и морального разобщения по сравнению с женщинами. Это может объяснить, почему некоторые мужчины склонны к неверности и изменам.

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