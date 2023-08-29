Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Панфёров

Мужчины и их "темные" черты: Исследования испанских ученых

3:10
Здоровье

Если ты когда-либо задавался вопросом, почему некоторые парни менее преданы в отношениях, чем другие, то новые исследования приносят некоторые интересные находки.

Мужчины и их "темные" черты: Исследования испанских ученых
Фото: "Portrait of a Man" by Yuri Samoilov Photo is licensed under CC BY 2.0.

Исследователи из университета Universidade da Coruna провели исследование, которое может бросить свет на то, почему некоторые мужчины склонны к обману и изменам в отношениях. Они выявили 12 "темных" черт личности, которые могут предрасположить к изменам и неверности. Давайте рассмотрим, что они обнаружили.

Когда "темные" черты переплетаются с отношениями

Исследование включало 308 участников в возрасте от 18 до 25 лет, которым были заданы вопросы о их сексуальной жизни и отношениях. Ученые заинтересовались не только вопросами долгосрочных отношений, но и использованием порно. Они также исследовали "темные" черты личности, такие как макиавеллизм, нарциссизм, психопатия и другие, и выявили их связь с разрушительным поведением в отношениях.

Что же такое эти "темные" черты личности? Давайте рассмотрим некоторые из них:

Макиавеллизм: Цинизм и хитрость

Люди с высоким уровнем макиавеллизма могут проявлять циничное поведение в отношениях. Они склонны к хитрости и манипуляциям, часто ставя собственные интересы выше интересов партнера.

Нарциссизм: Жажда восхищения

Нарциссы любят, чтобы весь мир восхищался ими. Они ищут постоянное внимание и уважение, а также фантазируют о власти и успехе.

Психопатия: Безразличие к чувствам других

Люди с высоким уровнем психопатии могут проявлять безразличие к чувствам других. Они склонны к манипуляциям и не испытывают сочувствия к эмоциям окружающих.

Садизм: Желание причинять страдания

Садисты получают удовольствие от причинения страданий другим. Их склонности могут проявляться даже в интимных отношениях.

Моральное оправдание и смещение ответственности

Люди с "темными" чертами личности могут искать оправдание для своих действий и смещать ответственность на других. Они часто не признают своих ошибок.

Влияние на отношения

Исследование показало, что мужчины, обладающие этими "темными" чертами личности, чаще склонны к неверности и изменам в отношениях. Оказывается, что эти черты могут способствовать развитию ревности, насилия и других разрушительных форм поведения.

Предостережение от экспертов

Эксперты предостерегают, что мужчины с "темными" чертами личности могут проявлять насилие в отношениях. Ранние признаки насилия могут включать антиобщественное поведение, доминирование и манипуляции.

Интересные результаты исследования

Исследование также обнаружило, что мужчины имеют более высокий уровень "темной личности" и морального разобщения по сравнению с женщинами. Это может объяснить, почему некоторые мужчины склонны к неверности и изменам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

ТОП-5 признаков, что мужчина врет! Как распознать ложь? Как понять что мужчина врет?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Темы психология
Новости Все >
Сожжение челябинской девушки взял на контроль глава СКР Бастрыкин
Певица Анастасия Крайнова не общается с коллегами по шоу-бизнесу из-за конкуренции
Прокуратура Берлина прекратила расследование солиста Rammstein
Певица Анна Нетребко приболела из-за частых перелетов
На западе Израиля произошла утечка неизвестного газа
В Чехии силовики начали расследование против Raiffeisen Bank из-за связей с Россией
Медика из Тюмени, спасшего человека в самолете, обвинили в предвыборном пиаре
Институт демографии оценил предложение об увеличении материнского капитала
Жизнь после наводнения: Как в Уссурийске ликвидируют последствия стихии
34-летний рэпер ST станет отцом во второй раз
Популярное
Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины — Myśl Polska

Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.

Myśl Polska: Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины
Замначальника управления спецсвязи СБУ застрелился в своём рабочем кабинете в Киеве
Замглавы управления спецсвязи СБУ застрелился в кабинете в Киеве
Валентина Талызина рассказала, как Алла Пугачева стала Борисовной по решению ЗАГСа
Идут угрозы: уехавший из РФ Анатолий Белый добился отмены гастролей "Ленкома" в Израиле
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
В Казахстане сообщили, что генконсул России покинул пост после слов о русском языке
На 2024 год намечена казнь Зеленского и главное сражение РФ против ВСУ и НАТО
Взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М на границе Украины и Белоруссии
Взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М на границе Украины и Белоруссии
Последние материалы
В Москве грузовик вылетел на тротуар и сбил женщину с ребёнком
Forbes: ВСУ признали, что сильно отстают от русских в плане применения беспилотников
Диетолог Маргарита Львова рассказала, опасно ли пить чай после еды
Дочь Анастасии Заворотнюк в честь юбилея поделилась редкими кадрами с бабушкой
В метро Москвы новые станции оснащаются российскими системами пожарной сигнализации
Мужчины и их "темные" черты: Исследования испанских ученых
Врач Соломатина: темный изюм поможет укрепить сердце и замедлить старение
33-летняя Рита Дакота вновь играет свадьбу в Индонезии
Разбившийся вертолёт Ми-8 в Челябинской области выполнял учебно-тренировочный полёт
В "Нафтогазе" сообщили об открытии нового месторождения газа на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников