Мужчины и их "темные" черты: Исследования испанских ученых

Your browser does not support the audio element.

Если ты когда-либо задавался вопросом, почему некоторые парни менее преданы в отношениях, чем другие, то новые исследования приносят некоторые интересные находки.

Фото: "Portrait of a Man" by Yuri Samoilov Photo is licensed under CC BY 2.0.