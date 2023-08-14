Исследование проведенное в Королевском колледже в Лондоне под руководством психиатра Эммерта Робертса выявило, что знакомый россиянкам аромат — экстракт гвоздики - может оказаться отличным средством в борьбе с похмельем.
Оказывается, гвоздика не только придает богатый вкус блюдам, но и обладает потенциалом смягчить негативные проявления похмелья.
В ходе исследования, проведённого группой ученых из Великобритании, были изучены воздействия 23 различных веществ на добровольцев.
Семь из этих веществ продемонстрировали наибольшую эффективность в борьбе с похмельем. Среди них экстракт гвоздики, толфенамовая кислота и пиритинол заняли лидирующие позиции. Особенно удивительно, что экстракт гвоздики оказался в этом списке, не являясь при этом лекарственным препаратом.
Гвоздика известна своим уникальным вкусом и ароматом, но мало кто знает о её потенциальных пользах для организма. Экстракт гвоздики содержит в себе богатый комплекс биологически активных веществ, которые способствуют снижению воспаления и укреплению иммунной системы.
Также гвоздика обладает антиоксидантными свойствами, что способствует общему оздоровлению организма.
Ученые признают, что проведенные исследования имеют некоторые ограничения, такие как недостаточно большая выборка пациентов и определенные недоразумения в процессе тестирования.
Например, в восьми случаях участие принимали только мужчины до 65 лет. Несмотря на эти ограничения, результаты исследования являются интересными и дают пищу для размышлений.
С учетом всего вышеизложенного, становится ясно, что гвоздика — это не только вкусная приправа для блюд, но и потенциально эффективное средство для смягчения последствий похмелья.
Несмотря на некоторые ограничения исследования, результаты позволяют сделать вывод о положительном влиянии гвоздики на организм. Вполне вероятно, что дальнейшие исследования позволят раскрыть ещё больше полезных свойств этого удивительного растения.
Важно помнить, что помимо потенциальных польз от гвоздики, наиболее эффективным средством в борьбе с похмельем по-прежнему остаётся умеренное употребление алкоголя или его полное отсутствие.
Это базовые и проверенные временем методы, которые помогают избежать негативных последствий для организма.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.