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Илья Панфёров

Экстракт гвоздики: эффективное средство от похмелья по мнению исследователей

2:40
Здоровье

Исследование проведенное в Королевском колледже в Лондоне под руководством психиатра Эммерта Робертса выявило, что знакомый россиянкам аромат — экстракт гвоздики - может оказаться отличным средством в борьбе с похмельем.

Экстракт гвоздики: эффективное средство от похмелья по мнению исследователей
Фото: REX/ Shutterstock

Оказывается, гвоздика не только придает богатый вкус блюдам, но и обладает потенциалом смягчить негативные проявления похмелья.

Секреты средство от похмелья

В ходе исследования, проведённого группой ученых из Великобритании, были изучены воздействия 23 различных веществ на добровольцев.

Семь из этих веществ продемонстрировали наибольшую эффективность в борьбе с похмельем. Среди них экстракт гвоздики, толфенамовая кислота и пиритинол заняли лидирующие позиции. Особенно удивительно, что экстракт гвоздики оказался в этом списке, не являясь при этом лекарственным препаратом.

Полезные свойства гвоздики

Гвоздика известна своим уникальным вкусом и ароматом, но мало кто знает о её потенциальных пользах для организма. Экстракт гвоздики содержит в себе богатый комплекс биологически активных веществ, которые способствуют снижению воспаления и укреплению иммунной системы.

Также гвоздика обладает антиоксидантными свойствами, что способствует общему оздоровлению организма.

Недостатки исследования

Ученые признают, что проведенные исследования имеют некоторые ограничения, такие как недостаточно большая выборка пациентов и определенные недоразумения в процессе тестирования.

Например, в восьми случаях участие принимали только мужчины до 65 лет. Несмотря на эти ограничения, результаты исследования являются интересными и дают пищу для размышлений.

Выводы и перспективы

С учетом всего вышеизложенного, становится ясно, что гвоздика — это не только вкусная приправа для блюд, но и потенциально эффективное средство для смягчения последствий похмелья.

Несмотря на некоторые ограничения исследования, результаты позволяют сделать вывод о положительном влиянии гвоздики на организм. Вполне вероятно, что дальнейшие исследования позволят раскрыть ещё больше полезных свойств этого удивительного растения.

Альтернативные методы

Важно помнить, что помимо потенциальных польз от гвоздики, наиболее эффективным средством в борьбе с похмельем по-прежнему остаётся умеренное употребление алкоголя или его полное отсутствие.

Это базовые и проверенные временем методы, которые помогают избежать негативных последствий для организма.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы здоровье алкоголь головная боль
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