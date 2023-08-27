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Илья Панфёров

Витамин B12 для мужского репродуктивного здоровья

3:32
Здоровье

Витамин B12 играет ключевую роль в производстве ДНК, нервов и красных кровяных клеток — об этом мы все знаем.

Витамин B12 для мужского репродуктивного здоровья
Фото: orthomol24.ru

Но это только начало истории! Как и мозг и иммунная система, репродуктивные органы также нуждаются в здоровой дозе B12, чтобы оставаться в отличной форме.

И хотя часто акцент ставится на его роли в женском репродуктивном здоровье, мужчины также могут получить (или потерять!) многое от этого витамина. Давайте ближе рассмотрим, как витамин B12 влияет на плодовитость и сексуальное здоровье мужчин.

Повышает количество и концентрацию спермы

Витамин B12 играет важную роль в производстве и развитии сперматозоидов. При недостатке или низком уровне B12 это может отразиться на здоровье спермы. Исследования показывают связь между низкой концентрацией витамина B12 в плазме и бесплодием у мужчин.

Добавление B12 показало свою эффективность и, фактически, рекомендуется, когда количество сперматозоидов ухудшается.

Одно исследование выявило, что когда ежедневно администрировали 1500 мкг метилкобаламина, одной из форм витамина B12, бесплодным мужчинам на протяжении 4-24 недель, общее количество сперматозоидов увеличилось в 53,8% случаев, а концентрация спермы увеличилась в 38,4% случаев.

Дальнейшие исследования помогут точнее определить, как именно B12 может помочь и как увеличить успешность процесса.

Повышает подвижность спермы

Это может повлиять на её способность перемещаться и оплодотворять яйцеклетку, что приводит к проблемам с плодовитостью. Но витамин B12, возможно, способен улучшить подвижность в определенных случаях.

В том же исследовании, которое проверяло эффект дополнения витамина B12 на количество сперматозоидов, было выявлено, что подвижность спермы и общее количество подвижных сперматозоидов увеличилось у 50% испытуемых.

Предотвращает повреждение ДНК в сперматозоидах

Если у вас варикоцеле — состояние, при котором вены в вашем мошонке расширяются, вы можете иметь низкое производство спермы и плохое качество сперматозоидов.

Фактически, у бесплодных мужчин с варикоцеле выявили наибольший процент поврежденных ДНК сперматозоидов по сравнению с другими группами бесплодных мужчин.

Фрагментация ДНК сперматозоидов означает повреждение сперматозоидов. В то время как некоторое количество фрагментации ДНК сперматозоидов является нормой, высокий процент снижает вероятность успешной беременности, особенно с искусственными методами, такими как внутриутробное оплодотворение (IUI) или ин витро (IVF).

Одно исследование рассмотрело эффект лечения бесплодных мужчин с варикоцеле антиоксидантами, включая B12, на протяжении 3 месяцев.

В среднем было выявлено, что у пациентов на 31,3% меньше деградированных сперматозоидов и уменьшилась фрагментация ДНК сперматозоидов на 22,1% после этого лечения. Также увеличилось общее количество сперматозоидов.

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Дефицит витамина В12😒 Натуральный витамин В12 VS синтетический
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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