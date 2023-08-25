Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Красный виноград: Антиоксиданты, противовоспалительные свойства и баланс холестерина

3:34
Здоровье

Ягоды сладкого, сочного красного винограда могут показаться развлечением для гурманов, но они удивительно полезны.

Красный виноград: Антиоксиданты, противовоспалительные свойства и баланс холестерина
Фото: pixabay.com

Какую бы сортовую группу вы ни выбрали — "красную глобус" с её сладостью и крупными семенами, "красный" безсемянный сорт или "пламя" среднего размера, без семян и слегка терпким вкусом — эти сочные угощения могут предложить что-то ценное каждому.

Вот здоровье, которое вас ждет, когда вы пробуете эти винограды:

Антиоксиданты: Защита и замедление старения

Красный виноград содержит в себе соединения, такие как рутин, кверцетин и резвератрол, которые являются мощными антиоксидантами.

Как это помогает? Антиоксиданты способны защитить ваш организм от вредного воздействия свободных радикалов.

Как известно, свободные радикалы могут нанести вред вашим клеткам и ДНК, а также связаны с такими состояниями, как болезни сердца, диабет и рак. Свободные радикалы также играют роль в процессе старения. Эти соединения образуются в организме в процессе превращения пищи в энергию и присутствуют в окружающей среде в виде токсинов, алкоголя и обработанных продуктов.

Красный виноград богаче ресвератролом, нежели зеленый. Этот антиоксидант отвечает за многие из его благотворных свойств и находится, главным образом, в кожуре, поэтому важно есть их целиком.

Красный виноград способен умерить их воздействие в определенной мере. Исследователи специально изучали влияние ресвератрола на животных и обнаружили, что он замедляет старение мышечных волокон и нейромышечных соединений.

Противовоспалительные свойства

Красный виноград также могут помочь бороться с воспалением. На самом деле, употребление красного виноградного сока может быть полезным даже для людей, склонных к воспалительным процессам.

В одном исследовании было выяснено, что экстракты красного виноградного сока помогли людям, проходящим гемодиализ, снизить уровень воспалительных биомаркеров.

Факторы образа жизни, такие как избыточный вес, нездоровое питание, богатое простыми углеводами и сахаром, употребление алкоголя и курение, могут способствовать воспалению.

Постоянное воспаление связано с целым рядом проблем со здоровьем, таких как артрит, болезни сердца и болезнь Альцгеймера, поэтому важно увеличить потребление пищи, такой как красный виноград, которые обладают противовоспалительными свойствами.

Снижение уровня триглицеридов и LDL холестерина

Беспокоитесь о ваших уровнях холестерина? Ресвератрол, мощный антиоксидант, содержащийся в красных виноградах, может помочь уравновесить уровни холестерина.

Фактически, одно исследование на животных выявило, что ресвератрол не только подавляет уровень LDL холестерина, но и снижает уровень триглицеридов в крови. Гипохолестеринемическое действие ресвератрола, вероятно, связано с его способностью увеличивать выведение холестерина через кал.

Конечно же, также важно выявить корень воспаления, вызывающий завышенные показатели холестерина, но продукты питания, такие как виноград, могут и бороться с воспалением, и помогать уравновешивать соотношение холестерина в вашем организме.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Что будет если есть виноград каждый день?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы холестерин
Новости Все >
Наследство привело к ссоре родственников Александра Градского
Медведев высказался об аресте Трампа: скоро ждём новый триллер
Певец Филипп Киркоров нашел 11-летнему сыну Мартину будущую жену
Пять стран ЕС требуют продлить запрет импорта украинского зерна до конца года
Синоптик объяснила появление радиационного тумана в Москве
Марков рассказал о схемах поджогов военкоматов в России
Актер Никита Ефремов публично проявил нежность к новой возлюбленной
После отравления более 30 человек в бистро на севере Москвы СКР возбудил уголовное дело
Певцы Денис Клявер и Стас Костюшкин станут членами жюри шоу "Ну-ка, все вместе"
Терапевт Романенко рассказала о том, как правильно подготовить иммунитет к осени
Популярное
Диверсанты на лодках обстреляли кемпинг с людьми в Крыму

Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Предварительно, это могла быть украинская ДРГ.

Shot: украинские диверсанты на лодках открыли огонь по туристам в Крыму
Народный артист РФ Анатолий Васильев осудил Людмилу Артемьеву за резкое отношение к фанатам
Шарахала людей: Анатолий Васильев высказался о поведении Людмилы Артемьевой
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Удар по центрам приятия решений — подарок РФ к дню "незалежности" Украины
Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов БРИКС обсудил ситуацию на Украине, поддержав Россию Любовь Степушова
Путин назвал Пригожина талантливым человеком
Избиения и вымогательства: что вытворяют подростки под Петербургом
Политолог рассказал, по какому сценарию будет дальше развиваться СВО
Политолог рассказал, по какому сценарию будет дальше развиваться СВО
Последние материалы
Актер Никита Ефремов публично проявил нежность к новой возлюбленной
После отравления более 30 человек в бистро на севере Москвы СКР возбудил уголовное дело
Певцы Денис Клявер и Стас Костюшкин станут членами жюри шоу "Ну-ка, все вместе"
Терапевт Романенко рассказала о том, как правильно подготовить иммунитет к осени
США тайно ослабили санкции против Ирана
Врач-терапевт рассказала, как защититься от болезней в период похолодания
Певица Юлия Ковальчук заговорила о близости с мужем после рождения детей
Красный виноград: Антиоксиданты, противовоспалительные свойства и баланс холестерина
Уход к частникам и проблемы у официалов: что ждёт владельцев немецких авто в РФ после отключения ПО
Отоларинголог перечислил вредные для горла продукты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X