Красный виноград: Антиоксиданты, противовоспалительные свойства и баланс холестерина

3:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ягоды сладкого, сочного красного винограда могут показаться развлечением для гурманов, но они удивительно полезны.

Фото: pixabay.com

Какую бы сортовую группу вы ни выбрали — "красную глобус" с её сладостью и крупными семенами, "красный" безсемянный сорт или "пламя" среднего размера, без семян и слегка терпким вкусом — эти сочные угощения могут предложить что-то ценное каждому.

Вот здоровье, которое вас ждет, когда вы пробуете эти винограды:

Антиоксиданты: Защита и замедление старения

Красный виноград содержит в себе соединения, такие как рутин, кверцетин и резвератрол, которые являются мощными антиоксидантами.

Как это помогает? Антиоксиданты способны защитить ваш организм от вредного воздействия свободных радикалов.

Как известно, свободные радикалы могут нанести вред вашим клеткам и ДНК, а также связаны с такими состояниями, как болезни сердца, диабет и рак. Свободные радикалы также играют роль в процессе старения. Эти соединения образуются в организме в процессе превращения пищи в энергию и присутствуют в окружающей среде в виде токсинов, алкоголя и обработанных продуктов.

Красный виноград богаче ресвератролом, нежели зеленый. Этот антиоксидант отвечает за многие из его благотворных свойств и находится, главным образом, в кожуре, поэтому важно есть их целиком.

Красный виноград способен умерить их воздействие в определенной мере. Исследователи специально изучали влияние ресвератрола на животных и обнаружили, что он замедляет старение мышечных волокон и нейромышечных соединений.

Противовоспалительные свойства

Красный виноград также могут помочь бороться с воспалением. На самом деле, употребление красного виноградного сока может быть полезным даже для людей, склонных к воспалительным процессам.

В одном исследовании было выяснено, что экстракты красного виноградного сока помогли людям, проходящим гемодиализ, снизить уровень воспалительных биомаркеров.

Факторы образа жизни, такие как избыточный вес, нездоровое питание, богатое простыми углеводами и сахаром, употребление алкоголя и курение, могут способствовать воспалению.

Постоянное воспаление связано с целым рядом проблем со здоровьем, таких как артрит, болезни сердца и болезнь Альцгеймера, поэтому важно увеличить потребление пищи, такой как красный виноград, которые обладают противовоспалительными свойствами.

Снижение уровня триглицеридов и LDL холестерина

Беспокоитесь о ваших уровнях холестерина? Ресвератрол, мощный антиоксидант, содержащийся в красных виноградах, может помочь уравновесить уровни холестерина.

Фактически, одно исследование на животных выявило, что ресвератрол не только подавляет уровень LDL холестерина, но и снижает уровень триглицеридов в крови. Гипохолестеринемическое действие ресвератрола, вероятно, связано с его способностью увеличивать выведение холестерина через кал.

Конечно же, также важно выявить корень воспаления, вызывающий завышенные показатели холестерина, но продукты питания, такие как виноград, могут и бороться с воспалением, и помогать уравновешивать соотношение холестерина в вашем организме.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Что будет если есть виноград каждый день?