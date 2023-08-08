Молоко в уходе за кожей: есть несколько способов использовать его благотворные свойства

5:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом на коже начинают появляться морщины и тонкие линии, и она становится менее упругой. Но молоко может помочь вам справиться с этими признаками старения кожи.

Фото: budsvetom.com

В молоке содержится альфа-гидроксикислота, известная как молочная кислота, которая способствует здоровью кожи.

Поскольку молочная кислота образуется при ферментации молока бактериями, наносите сырое или слегка кислое молоко, чтобы максимально воспользоваться этим полезным эффектом.

Деликатный пилинг



Регулярный пилинг кожи важен для удаления омертвевших клеток, которые делают цвет лица тусклым и безжизненным.

Благодаря молочной кислоте, молоко может служить деликатным пилингом, который растворяет омертвевшие клетки кожи, без вредных эффектов, которые присутствуют у химических пилингов.

Нанесите молоко непосредственно на лицо или добавьте его в ванную для естественного и деликатного пилинга. Если у вас жирная кожа, рекомендуется проводить пилинг 3-4 раза в неделю. Для чувствительной кожи достаточно одного или двух раз в неделю.

Восстановление поврежденной кожи от солнца и снятие ожогов



Воздействие солнечных лучей может нанести много вреда вашей коже, делая ее тоньше, менее упругой и вызывая появление морщин. Однако исследования показывают, что молочная кислота может помочь смягчить последствия солнечного воздействия.

Она способствует отшелушиванию эпидермиса, внешнего слоя кожи, тем самым способствуя регенерации кожи. Исследования также показали, что обработка молочной кислотой может способствовать образованию коллагена, белка, который придает коже упругость и прочность. К тому же она может помочь даже избавиться от загара (подробнее об этом ниже).

Интересно, что молоко также рекомендуется в древней аюрведической науке для снятия ожогов от солнца.

Антиоксиданты в молоке могут помочь смягчить боль и воспаление, а жиры сохранить уровень увлажнения. Просто смочите газовую прокладку в холодном молоке и нанесите ее на обожженную кожу для облегчения.

Помощь при неравномерной коже



Веснушки, пигментные пятна, загар, гиперпигментация, такие кожные нарушения, как мелазма, имеют общий фактор — меланин, пигмент, отвечающий за цвет кожи. С увеличением количества меланина кожа становится темнее.

Исследования показывают, что обработка кожи молочной кислотой уменьшает содержание меланина. Вы даже можете попробовать традиционный рецепт из Южной Азии для осветления кожи. Смешайте сырое молоко или молоко с молочной сывороткой с куркумой, чтобы получить густую пасту, и нанесите ее на темную или загоревшую кожу.

Смойте, когда паста высохнет. Куркума усиливает свойства молока благодаря содержанию биоактивного соединения, известного как куркумин, который может уменьшить производство меланина.

Увлажнение кожи



Перед использованием молока на коже рекомендуется провести тест на аллергию, чтобы убедиться, что ваша кожа на него не реагирует негативно. Если у вас аллергия на молочные продукты, не рекомендуется наносить молоко на кожу, так как это может вызвать реакцию.

Сухая кожа — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие из нас. Сухость может привести к появлению чешуйчатости, шелушения и даже зуда. Молочная кислота, содержащаяся в молоке, является мощным увлажнителем, который притягивает и удерживает влагу, помогая сохранить кожу упругой.

Молочные жиры также образуют защитную пленку на коже, предотвращая утрату влаги. Молочные протеины способствуют разглаживанию и смягчению кожи, поэтому их можно найти в составе многих косметических увлажняющих средств. Нанесите немного полножирного молока на кожу каждый день, чтобы поддерживать увлажнение.

Молоко в вашей диете и его влияние на кожу



Для здоровой кожи необходимо сбалансированное питание, включая макро- и микроэлементы. Молоко — плотное по питательности пищевое вещество, богатое кальцием, железом, магнием, фосфором, цинком, медью, селеном, витамином С, тиамином, рибофлавином, ниацином, пантотеновой кислотой, витамином B6, фолиевой кислотой, витамином А, витамином B12, витамином E и витамином D.

Многие из этих веществ не только полезны, но и необходимы для здоровья кожи. Однако исследования показывают, что потребление молока может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для кожи.

Так, одно исследование показало, что употребление молочных белков в течение 3 месяцев улучшало внешний вид кожи. Оно помогало уменьшить шероховатость, пигментацию и шелушение кожи.

Однако другие исследования показывают, что низкое потребление молочных продуктов связано с меньшей степенью образования морщин.

Также обнаружена связь между акне и потреблением молока, особенно обезжиренного. Механизм воздействия молока на акне полностью не ясен, но предполагается, что ростовые факторы и гормоны, содержащиеся в молоке, могут быть вовлечены.

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