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Сергей Лебедев

Усы — это не роскошь, а предмет "научного опыта"

4:49
Здоровье » Красота » Дерматология

Растительность на лице человека уже в древние времена была признаком варварства. Даже 300 спартанцев умудрялись брить лицо в перерывах между боями с персами. А что ж говорить о римских легионерах и просто римских гражданах. Правда, последним было проще: за полдинария усы и бороду вам могли побрить уже появившиеся цирюльники.

Усы — это не роскошь, а предмет "научного опыта"

Но времена менялись. В тёмные века усы и бороды снова вошли в моду. И так, по затухающей и нарастающей, в разное время. Не зря же в начале прошлого века модники ложились спать в наусьниках и ухаживали за усами, поднимая их вверх до невообразимых высот.

Усы — это не роскошь, а предмет "научного опыта"

Вероятно, поэтому тема усов была весьма распространена в мире науки и медицины. Да и общественность не могла пройти мимо этого феномена, ведь вас дома и на улице окружали одни усы. Правда, разной длины, формы и цвета. Было модно. Поэтому и появлялись, в частности, такие вопросы: безопасно ли целовать людей с усами.

Люди "науки" заявили, что усы являются новой опасностью для женщин. Такой вердикт был вынесен в результате произведённых опытов, которые и дали весьма любопытные результаты.

Некий французский профессор набил на этом большую руку. Его подопытными стали двое мужчин: один — чисто выбритый, другой — усатый и бородатый. С ними он и прогулялся по парижским улицам с заходом в Лувр. Они посетили большие магазины и, наконец, проехались в переполненном трамвае. После того, как профессор и подопытные вернулись в лабораторию, их уже поджидала девица, тоже подопытная. Её работа была интересней. Ей просто надо было поцеловаться с "лысым" и "волосатым".

После того, как профессор при помощи антисептики обработал губы девушке, дабы убедиться, что на них нет ни одного микроба, она поцеловалась с бритым молодым человеком. Затем профессор провёл по губам стерилизованной щёткой и окунул её в пробирку, где также находился раствор для выращивания микробов.

Лицо девушке вновь продезинфицировали, и уже бородач начал целоваться с девицей. Щётка вновь была пущена в ход, но уже заняла место в другой пробирке. По требованию "учёного", девушка во время поцелуя старалась сдерживать своё дыхание, чтобы не притянуть к себе какие-нибудь микробы уже из воздуха. После опыта прошло четыре дня.

"Мир уже познаётся в чреве матери, волосы которой впитывают энергию космоса"

Пробирки с испытуемым материалом были открыты. В первой пробирке оказалось множество точек, это были колонии зародышей грибков, производящих плесень. В сущности, абсолютно безвредные. Но вот вторая пробирка, наполненная после поцелуя усатого и бородатого, буквально кишела зловредными микробами. Как утверждали свидетели научного исследования, разнообразие микробов было так велико, что профессор побоялся ознакомить девицу со вторым "поцелуйным" опытом.

Правда, пресса была не в восторге от этих "измышлений". Журналисты, чаще всего мужчины, причём усатые, посчитали подобные эксперименты нападением на мужскую красоту. Никто так и не сообщил, а росли ли усы у самого экспериментатора.

Теперь хорошо известно, что волосы, как магнит, притягивают грязь. Расчёсывая их, мы распределяем смесь пыли и кожного сала вдоль всего волоса. А сама грязь попадает между чешуйками. Понятно, что такая сально-пыльная маска пользы не несёт. К тому же, ночью вся эта каша оказывается на подушке, с которой и перекочёвывает на кожу лица. Так что, говорят радикалы: или мыться чаще, или бриться налысо.

Более новые "изыскания" утверждают, что наши волосы также собирают отрицательную энергию, которую на нас сливают прохожие. Мало ли, в каком настроении они проходят мимо нас. Вот и ходим мы с таким негативом на волосах. Так что, во время стресса необходимо стричься покороче или налысо?

А современные знахари вообще решили, что волосы — это прямая связь с космической энергией. В частности, беременным советуют не стричься, так как ваше будущее чадо познает мир через энергию космоса, которую впитывают волосы матери. Вот так-то. И брить нельзя, и с волосами как-то небезопасно.

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
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