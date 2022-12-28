Полезные десерты Jean René

Отныне все ценители сладкого смогут насладиться любимыми вкусами без вреда для здоровья — в продаже появилась новая линейка полезных и вкусных десертов от бренда Jean René.

Шоколадно-фундучная паста с повышенным содержанием отборных орехов

Создатели бренда ставили перед собой задачу — разработать действительно полезные десерты. Задуманное удалось реализовать за счет использования натуральных ингредиентов и отсутствия пальмового масла, красителей, ароматизаторов, снижения сахара. Также в состав входит авторский комплекс "4 blends" из витаминов и микроэлементов, нормализующих пищеварение, микрофлору и повышающих иммунитет. За вкус шоколада и паст "отвечают" высококачественные ингредиенты: какао-бобы, отборный фундук, ягоды, выращенные на экологически чистых фермах и плантациях в России, Беларуси, Сербии и Турции.

Бренд полезных десертов Jean René предлагает своим покупателям:

Авторский темный шоколад с вишней и малиной без сахара: шоколад, выполнен из бленда двух сортов какао-бобов без сахара, с кусочками натуральных ягод. Инулин в составе положительно влияет на микрофлору организма.

шоколад, выполнен из бленда двух сортов какао-бобов без сахара, с кусочками натуральных ягод. Инулин в составе положительно влияет на микрофлору организма. Авторский молочный шоколад с отборным фундуком и пониженным содержанием сахара: классический вкус с нежной текстурой и ярким ореховым вкусом.

классический вкус с нежной текстурой и ярким ореховым вкусом. Авторский белый шоколад с облепихой, имбирем, лимоном и пониженным содержанием сахара: ярко-оранжевая облепиха и отборный имбирь в сочетании с лимоном придают шоколаду необычный золотистый цвет. Составляющие шоколада повышают иммунитет и замедляют процесс старения.

ярко-оранжевая облепиха и отборный имбирь в сочетании с лимоном придают шоколаду необычный золотистый цвет. Составляющие шоколада повышают иммунитет и замедляют процесс старения. Авторский белый шоколад c малиной, вишней, миндалем, черемухой и пониженным содержанием сахара: необычный розовый цвет получается благодаря ярко-красной малине и темно-фиолетовой черемухе, которая является мощным антиоксидантом, обладает противовоспалительными свойствами и стимулирует иммунную систему.

необычный розовый цвет получается благодаря ярко-красной малине и темно-фиолетовой черемухе, которая является мощным антиоксидантом, обладает противовоспалительными свойствами и стимулирует иммунную систему. Шоколадно-фундучная паста с повышенным содержанием отборных орехов: 100% натуральная фундучно-шоколадная паста с кремовой консистенцией, богата какао, изготовлена из крупного фундука. В состав пасты входят компоненты уникального микса "4Blends", который улучшает пищеварение и способствуют поддержанию здоровья. Без пальмового масла, ароматизаторов и химических добавок.

100% натуральная фундучно-шоколадная паста с кремовой консистенцией, богата какао, изготовлена из крупного фундука. В состав пасты входят компоненты уникального микса "4Blends", который улучшает пищеварение и способствуют поддержанию здоровья. Без пальмового масла, ароматизаторов и химических добавок. Мягкая соленая карамель со вкусом ванили: мягкая паста со вкусом соленой карамели и ванили по классическому французскому рецепту. В состав входят натуральные сливки и розовая гималайская соль. Легкая текстура и пониженная калорийность. Без использования растительных жиров, ГМО и химических добавок. Соленая карамель богата магнием и витамином С.

*Продукция не содержит пальмового масла, ГМО, красителей и ароматизаторов.

Шефом бренда является Йоанн Жан Рене Редон, потомственный французский кондитер в четвертом поколении, который обучался мастерству у лучших шефов, работая во Франции, Швейцарии и Монако. Богатая география путешествий и жизненный опыт стали основой для рождения уникальных продуктов кондитерского мастерства.

"Моя главная страсть — поиск новых элегантных вкусов и формул, поэтому каждый жизненный этап превращался для меня в кулинарное открытие. Например, волонтерство в Перу научило внедрять самые необычные ингредиенты, а рождение ребенка помогло глубоко изучить нутрициологию. Все собранные мной знания воплотились в бренде Jean René. Сегодня я смело могу сказать, что за полезными десертами будущее, наше и наших детей. И я знаю, как их приготовить!" — так рассказывает о создании уникальных рецептов шеф Йоанн Редон.

Бренд Jean Rene представлен эксклюзивно в супермаркетах "Перекрёсток". Продукция доступна во всех магазинах сети, а также для заказа онлайн на сайте и в мобильном приложении "Перекрёсток".

Ознакомиться с новыми десертами можно на сайте: www.jeanrene.ru

Справочная информация

Jean René — российский бренд полезных десертов, созданный единомышленниками, увлеченными людьми и экспертами. Сегодня — это еще и российское предприятие, расположенное в Московской области. На производстве работают опытные кондитеры под руководством французского шефа.

"Перекрёсток" — российская сеть супермаркетов, которой управляет X5 Group. На 30 сентября 2022 года сеть включает в себя 972 супермаркета в крупных городах и регионах. Ассортимент "Перекрёстка" насчитывает 15 000 товарных позиций, среди которых специально выделены ЗОЖ-товары (порядка 2 200 наименований), включая расширенную линейку собственной торговой марки "Зелёная Линия" (более 350 позиций), готовая еда и широкий ассортимент продуктов в категории "фреш": молочная и мясная гастрономия, хлебобулочные и кондитерские изделия, фрукты, овощи. "Перекрёсток" предоставляет покупателям свежие и качественные продукты питания по лучшим ценам благодаря развитию и применению инновационных торговых технологий. А также имеет специальную зону кафе с открытой кухней, пиццерию, пекарню полного цикла и тандыр в супермаркетах для посетителей.