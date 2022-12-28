Полезные десерты Jean René

Отныне все ценители сладкого смогут насладиться любимыми вкусами без вреда для здоровья — в продаже появилась новая линейка полезных и вкусных десертов от бренда Jean René.
Создатели бренда ставили перед собой задачу — разработать действительно полезные десерты. Задуманное удалось реализовать за счет использования натуральных ингредиентов и отсутствия пальмового масла, красителей, ароматизаторов, снижения сахара. Также в состав входит авторский комплекс "4 blends" из витаминов и микроэлементов, нормализующих пищеварение, микрофлору и повышающих иммунитет. За вкус шоколада и паст "отвечают" высококачественные ингредиенты: какао-бобы, отборный фундук, ягоды, выращенные на экологически чистых фермах и плантациях в России, Беларуси, Сербии и Турции.
Бренд полезных десертов Jean René предлагает своим покупателям:
*Продукция не содержит пальмового масла, ГМО, красителей и ароматизаторов.
Шефом бренда является Йоанн Жан Рене Редон, потомственный французский кондитер в четвертом поколении, который обучался мастерству у лучших шефов, работая во Франции, Швейцарии и Монако. Богатая география путешествий и жизненный опыт стали основой для рождения уникальных продуктов кондитерского мастерства.
"Моя главная страсть — поиск новых элегантных вкусов и формул, поэтому каждый жизненный этап превращался для меня в кулинарное открытие. Например, волонтерство в Перу научило внедрять самые необычные ингредиенты, а рождение ребенка помогло глубоко изучить нутрициологию. Все собранные мной знания воплотились в бренде Jean René. Сегодня я смело могу сказать, что за полезными десертами будущее, наше и наших детей. И я знаю, как их приготовить!" — так рассказывает о создании уникальных рецептов шеф Йоанн Редон.
Бренд Jean Rene представлен эксклюзивно в супермаркетах "Перекрёсток". Продукция доступна во всех магазинах сети, а также для заказа онлайн на сайте и в мобильном приложении "Перекрёсток".
Ознакомиться с новыми десертами можно на сайте: www.jeanrene.ru
Справочная информация
Jean René — российский бренд полезных десертов, созданный единомышленниками, увлеченными людьми и экспертами. Сегодня — это еще и российское предприятие, расположенное в Московской области. На производстве работают опытные кондитеры под руководством французского шефа.
"Перекрёсток" — российская сеть супермаркетов, которой управляет X5 Group. На 30 сентября 2022 года сеть включает в себя 972 супермаркета в крупных городах и регионах. Ассортимент "Перекрёстка" насчитывает 15 000 товарных позиций, среди которых специально выделены ЗОЖ-товары (порядка 2 200 наименований), включая расширенную линейку собственной торговой марки "Зелёная Линия" (более 350 позиций), готовая еда и широкий ассортимент продуктов в категории "фреш": молочная и мясная гастрономия, хлебобулочные и кондитерские изделия, фрукты, овощи. "Перекрёсток" предоставляет покупателям свежие и качественные продукты питания по лучшим ценам благодаря развитию и применению инновационных торговых технологий. А также имеет специальную зону кафе с открытой кухней, пиццерию, пекарню полного цикла и тандыр в супермаркетах для посетителей.
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