В голове у человека могут оказаться не только мысли

Как известно, внутри нашей головы находится мозг. Но иногда туда попадают объекты, которые вроде бы никак не должны там оказаться. Причём не только неодушевленные. Происходит это по самым разным причинам, но результат порой шокирует.

Медицинская оплошность

В 2007 году индийский журнал по психиатрии опубликовал интересный случай. Некий 18-летний юноша попал в аварию на мотоцикле, и у него было диагностировано повреждение правой теменной области мозга. После трепанации черепа пациент начал испытывать определённые проблемы психического характера.

Девять месяцев спустя ему сделали рентген мозга и решили, что срочно необходимо хирургическое вмешательство. В ходе операции из области, где была найдена патология, извлекли лоскут хлопчатобумажной марли. Его забыли там в прошлый раз… Как только инородное тело удалили, симптомы, указывающие на больную психику, исчезли.

Письменная принадлежность

Инородные тела попадают в мозг разными путями. В январе 2014 года 13-летний школьник из Южной Кореи споткнулся в классе, упал и потерял сознание. Его отправили в клинику, где провели компьютерную томографию.

Та показала, что в правой пазухе носа подростка находится некая "заполненная воздухом трубчатая структура". Как вы думаете, что это было? При падении в ноздрю школьника влетел кончик шариковой ручки!

Незваные гости

Но, наверное, самое пугающее — это если внутри головы селится нечто живое. В 2007 году житель Колорадо Аарон Даллас обнаружил под кожей своей головы пять загадочных кровоточащих шишек, которые при нажатии ещё и двигались, а не торчали на месте. Разумеется, обеспокоенный американец обратился к врачам. Оказалось, что недавно он был в турпоездке в Белизе. И там под кожу головы мужчины отложил личинки… овод! Так что медикам пришлось проводить операцию по извлечению потомства насекомых.

В 2014 году к врачам обратилась 48-летняя британка с жалобами на боль в ухе. Обследование показало, что в слуховом аппарате, которым пользовалась дама, поселилась личинка плодовой мухи. Оттуда она попала в слуховой канал, что и вызвало дискомфорт.

В Индии из головы женщины был извлечён живой и довольно крупный таракан. Судя по всему, он залез в носовое отверстие пациентки во время сна…

Челюсть в мозгу

Пожалуй, самая удивительная история была опубликована в 2014 году в одном из медицинских журналов. У младенца четырёх месяцев от роду обнаружили опухоль мозга. Когда её удалили, в ней оказалось… несколько зубов, успевших полностью сформироваться.

Это была краниофарингиома — очень редкий вид опухоли, ткани которой образуются из тех же клеток, что и зубы.

И это далеко не полный перечень того, что можно найти в наших головах!

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.