Арт-терапия – средство от ужасов изоляции

Люди научились рисовать много тысячелетий назад. Историки считают, что поначалу наши отдалённые предки просто макали в глину или самодельные красители руки и пальцы и оставляли свои отпечатки на стенах скал и пещер. Но зачем? Не исключено, что таким образом они пытались снять стресс…

Искусство для транса

Жизнь первобытных людей действительно была наполнена стрессами. Развитой медицины не было, и любая болезнь или ранка могла закончиться ранней смертью. Человека постоянно окружали опасности —

боязнь голода,

нападений диких животных

или представителей враждебного племени…

Процесс рисования на стенах вводил древних людей в некий транс, успокаивал.

В дальнейшем наскальные рисунки становились более сюжетными: изображения пищи, животных, сцены охоты…

По мнению искусствоведов, они могли иметь сакральный смысл: к примеру, изобразить какое-то животное значило получить над ним власть.

Энергия страха, который люди испытывали перед дикими зверями, уходила в процессе рисования.

Улучшенные показатели

В наше время специалисты из университетской клиники Эрлангена (Германия) провели десятинедельное исследование, в котором приняли участие 28 пожилых людей в возрасте от 62 до 70 лет. Их разделили на две команды по 14 человек. Первая прошла курс практических занятий изобразительным искусством, а вторая прослушала курс лекций по истории искусства.

До и после этого всех пенсионеров подвергли тестам на эмоциональную устойчивость, а также сканированию головного мозга.

Оказалось, что за время эксперимента в первой группе улучшились показатели психологической устойчивости и когнитивные функции мозга, отвечающие за самоанализ, самоконтроль и память. Во второй группе эти показатели практически не изменились — видимо, потому, что там изучалась лишь теория.

Живопись против смартфона

Сегодня во многих странах и регионах в связи с пандемией вводятся локдауны или по крайней мере частичные ограничения социальной активности. Многие тяжело переносят временную изоляцию. Например, моя подруга, живущая в Австралии, во время локдауна вынужденная сидеть дома и работать на "удалёнке", жаловалась, что у неё буквально "крыша съезжает".

Какое-то время назад британский телеканал Channel 5 провёл антисоциальный эксперимент "В одиночке": пяти добровольцам было предложено провести пять дней без телефона, интернета и какой-либо связи с внешним миром. Каждого из них разместили в небольшой комнате с туалетом, кроватью и полным пансионом питания. С собой можно было взять на выбор лишь три предмета. При этом тревожная кнопка позволяла добровольцам в любой момент закончить эксперимент.

Первая участница нажала на тревожную кнопку спустя всего четыре часа с начала эксперимента. Через сутки на волю попросился ещё один участник. Двое дошли до конца, но жаловались на панические атаки и скуку. И только одна девушка завершила эксперимент в комфортном эмоциональном состоянии: она взяла с собой набор для рисования и украсила комнату своими живописными работами.

Рисует нейросеть

Кстати, тем, кто вынужден находиться в ситуации социальной изоляции, подойдёт проект StyleGAN2, представляющий собой виртуальную нейронную сеть, способную самостоятельно создавать произведения живописи.

Изначально она предназначалась для генерации человеческих лиц, которые были бы неотличимы от настоящих. Но позже в экспериментальных целях её обучили генерировать изображения, относящиеся к разным художественным стилям, в частности

экспрессионизму,

сюрреализму,

абстракционизму,

кубизму и т. д.

Хотя для примера брались уже известные картины, в итоге сеть научилась создавать уже новые уникальные произведения в указанных жанрах.

Была создана целая виртуальная галерея таких картин, которую курирует ещё одна нейросеть, отвечающая за поиск по словам в "Яндекс.Картинках". С её помощью удалось отобрать для экспозиции из сотен тысяч сгенерированных изображений те, которые наиболее соответствуют заданным темам. Всего были отобраны четыре масштабные темы:

"Люди", "Природа", "Город" и "Настроение".

Названия напрямую указывают на происхождение этих образов:

"Нейровесна",

"Нейротуман над рекой",

"Нейроархитектура",

"Нейролюди в парке",

"Нейроодиночество"

и даже "Нейрокарантин".

Даже если вы не умеете рисовать, вы можете отобрать изображения на желаемую тему или сгенерировать их самостоятельно. Сеанс арт-терапии наверняка улучшит ваше психологическое состояние.

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